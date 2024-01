Adaosul comercial pentru alimentele de bază, plafonat încă 60 de zile

English Version

Guvernul a decis ieri prelungirea cu încă 60 de zile a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, măsură stabilită pentru prima dată anul trecut prin OUG 67/2023. Prin actul normativ adoptat ieri a fost modificată şi anexa OUG 67/2023, în sensul în care au fost eliminate orezul - bob rotund - cu gramaj cuprins între 0,5 şi 1,5 kg, cozonacul, bulionul de roşii, margarina, drojdia, carnea tocată şi au fost adăugate untul până la 250 grame şi magiunul până la 350 grame. Suplimentar a fost introdusă prevederea prin care au fost exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexă, utilizate ca materii prime în procesul de producţie, prelucrare, procesare şi care fac obiectul relaţiilor comerciale dintre producător şi procesator.

După şedinţa de guvern, Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a declarat: "Guvernul a adoptat astăzi prelungirea măsurii de limitare a adaosului comercial practicat pe lanţul de procesare, distribuţie, comercializare pentru alimentele de bază. Guvernul a luat această decizie pentru că măsura şi-a dovedit eficienţa din toate punctele de vedere. Astfel am oprit creşterile speculative de preţuri, am eliminat una din sursele principale ale inflaţiei generale, am protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. De asemenea, vedem astăzi că această măsură nu i-a afectat pe producătorii români şi nu a produs perturbări, penurie în piaţă de alimente din România. În plus, se vede astăzi că mulţi dintre cei care au criticat demersul iniţial susţin acum necesitatea prelungirii. Am avut un dialog cu reprezentanţii comercianţilor şi vreau să le mulţumesc încă o dată pentru efortul pe care îl fac pentru a sprijini această măsură bună pentru români. Am convenit să prelungim măsura cu 60 de zile şi prin dialog cu comercianţii am adus unele modificări la lista produselor care beneficiază de adaos comercial limitat. Astfel, pentru unele produse aflate în listă, se ridică această măsură. Mă refer la margarină, cozonac, bulionul, drojdia, orezul şi carnea tocată. Sunt produse care au fost incluse înaintea sărbătorilor de iarnă, tocmai pentru că în această perioadă consumul acestora este mai ridicat. Sunt produse pentru care, din practică, se constată că preţurile s-au stabilizat. Am introdus în listă untul şi magiunul tradiţional. Am luat această măsură pentru că am constatat că, la aceste alimente, preţul final este semnificativ mai mare faţă de preţul de la poarta fabricii".

Ministrul Agriculturii a mai afirmat că prin această măsură sunt protejaţi producătorii români faţă de unele produse de import de o calitate mai slabă.

Florin Barbu a precizat: "Totodată, dorim protejarea producătorilor români faţă de unele produse de import mai slab calitative. Mă refer aici la magiun, la care se constată că se practică un adaos comercial foarte mare, ceea ce face că acest produs fără zahăr adăugat să fie extrem de necompetitiv faţă de produsele similare din import care au un adaos foarte mare de zahăr. Am convenit cu comercianţii şi procesatorii ca în perioada următoare să demarăm un mecanism de verificare a preţurilor din care să facă parte şi dumnealor şi instituţii ale statului, astfel încât să ne asigurăm că pe termen lung nu vor mai exista creşteri speculative la preţuri, cum s-a întâmplat înainte de introducerea acestei măsuri. Când acest mecanism va fi funcţional, vom avea garanţia că nu mai este necesar să intervenim prin act normativ".

Reamintim că prin Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a fost introdusă măsura cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare prin limitarea, pentru o perioadă de 90 de zile, a adaosurilor comerciale practicate în procesarea, distribuţia şi comercializarea acestor produse. Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2023, termenul de aplicare a fost prelungit până la data de 31.01.2024, fiind adăugată la lista iniţială de 14 produse alimentare bază, încă 7, printre care se număra şi cozonacul.

Prin actul normativ, adaosul comercial a fost plafonat la 20% pentru retaileri şi la 5% pe întreg lanţul de distribuţie.