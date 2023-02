ASF ŞTIA!Complicitate cu repetiţie a conducerii ASF la muşamalizarea indicatorilor de solvabilitate ai EUROINS, noul lider în piaţa RCA

Ziarul Libertatea publică astăzi, 2 februarie 2023, un nou episod si documente care dovedesc forma continuă a complicităţii conducerii ASF, condusă de Nicu Marcu, la denaturarea indicatorilor de solvabilitate pentru liderul pieţei RCA, Euroins, cu ştiinţa ASF. Mă bucur că în articol apare citată şi dezvăluirea publicată în exclusivitate de Ziarul BURSA, cea privind ,,împiedicarea'' ASF în privinţa sesizării la Parchet a complicităţii funcţionarilor ASF la frauda de la City Insurance.

Încurajat că Ziarul BURSA nu mai deţine, în urma investigaţiei Libertatea, nedorita poziţie de monopol în privinţa devoalării complicităţii conducerii ASF la fraudele din asigurări (poziţie deţinută timp de doi ani), public acum şi detaliile economice ale acestei complicităţi, de data aceasta în cazul Euroins.

EUROINS a transmis un comunicat în atenţia ziarului BURSA, care reprezintă precizările la articolul publicat în Libertatea. Îl găsiţi integral AICI.

,,Putem afirma, ca răspuns clar la articolul respectiv că, din punctul nostru de vedere, toate datele au fost raportate conform cerinţelor legale şi cu bune intenţii. Credem în puterea justiţiei şi considerăm că toate provocările ar trebui să fie discutate mai întâi cu autorităţile care sunt responsabile, înainte de a afecta reputaţia companiei, pe baza unor interpretări publice'', arată Euroins în punctul său de vedere.

După cum veţi vedea, ASF ştia de mult de neregulile legate de solvabilitatea Euroins, dar a incercat şi aici o reţetă ,,a la City Insurance'': în loc ca acţionarii Euroins să aducă tot capitalul necesar şi să îşi refacă în mod real solvabilitatea, ASF i-a protejat şi s-a asigurat că nu acţionarii vor aduce capitalul necesar, ba mai mult, îl vor lua prin scumpiri de tip CARTEL, tot de la asiguraţi. Primele de asigurare s-au dublat sau chiar triplat în ultimul an.

Episodul de astăzi, publicat de Libertatea, il găsiţi AICI şi are ca document principal o corespondenţă internă Euroins, de care ASF a ştiut şi care arată că Euroins nu ar raporta voit litigiile pentru neplata despăgubirilor, ca să nu fie obligată să constituie rezerve de daună şi, prin urmare, să nu contribuie la capital. Şi păgubiţii (dublu abuzaţi - atât de către neplăţile Euroins, dar şi de complicitatea ASF) să fie cei care în fapt capitalizează societatea. Fără să fie acţionari, fără să aibă participaţie la profit, pur şi simplu, fraudaţi prin neplată de Euroins şi fraudaţi prin lipsă de supraveghere şi complicitate de ASF.

Articolul din Libertatea prezintă şi explicaţiile Euroins, care în esenţă sunt următoarele: ASF ştia în permanenţă exact ceea ce facem.

,,Respectăm pe deplin cerinţele de raportare ale ASF şi reafirmăm transparenţa noastră totală în aceste chestiuni. Am fost surprinşi să aflăm despre această decizie (n.r. hotărârea ASF de a redacta o plângere penală din 2 februarie 2023) din surse neoficiale din afara ASF. Din 2021, cu deplina cunoaştere a ASF, actuala conducere a început o reorganizare internă majoră pentru a prezenta transparent situaţia. Totodată, toate întârzierile identificate au fost transmise către ASF imediat ce am luat cunoştinţă de ele, împreună cu cauzele întârzierilor şi acţiunile imediate în curs de desfăşuare'', au declarat reprezentanţii Euroins pentru Libertatea.

Dar documentul de mai jos, care este şi datat 31 august 2021, este cel mai relevant de azi (despre care Euroins susţine că este un ,,document intern'', de lucru şi ,,nu înseamnă că ignorăm dosarele'').

Este o surpriză muşamalizarea indicatorilor de solvabilitate prin neraportarea (cu întârziere sau nu) dosarelor din instanţă (care oricum puteau fi verificate independent de ASF, care are un vast departament juridic)?

