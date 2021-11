Data de 19 octombrie reprezintă un punct de cotitură pentru clasa activelor cripto, ziua în care ETF-ul ProShares Bitcoin Strategy (simbol BITO) a intrat la tranzacţionare la New York Stock Exchange, se arată într-o analiză amplă pe Investing.com. Unităţile BITO au început să se tranzacţioneze pe 19 octombrie la 40,89 de dolari, cu activul suport contractele futures la 61.905 dolari per token la deschiderea şedinţei de tranzacţionare.

Dincolo de faptul că acesta este un nou produs, trebuie menţionat că el reprezintă o inovaţie în condiţiile în care ETF-ul permite participanţilor la piaţă să ia expunere pe Bitcoin, principala criptomonedă din lume, fără a intra la propriu în arena contractelor futures, adică fără a deţine un portofel electronic şi fără a avea vreo legătură cu un exchange cripto.

BITO nu este o investiţie directă în Bitcoin în condiţiile în care urmăreşte un produs derivat, contractele futures de pe Chicago Mercantile Exchange (CME), care sunt în esenţă un produs derivat din criptomoneda Bitcoin. De asemenea, nu există garanţii că activul suport contractele futures şi unitatea de fond a BITO se va corela complet cu preţul spot al Bitcoin, mai ales având în vedere diferenţele de ore de tranzacţionare, dar acest prim astfel de produs ETF oferă o apropiere foarte mare de preţul spot.

Un al doilea produs ETF care urmăreşte de asemenea contractele futures pe Bitcoin de la CME, fondul Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF), a început să se tranzacţioneze pe bursa NASDAQ în aceeaşi săptămână, pe 22 octombrie. Relevanţa acestor produse noi constă în faptul că însăşi existenţa lor reprezintă paşi care indică intrarea criptomonedelor în mainstream-ul investiţional.

De notat că, în 2017, când Chicago Mercantile Exchange a lansat primul contract futures pe cripto, Bitcoin a urcat la o cotaţie record. În data de 14 aprilie, exchange-ul Coinbase Global (COIN) s-a listat pe NASDAQ şi a împins preţul Bitcoin la un nou maxim istoric. Lansarea primului ETF cu activ suport contracte futures pe Bitcoin a făcut acelaşi lucru.

ETF-ul BITO a pornit într-o manieră impresionantă, cu intrări iniţiale de 1,22 miliarde de dolari în prima săptămână, iar până în data de 12 noiembrie a ajuns în topul celor mai tranzacţionate ETF-uri după volum de la Wall Street, rulajul zilnic fiind constant peste 200 de milioane de dolari şi atingând cel mai recent 400 de milioane de dolari. Conform datelor disponibile pe 12 noiembrie, BITO are active în administrare de 1,38 miliarde de dolari, în timp ce ETF-ul Valkyrie are sub administrare 59 de milioane de dolari. BITO are un comision de administrare de 0,95%.

• Problemele de securitate şi depozitare a criptomonedelor

Comisia pentru tranzacţionarea contractelor futures (CFTC) din SUA a aprobat tranzacţionarea contractelor futures pe Bitcoin în 2017, tranzacţionarea propriu-zisă începând în decembrie 2017. În 2021, CFTC a aprobat listarea contractelor futures cu activ suport criptomoneda Ethereum la Chicago Mercantile Exchange, care au început tranzacţionarea în februarie 2021. Practic, supravegherea CFTC le permite reglementatorilor americani să monitorizeze mai bine activitatea pe aceste pieţe transparentizându-le într-o măsură mai mare.

Totodată, în acelaşi timp, Comisia din SUA pentru tranzacţii şi valori mobiliare (SEC) a analizat aplicaţiile pentru ETF-uri pe Bitcoin şi Ethereum în ultimii ani, decizia de aprobare venind în acest an sub mandatul lui Gary Gensler care a fost în trecut inclusiv şeful CFTC. În orice caz, SEC a decis că cea mai bună cale pentru reglementator este aprobarea ETF-urilor cu futures în condiţiile în care contractele futures erau deja sub o umbrelă de supraveghere, ceea ce oferea consistenţă în materie de reglementare. Aplicaţiile din partea produselor ETF care propun deţinerea clasică de Bitcoin sau alte criptomonede rămâne o problemă de reglementare pentru SEC în condiţiile problemelor de custodie şi securitate, se mai arată în materialul de pe investing.com.

Două dintre principalele probleme cu care se confruntă industria criptomonedelor ţin întocmai de custodia şi securitatea activelor. S-au mai văzut de-a lungul timpului hacking-uri sau atacuri ransomware care reprezintă provocări destul de unice în lumea financiară. Optarea însă pentru un produs bazat pe un contract ETF satisface cererea pentru un produs care să replice evoluţia cotaţiei criptomonedei, iar în acelaşi timp nu mai oferă o problemă pe partea de securitate pentru că activul suport este contractul futures. Asta spre deosebire, ca exemplu, de ETF-ul pe aur SPDR Gold Trust ETF care deţine fizic aurul şi care nu este un derivat al contractelor futures. Desigur, contractele futures, precum şi cotaţia spot, rămân vulnerabile la volatilitatea asociată unor potenţiale ştiri negative precum închiderea unui exchange din motive ce ţin de spălare de bani prin criptomonede, cum s-a mai întâmplat în trecut.

