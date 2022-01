Antreprenorul Dragoş Roşca intră în acţionariatul Bento înainte de listarea companiei pe piaţa AeRO

Bento - Intellectually Curious (BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea şi implementarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi Cloud, anunţă intrarea în acţionariatul companiei a antreprenorului român, Dragoş Roşca, prin achiziţionarea unei participaţii de 2,4%. Compania, care la finalul anului 2021 a atras peste 13 milioane de lei de la investitorii Bursei de Valori Bucureşti, va intra la tranzacţionare pe piaţa AeRO în următoarele săptămâni, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Dragoş în calitate de acţionar înaintea listării Bento pe piaţa AeRO şi îi mulţumim pentru încrederea acordată. Prezenţa lui ne onorează şi în acelaşi timp ne confirmă că Bento este o companie cu potenţial semnificativ de creştere. Lucrăm intens la finalizarea procesului de listare, deoarece ne dorim ca în următoarele săptămâni acţiunile BENTO să intre la tranzacţionare. 2022 se anunţă un an intens pentru noi şi suntem încrezători că, odată cu accesarea pieţei de capital, compania noastră va avea parte de o dezvoltare accelerată. Viitorilor acţionari dorim să le transmitem că, în toată această efervescenţă a companiilor IT care au venit sau care urmează să vină la bursă, noi ne diferenţiem prin faptul că am reuşit să construim propriile noastre produse software. Prin urmare, vom continua să investim în produse şi în proprietatea intelectuală proprie," a declarat Radu Scarlat, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Bento.

Potrivit sursei citate, Dragoş Roşca, fondator al Delta Asset Invest, a investit în peste 20 de companii din domenii diverse de activitate, precum Optiblu, Smartree, Patiline, Fleet Management Services, 2Performant, Oxygen Plus, Diagnosis, BIA, Ynovate Immo, Puls Media Newtork, Brexton, etc., unele dintre acestea devenind lideri pe segmentele de piaţă în care activează. O parte dintre companiile în care Dragoş Roşca a investit au fost vândute între timp către mari companii internaţionale - Linde Group, Business Lease, Mlada Fronta, fonduri de investiţii - Inova Capital, în timp ce altele fac parte din portofoliul actual al investitorului - Smartree, Patiline, BIA, Ynovate Immo, 2Performant, Brexton. Odată cu intrarea în acţionariatul Bento, Dragoş Roşca va deveni membru al Comitetului Consultativ al companiei ce urmează să fie numit în următoarea perioadă.

"Bento este una dintre cele mai interesante companii din ecosistemului de tehnologie a informaţiei din România, fondatorii şi echipa din jurul lor arătând nu doar capabilitatea de a dezvolta produse inovative, ci şi competenţe solide, demonstrate deja, de a atrage şi deservi clienţi mari, cu nivel ridicat de sofisticare al cerinţelor, toate acestea în condiţiile unei creşteri continue şi sustenabile a business-ului din punct de vedere al profitabilităţii. Decizia echipei Bento de a lista compania pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, deschide o paletă largă de noi oportunităţi, şi am încredere că echipa Bento va şti să valorifice aceste oportunităţi în beneficiul companiei, al angajaţilor ei, precum şi al investitorilor," a declarat Dragoş Roşca.

În cadrul plasamentului privat, încheiat în data de 26 noiembrie 2021, Bento a vândut aproape 900.000 de acţiuni, reprezentând aproximativ 20% din capitalul social actual al companiei, la preţul de 14 lei pe acţiune. După încheierea plasamentului privat pentru acţiunile BENTO, Dragoş Roşca a achiziţionat un total de 105.000 acţiuni deja existente în cadrul companiei, la un preţ egal cu cel din plasamentul privat.

Bento are peste 17 ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi Cloud pentru companii active în industrii multiple, precum energie, FMCG, utilităţi, telecomunicaţii, sănătate, agricultură, IT, media, industrie alimentară, distribuţie, transporturi şi servicii. Compania are în acest moment peste 70 de angajaţi şi deţine un portofoliu diversificat de clienţi format din companii multinaţionale din România, SUA şi Elveţia. De asemenea, Bento este partener cu furnizori de renume precum Microsoft, HPE şi CISCO.

În 2020, Bento a înregistrat o cifră de afaceri de 15,3 milioane de lei şi un profit net de 1,9 milioane de lei. Conform informaţiilor publicate în memorandumul de listare, la nivelul anului 2021, compania estimează o cifră de afaceri de 26,3 milioane de lei şi un profit net de 4,6 milioane de lei. Majoritatea veniturilor obţinute de Bento provin de la companii active în energie, FMCG şi utilităţi, aproximativ 70%, în timp ce restul de 30% reprezintă venituri provenite din partea companiilor ce activează în telecomunicaţii, sănătate, agricultură, IT, media, industrie alimentară, distribuţie, transporturi şi servicii. E.ON, Apa Nova - O Companie Veolia, British American Tobacco, McCann, Vodafone, Grupul Adrem, Zentiva sau Agricover sunt câteva dintre companiile care utilizează soluţiile şi serviciile Bento, se arată în comunicat.