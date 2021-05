Anti-vaccinişti din toate partidele, uniţi-vă!

În 2019, cu un an înaintea declanşării pandemiei de Covid, Organizaţia Mondială a Sănătăţii declara reticenţa vaccinului "duşmanul anului". Ezitarea în faţa vaccinării în general, iar apoi a vaccinării anti-corvid în special, este manifestarea unei atitudini antiştiinţifice care a crescut pe măsură ce educaţia formală şi informală au tratat ştiinţa ca pe o opinie oarecare. În 1955, la un deceniu de la moartea din cauza poliomielitei a celui mai mare preşedinte american al tuturor timpurilor, Franklin Roosevelt, anunţul confirmării eficienţei vaccinului dezvoltat de Jonas Salk a creat o emulaţie naţională în SUA. Astăzi, descoperirea vaccinurilor anti-Covid a fost primită cu neîncredere de o parte a populaţiei, mai ales de cei ce aparţin anumitor culte neo-protestante. Două par să fie motivele care sunt utilizate pentru a exprima ezitarea sau refuzul vaccinurilor: compatibilitatea acestora cu credinţele religioase şi siguranţa acestora.

În sondajul Starea încrederii în vaccinuri 2016: perspective globale printr-un sondaj de 67 de ţări (The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey), deci mult înainte de Covid-19, coordonat de Heidi J. Larson, director al London School of Hygiene and Tropical Medicine's Vaccine Confidence Project, românii erau deja în mod semnificativ vaccino-sceptici. Spre exemplu, dacă francezii se remarcau printr-un nivel foarte ridicat de neîncredere în siguranţa vaccinurilor (67%), românii erau în rândul celor mai mari sceptici la toate cele patru întrebări asupra cărora se concentra sondajul: Sunt folositoare vaccinurile pentru copii?, Sunt vaccinurile sigure?, Sunt vaccinurile eficiente?, Sunt vaccinurile compatibile cu credinţa religioasă?. În 2016, 34% dintre cei intervievaţi în România considerau că vaccinul nu este comptabil cu credinţele lor religioase, iar 55% considerau că vaccinurile nu sunt folositoare pentru copii şi tot atâţia, 55%, aveau suspiciuni în legătură cu siguranţă acestora, iar 59% credeau că vaccinurile nu sunt eficiente. Spre exemplu, în SUA, în acelaşi sondaj, cei ce aveau rezerve faţă de vaccinuri din motive religioase erau doar 30%.

Un sondaj efectuat în februarie 2016 de Centrul de Cercetare Pew arăta că evangheliştii albi sunt grupul religios care declara ca este cel mai puţin probabil să se vaccineze împotriva coronavirusului. Aproape jumătate (45%) au declarat că nu se vor vaccina anti-Covid-19, comparativ cu 30% din populaţia generală. Iar în cazul unor culte religioase neo-protestante diferenţele sunt mari şi merg spre două treimi din totalul membrilor care refuză vaccinul (vezi articolul Monicăi Deal Barlow, "Christian nationalism is a barrier to mass vaccination against COVID-19" din The Conversation).

Impactul acestei atitudini asupra politicii nu este deloc neglijabil. Cazul Bolsanaro, fost catolic trecut la penticostalism în 2016 pentru a deveni preşedinte al Braziliei, este simptomatic. Iar pentru România, unde lobby-ul neo-protestant, în special penticostal, este foarte influent la nivel politic, situaţia poate deveni complicată.

Antropologii specializaţi în cercetarea evoluţiilor credinţei, cum este cazul lui Ruth Marshall în studiul său despre Creştinism, antropologie şi politică (Christianity, Anthropology, Politics) consideră penticostalismul un obiect interesant de cercetare tocmai datorită orientării sale revoluţionare, evanghelice şi decisiv politice. Departe de a fi o simplă credinţă, penticostalismul propune o adevărată revoluţie religioasă, iar atitudinea sa rigorist şi fundamentalist bibilică, refuzul său de accepta anumite teorii ştiinţifice şi poziţia sa faţă de democraţie nu se poate să nu fie interogate. Iar îngrijorarea nu priveşte doar cercurile seculare sau religiile clasice (deşi ortodoxia românească nu pare să fie prea îngrijorată, poate din cauza propriilor fundamentalişti care au preluat controlul ideologic), ci şi anumite grupări neprotestante, aşa cum o demonstrează cartea pastorului Henry Bechthold, Fanatismul penticostal: falşi profeţi, falşi apostoli, tămăduitori falşi, limbi necunoscute, râsete sfinte, dansuri sfinte, alergători, ucişi în duh, beţi în duhng1033 (Pentecostal Fanaticism: False Prophets, False Apostles, Fake Healers, Unknown Tongues, Holy Laughter, Holy Rollers, Runners, Slain In The Spirit, Drunk In The Spirit).

Ori, tocmai penticostalismul, deja prezent în leadership în Coaliţia pentru familie, se invită în campania pentru alegerea preşedintelui PNL. Deşi acest curent ideologic este prezent şi în alte partide, de exemplu, la PSD, în PNL, mai ales din fostul PDL, se regăsesc aceste curente. De aceea, contează mai puţin persoana care va conduce din toamnă PNL, cât direcţia înspre care se va îndrepta acest partid în anii viitori. Fiind un partid de guvernământ, PNL va avea un cuvânt de spus în orientarea României pentru deceniile ce vin. Iar influenţa preşedintelui Iohannis, care a reuşit până acum să ţină sub control acest fenomen, va scădea inevitabil, pe măsură ce ne apropiem de anul electoral 2024. Revigorarea aripii PDL, mai ales pe aceste baze ultraconservatoare, se cere explicată. De aceea, ce şi mai ales cine se află dincolo de Ludovic Orban şi Florin Cîţu, sunt chestiuni irecuzabile. Vom vedea oare, după congresele PNL şi USR din această toamnă, anti-vacciniştii din toate partidele unindu-se pentru a scoate România de pe traiectoria sa europeană?