A PLAGIAT SAU NU A PLAGIAT PREMIERUL NICOLAE CIUCĂ?USR intensifică atacurile la adresa membrilor guvernului

Premierul Nicolae Ciucă ar fi plagiat teza de doctorat pe care a scris-o în anul 2003, conform unei investigaţii ce a fost publicată pe site-ul pressone.ro. Teza lui Nicolae Ciucă, în baza căreia a primit, în anul 2003, titlul de doctor în Ştiinţe militare, ar include conţinut plagiat în cel puţin 42 de pagini din totalul de 138 se afirmă în articolul respectiv.

Primele reacţii după această informaţie au venit din tabăra USR, reprezentanţii formaţiunii politice considerând că prim-ministrul trebuie să îşi lămurească situaţia sau să îşi dea demisia.

"Informaţiile din presă conform cărora teza de doctorat a premierului ar fi plagiată trebuie clarificate de urgenţă de Nicolae Ciucă şi, dacă se dovedesc adevărate, este necesară demisia de onoare. Îi cer prim-ministrului să solicite singur o analiză cu celeritate a CNATDCU pentru a stabili dacă teza a respectat toate cerinţele academice. Chiar dacă premierul nu face acest lucru, CNATDCU trebuie să se autosesizeze rapid şi să clarifice acest caz, pentru că impostura este incompatibilă cu funcţia publică, iar furtul academic nu are ce căuta la vârful Guvernului României", a spus Dacian Cioloş, preşedintele USR.

"România nu-şi permite al doilea «Dottore». (...) Premierul Ciucă nu mai are decât o singură variantă onorabilă: demisia. I-a cerut-o acum o lună lui Florin Roman (care măcar nu şi-a tras şi un doctorat), acum trebuie el să plece. Orice zi în care domnul Ciucă rămâne în fruntea executivului ne face de ruşine în rândul ţărilor civilizate. Acolo unde frauda şi impostura academică te descalifică. Plagiatul este hoţie", a spus Cătălin Drulă, vicepreşedinte USR şi fost ministru al Transporturilor în guvernarea Cîţu în care a fost coleg de Cabinet cu Nicolae Ciucă.

Majoritatea parlamentarilor USR au cerut, ieri, demisia lui Nicolae Ciucă.

În faţa acestui val, premierul a precizat că lucrarea de doctorat a fost realizată conform cerinţelor din perioada respectivă şi că unii termeni sunt prezenţi şi în alte lucrări, însă susţine că este vorba doar de "sintagme şi formulări standardizate".

"Din anul 2003, după susţinere, teza mea de doctorat este publică şi a putut şi poate fi consultată la Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare şi la Biblioteca Naţională. Consider că am realizat lucrarea conform cerinţelor legale existente la acea vreme şi, în consecinţă, am iniţiat solicitarea de verificare a acesteia de către Comisia de Etică a UNAp - Instituţia Organizatoare de Studii de Doctorat, în acord cu prevederile legale în vigoare, în spiritul OMEC Nr. 5229/2020 din 17 august 2020. În măsura în care vor mai exista semne de întrebare, UNAp va fi îndreptăţită să solicite verificarea de către CNATDCU - Comisia 26 - Ştiinţe politice, studii de securitate, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", a precizat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

• Plagiatul - una dintre temele aflate pe punctajul intern al USR împotriva actualului guvern?

Modul unanim în care s-au poziţionat reprezentanţii USR pare a se încadra perfect în punctajul intern care a scăpat, din întâmplare, în presă, în luna decembrie 2021, referitor la atitudinea pe care liderii acestei formaţiuni politice şi comunicatorii trebuie să o aibă faţă de membrii actualului guvern. Printre punctele de atins erau enumerate şi acuzaţiile de plagiat. Iar acestea s-au ţinut scai de guvernul Ciucă din momentul învestirii acestuia de către Parlament, în 25 noiembrie 2021.

Primul care a intrat în morişca plagiatelor a fost Florin Roman, din calitatea sa de ministru al Digitalizării. Fostul vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor a fost acuzat de plagiat într-o lucrare de master, fapt pentru care a fost nevoit, în urma presiunii publice şi a presiunii politice exercitată de USR, să demisioneze din funcţia de ministru. După demisie, Florin Roman l-a acuzat pe Dacian Cioloş, preşedintele USR, că a organizat atacul mediatic la adresa sa.

"Când albul devine negru, când orice vorba îţi este răstălmăcită, când îţi asumi erori materiale, dar se ajunge la linşaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal să afecteze activitatea Executivului. Cu cel care a coordonat tema şi atacul, domnul Dacian Cioloş ne vedem in instanţă. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanţă sau comisie să dea un verdict", a scris pe Facebook, anunţându-şi demisia, Florin Roman, uitând să precizeze că însuşi premierul Nicolae Ciucă i-a dat un termen pentru clarificarea situaţiei sau înaintarea demisiei.

