Antrenorul Barcelonei s-a simţit furat în meciul cu Manchester United

Antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, consideră că elevilor săi le-a fost "furat" un penalty în meciul cu Manchester United (2-2), disputat joi seară în prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei Europa League la fotbal.

"Sunt mulţumit de rezultatul de egalitate. E dificil, pentru că suntem Barca, dar am jucat cu o echipă de un nivel spectaculos, una dintre cele mai bune din Europa, cu un bloc foarte puternic. Am reuşit să ne ridicăm intensitatea la nivelul lor, chiar am dominat uneori. Am dat dovadă de caracter, am progresat psihic şi, în acest sens, cred că am fost foarte buni. Nu am reuşit să câştigăm, am am făcut meci nul şi vom vedea ce se întâmplă în retur'', a declarat Xavi, citat de AFP.

''Sunt destul de mulţumit de remiză şi de echipă. (Arbitrii) au mai furat un penalty. Nu este prima dată: la Milano, în Liga Campionilor, acolo... Nu ştiu de ce s-au oprit acum să mai fluiere penalty-uri pentru henţ. Pare de necrezut, de necrezut", a spus Xavi.

FC Barcelona a marcat prin Marcos Alonso (50) şi Raphinha (76) în meciul de pe Camp Nou, în timp ce Manchester United a replicat prin Marcus Rashford (53) şi Jules Kounde (59 - autogol). Returul va avea loc în data de 23 februarie, pe Old Trafford.