ArcelorMittal şi Nippon Steel împrumută 5,15 miliarde dolari pentru refinanţarea achiziţiei Essar Steel

Nippon Steel Corp., cel mai mare grup siderurgic din Japonia, şi partenerul său ArcelorMittal - cea mai mare companie de profil din lume - au semnat un acord de împrumut de 5,15 miliarde de dolari cu băncile nipone, anunţă Reuters.

Înţelegerea, încheiată pe termen de zece ani, priveşte refinanţarea achiziţiei Essar Steel India, societate cunos-cută ca ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd.

Acordul a fost semnat cu Japan Bank for International Cooperation, MUFG Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corp., Mizuho Bank Europe NV şi Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. (sucursala din Londra), conform anunţului făcut de Nippon Steel.

Amintim că, în noiembrie anul trecut, Curtea Supremă a Indiei a aprobat preluarea Essar Steel, companie aflată în faliment, de către ArcelorMittal. Grupul ArcelorMittal, care are sediul în Luxemburg şi derulează operaţiuni în 18 ţări, are în plan să realizeze o capacitate de producţie în India de 8,5 milioane de tone pe an până la finele lui 2024.

În 2019, ArcelorMittal a realizat vânzări de 70,6 miliarde de dolari, faţă de 76 de miliarde de dolari în anul anterior.Totodată, gigantul a consemnat o pierdere de 2,5 miliarde de dolari anul trecut, faţă de un câştig net de 5,1 miliarde de dolari în 2018, din cauza condiţiilor dificile de pe piaţă. Producţia de oţel brut a grupului a fost de 89,8 milioane de tone, nivel similar cu cel din 2018.