Doar pentru cine vrea să se pretindă surprins (nu şi pentru ASF) sau pentru cine nu ar trebui să se mire că investigaţia mea referitoare la complicitatea ASF la frauda de la City Insurance, începută în ianuarie 2021, a primit indicaţia ,,să nu se vorbească în presă despre ce scrie Soviani'', indicaţie care pare să persiste şi în 2023, deşi complicitatea funcţionarilor ASF nu mai poate fi ascunsă după ce Finanial Conduct Authority din Marea Britanic (ASF-u lor), practic, a devoalat-o. Inclusiv prin documente pe care nu doar că ASF România le putea obţine (sau pe unele le avea), ci pentru care chiar era obligată să le obţină .

Deci, nicio surpriză în mod real privind muşamalizarea problemelor de solvabilitate de la Euroins. Dacă ar fi fost solvabilă, de ce nu ar fi plătit? (Zeci) de mii de dosare, care ajung în instanţă, sunt tergiversate, unele par neraportate, iar ASF le asigură protecţia? Când eşti solvabil, plăteşti.

Desigur, pot fi surprinşi doar cei care nu au citit niciunul dintre articolele mele, dar nu pot fi surprinşi cei care au dat indicaţii să nu fie preluate, spre exemplu articolul acesta, din urmă cu 13 luni, sau cei care nu au citit articolul meu din Bursa, din 27 septembrie 2021, care devoala complicitatea continuă a conducerilor succesive ASF, la fraudele din asigurări. Articolul din decembrie 2021 îl găsiţi aici:

Esenţa o găsiţi în acel articol, din Decembrie 2021, după cum urmează:

Acum inclusiv prin documentele publicate AZI, 2 februarie 2023, de către Libertatea se demonstrează că ASF ştia despre neraportarea dosarelor din instanţă (pe care, subliniez, avea posibilitatea şi obligaţia să le verifice independent şi dacă Euroins le raporta sau nu le raporta şi apoi să calculeze şi să impună necesarul de capital).

Încă din primăvara anului 2021 ştia ASF acest lucru, dar a preferat să nu instituie măsările care se impun, în acest caz ,,administrarea specială a Euroins pentru nerespectarea indicatorului de solvabilitate'' - aşa cum scriam în articolul din Decembrie 2021.

Iar prima măsură pe are trebuia să o ia administratorul special (şi nu îi lua mai mult de o săptămână) era inventarierea tuturor dosarelor de daună de la Euroins, inclusiv cele neraportate, mai ales că ASF se văicărea în scris în primăvara lui 2021, într-un raport de control, că Euroins nu le pune datele la dispoziţie. Oare aşa se văicărea şi şeful Financial Conduct Authority din Marea Britanie (ASF-ul lor) când în timp record a detectat indiciile de spălare de bani în cazul City Insurance, din bani delapidaţi din România? Mă întreb retoric.

Iată şi nota ASF, citată de Libertatea azi, din primăvara anului 2021:

Diferenţa de 6.716 dosare neraportate era suficientă pentru administrarea specială (şi zece dosare cu probleme sunt suficiente pentru restricţii pe piaţa RCA, vă închipuţi stringenţa la câteva mii).

Dar Nicu Marcu, la fel ca şi în cazul City Insurance, a preferat să perpetueze şi să ascundă problemele de solvabilitate de la Euroins, astfel încât Euroins să nu mai aducă tot capitalul necesar şi să îl ia de la asiguraţi, prin scumpiri de tip cartel, incitate de lipsa de supraveghere reală a ASF, Euroins şi ceilalţi dublând sau chiar triplând preţul poliţelor RCA.

Adică Euroins, prin complicitatea ASF, să ia bani din economia reală, de la populaţie şi companii, în loc ca acţionarii Euroins să aducă tot capitalul necesar. ASF-ule lui Nicu Marcu, dublarea şi triplarea preţului la poliţele RCA ale Euroins ale legătură cu daunalitatea? Sau ale legătură cu protecţia acordată de ASF, prin acţiuni şi inacţiuni?

Pentru că, cel mai târziu de aici, din aprilie-mai 2021, începe complicitatea lui Nicu Marcu la ascunderea şi perpetuarea problemelor de solvabilitate ale Euroins.