După Roman, următorul membru al guvernului acuzat de plagiat a fost Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii. Acuzaţiile au venit din partea soţului primarului Sectorului 1 al Capitalei - Clotilde Armand - şi, nici până în acest moment, cartea scrisă de fostul premier social-democrat din prima jumătate a anului 2017 nu poate fi găsită şi verificată.

În cursul lunii decembrie, Emanuel Ungureanu, deputat USR de Buzău, oferea 500 de euro pentru teza de doctorat a primarului liberal Emil Boc, susţinând că există suspiciuni de plagiat.

Referitor la această temă, Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naţionale a României, preciza în 21 decembrie 2021: "Dacă ştiţi că aveţi un doctorat fake/plagiat, ar fi bine sa vă deziceţi de el, pe cât de subtil puteţi. Falsul va fi tot mai uşor de identificat, inclusiv de către viitoarea Inteligenţă Artificială, iar asta va fi doar prima fază în ceea ce urmează.

(...) Biblioteca Naţională a Româ­niei deţine, prin lege, câte un exemplar dintr-o bună parte a lucrărilor de doctorat susţinute în ultimele decenii în România (...). Ca opinie personală, vă pot spune că nici măcar nu avem idee despre gradul de impostură pretins academică (!) la care s-a ajuns în ultimii 30 de ani, în privinţa unor teze de doctorat (şi nu numai), din şcoli/universităţi/şcoli doctorale care nu s-au verificat serios, din diverse interese... Pe de altă parte, fiţi convinşi că aceste falsuri/plagiate se vor afla din ce in ce mai uşor. (...) Acum câteva zile am primit o cerere din partea doamnei Emilia Şercan, investigatoare pe care o admir în calitate privată de cetăţean, iar în calitate de director al Bibliotecii Naţionale o asigur că nu va avea nici un blocaj/nici un tratament favorizant (nu cred că şi-ar dori ceva din cele două); tot acum câteva zile am primit o cerere referitoare la teza de doctorat a fostului doctorand Emil Boc (actualul primar al municipiului Cluj Napoca); iar chiar azi, 21 decembrie 2021, am primit o cerere referitoare la o teză susţinută de fostul doctorand Nicolae Ciucă, actual prim-ministru al ţării. Aceste cereri sunt legale şi vă asigur că, în calitate de profesor, de redactor în presă sau de editor de volume, de scriitor, de director al Bibliotecii Naţionale, voi face ce e posibil ca toate aceste cereri să-şi primească răspunsul cuvenit, în termen legal". Mai mult, în postarea de pe Facebook, Adrian Cioroianu oferea şi poză cu teza de doctorat a lui Emil Boc, pe care Emanuel Ungureanu nu o găsea şi pentru care oferea o recompensă de 500 de euro.

În privinţa lui Emil Boc, în apărarea acestuia au sărit Mihaela Miroiu, pofesor universitar la SNSPA, membru al comisiei doctorale în faţa căreia primarul municipiului Cluj-Napoca şi-a prezentat teza, şi Alina Pop, fost secretar de stat din partea USR la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

• Moţiuni simple împotriva altor membri ai Guvernului

În afara acuzaţiilor de plagiat, USR a declanşat atacul şi cu privire la alţi trei miniştri din guvernul Ciucă. Virgil Popescu, Lucian Bode şi Cătălin Predoiu se află deja pe lista scurtă a formaţiunii politice parlamentare condusă de Dacian Cioloş împotriva cărora deputaţii sau senatorii USR au anunţat deja că vor introduce moţiuni simple la începerea primei sesiuni parlamentare din acest an.

Virgil Popescu, în calitate de minis­tru al Energiei, este acuzat că ar fi făcut jocul companiilor din energie cu privire la creşterea preţurilor la electricitate şi gaze naturale în toamna trecută, în detrimentul consumatorilor casnici şi al IMM-urilor. Lucian Bode, ministrul de Interne, este acuzat de haosul din interiorul instituţiei publice pe care o conduce, de creşterea ratei infracţionalităţii şi diminuarea gradului de siguranţă a cetăţenilor, precum şi de modul în care acţionează efectivele Poliţiei şi Jandarmeriei, mod care a dus în ultima vreme la pierderea vieţii unor cetăţeni. Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, ar urma să fie obiectul unei moţiuni simple din partea USR deoarece doreşte introducerea altor proiecte legislative privind desfiinţarea SIIJ şi modificarea legilor justiţiei, spre deosebire de cele întocmite de predecesorul său în funcţie, Stelian Ion.

Practic, profitând şi de investigaţiile declanşate de pressone.ro, USR şi-a concertat atacurile împotriva coaliţiei de guvernare PSD-PNL-UDMR, sperând la o demantelare a guvernului Ciucă, demantelare care, în urma apariţiei informaţiilor privind un eventual plagiat al premierului, pare din ce în ce mai posibilă.