Alexandru Sautner, fondatorul GIOELIA Cremeria, deschide un nou restaurant

Alexandru Sautner, fondatorul Gioelia Cremeria, îşi extinde portofoliul de business în domeniul Horeca prin Oliveto by Caelia, restaurant ce va fi inaugurat în a doua jumătate a lunii martie, conform unui comunicat remis redacţiei.

Oliveto by Caelia este situat în zona de nord a Capitalei, pe bulevardul Erou Iancu Nicolae nr. 82 - 84, în cadrul unui nou ansamblu rezidenţial.

"Oliveto by Caelia este noul punct de atracţie gastronomică din Capitală, pe care îl vom inaugura în această lună. Asa cum în toate proiectele noastre de până acum am obţinut recunoaşterea şi aprecierea clienţilor, şi de această dată am gândit atent fiecare detaliu, pentru ca totul să ofere o experienţă pe care cei care ne trec pragul îşi vor dori să o repete. Îi invităm la Oliveto by Caelia pentru felurile de mâncare originale, realizate cu ingrediente aduse din Italia, Grecia şi America, pentru locul primitor, deosebit şi prietenos pe care l-am amenajat pentru ei. Am ales by Caelia pentru că noul restaurant este o extensie a proiectului Caelia Beach şi vine ca o celebrare a succesului pe care îl are locaţia de la Marea Neagră," a declarat Alexandru Sautner.

După cum sugerează şi numele, Oliveto by Caelia este un restaurant cu specific Italian, dar cu influenţe internaţionale.

"Experienta culinară este adevărata vedetă la Oliveto by Caelia, pentru că le propunem clientilor combinaţii bogate în arome şi platinguri desăvârşite. Îi invităm pe oaspeţi să descopere < A taste of Italy with a Mediterranean twist > şi le promitem că reţetele create pentru ei pot satisface chiar şi cele mai pretenţioase gusturi.", a declarat chef Marian Lupu.

Noul restaurant are un spaţiu generos, cu o capacitate de 70 de locuri în interior şi o terasă cu 50 de locuri la exterior.

Investiţia facută depăşeşte 300.000 de euro.