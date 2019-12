Arhanghelul privatizării accelerate

Ludovic Orban e decis. În calitate de premier al României, va lista totul pe bursă. Tot ce mişcă în economia încă aparţinând statului român. Iar întreprinzătorii vor scoate banii de la bancă şi vor cumpăra. După care se vor comporta responsabil în noile consilii de administraţie. Iar economia statului va lua avânt. Un nou paradis terestru. După cel pierdut. Chiar aşa?

Orban cel Bun, aşa cum îi spun bruxellezii, pentru a-l deosebi de Viktor Orban al Ungariei, proscris pentru că luptă pentru suveranitatea ţării sale, a dat el însuşi un bun exemplu de ceea ce înseamnă să fi întreprinzător într-o economie de piaţă. S-a învârtit de un venit lunar de 3.400 de lei de la o societate particulară şi a reuşit să-şi câştige bănişorii pentru el şi soţia sa fără ocupaţie, de la o distanţă de câteva sute de kilometri de locul de muncă. Semna condica electronic. Şi a trăit bine-merci, ca un om modest, din această sumă alocată lunar. Ei bine, acest om politic, care a experimentat pe cont propriu, aşa cum s-a priceput, virtuţile economiei de piaţă, liberal pur sânge, cum pretinde că este, a decis o operaţiune de mega-anvergură, pe care până acum niciun Guvern nu a visat-o măcar şi anume trecerea în privat a tot ceea ce mai aparţine statului din economia României. Această mare traversare, extrem de spectaculoasă, se va face simplu, prin intermediul bursei. Printr-o simplă întorsătură de condei. Ludovic Orban, adică Orban cel Bun, va arunca pur şi simplu pe piaţă societăţile deţinute de stat, sub forma unor pachete de acţiuni. La început, 10-20%. Apoi, rând pe rând, totul va fi scos la tarabă. Pentru că statul e cel mai prost administrator. Iar privatul, cel mai bun. După care România va înflori. Care sunt premizele acestui demers istoric? Şi care sunt capcanele?

Patronul cunoscutei publicaţii Bursa, Florian Goldstein, cunoscut de toată lumea drept Make, m-a contactat după primul demers editorial pe care l-am făcut pe această temă. Cu intenţia de a-mi stârpi din rădăcină orice reticenţă. Eu afirmasem că nu prea încurajăm în acest fel capitalul românesc. Pentru că acesta este mult prea modest. Graţie unei politici economice şi financiare care, în loc să-l încurajeze, l-a descurajat, şi a unei politici penale, care l-a stârpit de-a dreptul. Şi mi-am manifestat îngrijorarea că statul român îşi va pierde cu desăvârşire orice urmă de suveranitate, în momentul în care toate asseturile de care dispune orice stat independent vor primi ştampila capitalului străin. Nu este chiar aşa, mi-a explicat Florian Goldstein. După care mi-a enumerat, conform propriilor prognoze, miliardele de care mai dispun capitaliştii români în ţară, în paradisuri fiscale sau sub saltea, precum şi miliardele pe care milioanele de români aflaţi peste graniţă le-ar putea investi în acţiuni cu valoare garantată şi asigurată, oferite prin listarea la bursă a companiilor deţinute de stat. Şi mărturisesc că argumentele sale m-au pus pe gânduri. Şi ia să vedem cum ar fi, dacă ar fi.

Cum ar fi dacă românii ar dispune, sub diverse forme, de lichidităţi în valoare de sute de miliarde de euro? Cam cât ar valora companiile deţinute în prezent de stat? Şi dacă, seduşi fiind de un proiect economic de mare anvergură, în care totul zbârnăie şi produce profit, ar decide să cumpere în masă acţiunile care urmează să fie listate la bursă? Ce garanţii există că economia României se va transforma astfel într-un paradis?

