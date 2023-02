Digi Communications N.V. a înregistrat performanţe financiare şi operaţionale semnificative în 2022, în contextul unei creşteri a veniturilor consolidate ale Grupului, şi a altor câştiguri, cu 18,3% faţă de anul precedent, ajungând, astfel, la 1,5 miliarde de euro, potrivit unui comunicat remis redacţiei. EBITDA ajustată a marcat o creştere de 7,4%, de la an la an, până la 506 milioane de euro. EBITDA ajustată (înainte de IFRS 16) a crescut cu 6,6%, până la 428 milioane de euro.

Potrivit comunicatului, grupul a înregistrat o creştere semnificativă a bazei de clienţi, depăşind 20,8 milioane de RGU, ceea ce reprezintă o majorare de 15,4%, de la an la an. Segmentul de telefonie mobilă s-a evidenţiat şi ocupă prima poziţie în rândul segmentelor de servicii ale Grupului. Continuând ritmul de creştere din anii precedenţi, numărul unităţilor generatoare de venit a atins 9,1 milioane, la nivel de grup.

În România, segmentul serviciilor mobile a atins 4,9 milioane de RGU, o evoluţie de 18,1%, de la an la an, serviciile de internet fix au înregistrat o creştere de 11,2%, comparativ cu anul anterior, până la 4,2 milioane de RGU, în timp ce segmentul serviciilor de televiziune cu plată (cablu şi satelit) s-a majorat cu 5,9%, de la an la an, până la 5,4 milioane de RGU, se arată în comunicat. La sfârşitul anului, DIGI a obţinut o performanţă semnificativă, devenind operatorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din ţară.

Operaţiunile din Spania şi-au consolidat poziţia, la nivel de grup, datorită creşterii excepţionale a bazei de utilizatori de telefonie şi de internet fix, +74% faţă de anul precedent, până la 1,1 milioane de RGU. Numărul de utilizatori de telefonie mobilă a crescut semnificativ, cu 27,7% şi a atins un total de 3,8 milioane RGU, precizează comunicatul.

Serghei Bulgac, Director General al Digi Communications, a adăugat "Analizând retrospectiv activitatea Grupului pe parcursul anului 2022, putem spune că a fost o etapă definitorie în dezvoltarea noastră recentă, un an în care ne-am consolidat poziţia, nu doar în România, ci şi în Europa. Pentru al doilea an consecutiv, am reuşit să ne extindem activităţile în ţări diferite, şi, totodată, să achiziţionăm spectru suplimentar în România".

Continuând strategia de expansiune din ultimii ani, DIGI a obţinut, prin intermediul asocierii cu Citymesh NV, parte a grupului IT Cegeka, drepturi de utilizare a unor frecvenţe din spectrul mobil şi în Belgia, cu intenţia de a furniza servicii de telecomunicaţii performante. Astfel, Grupul operează în prezent în 5 ţări europene.