De asemenea, guvernele şi băncile centrale par să se îngrijoreze că avansul industriei cripto le pune în pericol controlul asupra masei monetare, ceea ce înseamnă că o adopţie generală ca mijloc de plată pentru aceste token-uri este mai mult decât improbabilă. Asta înseamnă însă că aceste criptomonede vor rămâne cel mai probabil active financiare. De altfel, Bitcoin este văzut din ce în ce mai mult ca un hedge la inflaţie în condiţiile ofertei limitate, iar miercuri, după publicarea inflaţiei anuale de 6,2% din SUA (cea mai ridicată din ultimele 3 decenii), cotaţia Bitcoin a atins un nou maxim istoric.

De notat, totuşi, că un sistem sigur de depozitare pentru criptomonede, un sistem de securitate dincolo de orice îndoială, ar avansa clasa de active şi ar face-o probabil mai atractivă pentru companii, indivizi sau chiar unele guverne care au adoptat criptoactivele. Jack Dorsey, şeful companiei Twitter şi al companiei de plăţi Square, un susţinător al criptomonedelor, a anunţat recent că are în vedere dezvoltarea unui astfel de sistem. Dorsey a spus de altfel în trecut că "criptomonedele sunt moneda internetului".

Dacă va avea succes în rezolvarea problemelor de depozitare şi securitate, Square ar putea deschide uşa către noi ETF-uri cu activ suport criptomonede sau chiar indici de criptomonede. ETF-urile sunt investitori pasivi prezenţi în mare parte la cumpărare care oferă o anumită stabilitate suplimentară cotaţiilor şi care caută în general să extindă universul investiţional al clienţilor.

• Evoluţie pozitivă pentru BITO de la listarea pe NYSE

Evoluţia primului ETF cu activ suport contracte futures pe Bitcoin de la listare a fost pozitivă şi arată că piaţa şi investitorii sunt în căutare de noi produse, mai ales în era lichidităţii abundente în care ne-am aflat, ne aflăm şi în care vom mai trăi cel mai probabil până la jumătatea celui de-al doilea trimestru de anul viitor. Creşterea Bitcoin şi a industriei pe care o reprezintă a creat totuşi o frenezie speculativă în condiţiile în care toată lumea este dornică să participe la piaţa bull şi în condiţiile în care au existat foarte puţine pieţe bull de-a lungul istoriei ca cea pentru Bitcoin.

Partea ideologică a acestor active nu trebuie ignorată nici ea pentru că este de altfel baza de la care s-a pornit: clasa aceasta de active este din punct de vedere ideologic o respingere a monedelor clasice care îşi derivă valoarea din încrederea cetăţenilor şi a credit-worthiness-ul guvernelor şi băncilor centrale care le emit. Este totuşi încă neclar cât din această piaţă bull reflectă eroziunea monedelor clasice din moment ce însăşi valoarea acestor criptomonede este percepută în principal în dolari, moneda emisă de sistemul federal american.

În orice caz, contractele futures pe Bitcoin au deschis şedinţa de tranzacţionare din data de 19 octombrie la o cotaţie de 61.900 dolari/unitate, urcând iniţial la un maxim de 67.700 de dolari pe octombrie 20 - atins deci la scurt timp după intrarea la tranzacţionare a BITO -, scăzând ulterior la 60.200 dolari pe 22 octombrie şi urcând apoi la 68.900 de dolari în data de 10 noiembrie, când s-a anunţat inflaţia record din SUA. La data redactării acestui material, cotaţia Bitcoin (Bitfinex) era la 63.760 de dolari/unitate.

În acelaşi timp, graficul pentru BITO arată că ETF-ul a deschis la 40,88 de dolari/unitate în data de 19 octombrie, a urcat la 43,95 de dolari în 20 octombrie, a scăzut la 38,90 de dolari pe 22 octombrie, iar în 10 noiembrie a atins un nou maxim de 44,20 de dolari coborând ulterior joi, la închiderea şedinţei de pe Wall Street, la 41,62 de dolari.

Volumele pe BITO au fost foarte ridicate în primele două zile de tranzacţionare, iar corelaţia cu preţul spot al Bitcoin a fost puternică, diferenţele fiind date de faptul că Bitcoin se tranzacţionează 24/7, în timp ce BITO şi contractele futures doar în orele de tranzacţionare de la Wall Street (9:30-16:00 ora New York).

Criptomonedele au evoluat masiv de la momentul apariţiei, iar intrarea lor în mainstream-ul investiţional pare să fi fost concretizată prin lansarea acestor produse ETF. Rămâne de văzut cât de relevantă va mai fi dezbaterea ideologică cu privire la controlul masei monetare (fiat vs. cripto) în următorii ani şi cum va supravieţui industria unei eventuale pieţe bear cu care nu s-a confruntat până acum.