Teoretic, totul este posibil. Pentru că, nu-i aşa, în timp ce statul e un prost administrator, privatul este un bun administrator. Încă de la începutul anilor 1990, am fost hrănit şi crescut în această iluzie deseori promovată de regretatul Dinu Patriciu, care o mai însoţea şi cu expresia privind tăiatul cozii câinelui. Adică un proces rapid şi definitiv de catapultare a economiei României total etatizată într-o economie a viitorului total privatizat. Şi mult timp am crezut în această paradigmă extrem de uşor de înţeles. Până când au avut loc primele privatizări. Şi apoi următoarele. Urmărind procesul, prin care, de dragul de a accelera ritmul trecerii la economia de piaţă de tip capitalist, au fost privatizate accelerat o serie întreagă de societăţi mari, mijlocii şi mici, am înţeles că situaţia nu este chiar atât de simplă cum pare. Am înţeles că sunt destui funcţionari de stat, mergând până la cei mai înalţi, guvernanţii, dispuşi, în schimbul unor câştiguri pe cât de consistente, pe atât de ilegale, să privatizeze nu la liber, ci dirijat şi interesat, nu în raport cu efectele ca atare ale privatizării, ci cu câştigurile obţinute astfel în mod ilegal. Am mai înţeles că totul o ia alandala, dacă lucrurile sunt scăpate de sub control şi nimeni nu mai urmăreşte în ce măsură au fost respectate condiţiile din contractul de privatizare. Mult prea târziu am aflat că funcţionarii statului, obligaţi să verifice modul în care cumpărătorii asseturilor şi-au îndeplinit angajamentele, au închis ochii din neglijenţă, din incompetenţă sau contra cost şi, loviţi de orbul găinii, nu au mai observat că România a căzut pradă jafului organizat. Şi pentru a nu rămâne doar la o formulare teoretică, voi da exemplul Petrom. Una dintre cele mai mari şi mai puternice companii româneşti dintr-un domeniu strategic, cel energetic, a fost achiziţionată de OMV, o companie austriacă de câteva ori mai mică, în baza unui caiet de sarcini şi a unor obligaţiuni contractuale, care niciodată nu au fost onorate. Şi care a fost urmarea? Niciuna. Nici o autoritate a statului român nu a îndrăznit să sancţioneze OMV. Ce să mai vorbim de rezilierea contractului de privatizare, care s-ar impune cu vârf şi îndesat? Asemenea exemple de nefuncţionare a mecanismelor de protecţie aflate la îndemâna instituţiilor statului sunt nenumărate. Şi aruncă în aer orice proiect de genul celui preconizat de Ludovic Orban, atâta timp cât sistemul de control şi de sancţiune nu este bine reglat şi bine aplicat.

Ludovic Orban, înainte de a lansa o asemenea nucleară, ar trebui să facă curat în urmă. Să vadă ce nu a funcţionat cum trebuie, ce a mers alandala în procesul de privatizare declanşat încă din 1990. Unde şi de ce s-a blocat sistemul? Cu ce prejudicii pentru cetăţeanul român şi pentru suveranitatea statului? Abia după ce facem curat în urmă, ştim ce trebuie întreprins, pentru ca experienţa dramatică a modului în care a fost jefuită economia României să nu se repete într-o nouă etapă, deşi de mai mare anvergură.

Deci Orban cel Bun, înainte de toate şi înainte de a-şi invoca propriul liberalism, ar trebui să-şi facă temele. Începând de la prima, până la ultima lecţie. Ultima lecţie fiind de dată extrem de recentă. Statul român, prin Banca Naţională, a pierdut peste un miliard de euro zilele trecute în urma declaraţiilor iresponsabile ale lui Florin Cîţu, ministrul Finaţelor, una dintre piesele grele ale Guvernului lui Orban cel Bun. Afirmând, chiar cu susţinerea premierului, că finanţele României arată ca un şvaiţer, că s-a produs la nivel guvernamental, sub Viorica Dăncilă, o contabilitate dublă şi că sume colosale de bani nu se mai regăsesc şi că economia intră astfel în picaj, nemaiputând fi păstrat în limte rezonabile deficitul, a creat panică pe piaţă, le-a dat undă verde speculanţilor, a determinat o scădere vertiginoasă a valorii leului, eveniment de urma căruia speculanţii au câştigat sume colosale - şi a determinat BNR să umble la rezerve, pentru a menţine cursul. Un miliard de euro, stimaţi cititori, dintr-o singură lovitură! Iar acest Guvern, cu acest prim-ministru şi cu acest ministru al Finanţelor vrea să taie coada câinelui. Şi să desăvârşească marea privatizare, pe care înaintaşii lor au pilotat-o dezastruos.

Aşa că Make nu are dreptate, chiar dacă are dreptate. Ca să mă exprim rabinic. Chiar admiţând, prin absurd, că românii au sub saltea sume colosale de bani, pe care sunt dispuşi să le investească în acţiuni ale marilor companii de stat, dacă primesc şi asigurările necesare, mă îndoiesc serios 1). că ei şi nu entităţile străine vor avea cea mai mare viteză şi 2). că Guvernul este capabil să protejeze şi nu să arunce în aer interesele statului român.

Articol preluat de pe siteul corectnews.