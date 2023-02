ALINA GORGHIU, PREŞEDINTE INTERIMAR AL SENATULUI:"Va fi un proces de reconstrucţie greu pentru Ucraina"

Preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu scrie astăzi că pentru Ucraina, va fi un proces de reconstrucţie greu, dar România susţine ferm un principiu, şi anume că ucrainenii merită să trăiască în pace şi să îşi decidă singuri propriul destin, informează News.ro.

Pe pagina sa de Facebook, Alina Gorghiu a scris: "Un an de război...Un an crud, vulgar, violent, inuman pentru ucrainieni! Un an în care au murit mulţi adulti, dar şi copii. În care zeci de mii de familii s-au destrămat, milioane de oameni s-au trezit într-un coşmar în care lipsa lucrurilor de bază a devenit regula vieţii de zi cu zi! Un an în care ruşii au omorât, torturat, violat femei, în numele lui Putin. Un an în care Putin a vrut putere şi stabilitate în plan intern şi recunoaştere în afară şi e pe cale să piardă tot".

Preşedintele interimar al Senatului continuă: "Un an în care dezinformarea şi fake-news-ul au fost pericole foarte mari şi pentru România. Un an în care stabilitatea din România a ajutat enorm întreaga regiune.Un an în care noi am fost alături de Republica Moldova şi ei au simţit asta în mod real".

Alina Gorghiu a finalizat mesajul prin a recunoaşte procesul greu de reconstrucţie urmând războiul, însă afirmă că România este pe deplin susţinătoarea Ucrainei.