Iată cum:

- În anul 2020, anterior raportatului de la 31 martie 2021, cota de piaţă Euroins pe asigurări RCA era de 31,37%. Prima medie de asigurare era de 626 de lei, iar Euroins a încasat ca prime RCA, corespunzător cotei de piaţă, circa 1,86 miliarde de lei (totalul încasărilor RCA a fost de 5,95 miliarde lei în 2020)

- În anul 2021, cu complicitatea conducerii ASF care a ascuns şi perpetuat prin neimpunerea administrării speciale la Euroins muşamalizarea indicatorilor de solvabilitate, încasările din RCA ale Euroins au crescut până la 2,1 miliarde de lei , pe fondul scumpirilor sălbatice şi neconcurenţiale din 2021. Mai mult, cu complicitatea ASF, cota de piaţă a Euroins pe piaţa RCA s-a majorat la 35,39%, cu ştiinţa ASF că Euroins deformează solvabilitatea (prin neraportarea tuturor dosarelor din instanţă, pe care ASF avea obligaţia să le verifice, independent). Prima medie a crescut la 790 de lei (+26%) , pe fondul nesupravegherii reale a ASF şi complicităţii la frauda de la City Insurance.

- În anul 2022 nu avem încă decât datele, dar le putem extrapola, avându-le pe cele la nouă luni. La finalul lui septembrie 2022, Euroins este lider de piaţă RCA, cu încasări provenite din scumpiri sălbatice ale RCA, de cartel, mult mai mari decât în 2021. Prima de asigurare medie a crescut de la 790 de lei faţă de primele nouă luni din 2022, la 1152 de lei , respectiv cu 45,8%. Faţă de cei 626 de lei primă medie la 31 decembrie 2020, scumpirea RCA este de 84% (aproape dublu) . Astfel, doar în primele nouă luni ale anului 2022 încasările totale pe piaţa RCA din care Euroins are o cotă de 31%, au fost 5,4 miliarde de lei, respectiv partea Euroins se cifrează la nouă luni, la 1,67 miliarde de lei.

- Extrapolând cele mai recente date publice (de la 9 luni), pentru a putea să estimez încasările totale din RCA pentru tot anul 2022, rezultă o estimare de 7,2 miliarde de lei total prime RCA încaste de asigurători în 2022, din care, extrapolând cota de piaţă de 31% a Euroins din 2022, rezultă o estimare de 2,32 miliarde de lei încasări din RCA pentru Euroins, adică o creştere de 6% faţă de încasările din 2021 şi de 24,7% faţă de încasările din 2020. În timp ce ASF constata încă din primăvara lui 2021 că Euroins nu respectă o condiţie esenţială pentru a fi o societate de asigurări care să emită poliţe RCA, respectiv solvabilitate şi o a doua condiţie şi mai relevantă: NU PLĂTEŞTE .

Sumarizând aceste calcule, rezultă că Nicu Marcu (care e din iunie 2020 la conducerea autorităţii) şi ASF au permis şi încurajat Euroins să nu aducă capital pentru a se încadra în cerinţele de solvabilitate, obligatorii, şi să ia banii de la asiguraţi, prin scumpiri de tip cartel, în timp ce nu plătea despăgubirile la timp, amânând plata lor din procese îndelungate, neraportate.

Încerc şi o estimare faţă de finalul anului 2020 pentru a vedea cât au contribuit ASF şi Nicu Marcu la deturnarea de sume de la asiguraţi prin scumpiri de tip cartel din 2020 până în prezent, în beneficiul acţionarilor privaţi ai Euroins, pornind de la încasările de 1,86 miliarde de lei din piaţa RCA, corespunzătoare cotei Euroins:

- în 2021: 240 de milioane de lei faţă de cele din 2020

- în 2022: 220 de milioane de lei faţă de cele din 2021 (şi 460 de milioane de lei faţă de cele din 2020).

Deci estimarea lipsei reale de supraveghere a ASF de la momentul numirii lui Nicu Marcu (în vara lui 2020), pusă să fie plătită de asiguraţi, se încadrează în intervalul 460 de milioane de lei - 700 de milioane de lei).

Bani care au fost luaţi prin lipsa de supraveghere nu de la acţionarii Euroins, ci de la asiguraţi. La nivelul estimării superioare a deficitului de bani, cele 700 de milioane de lei depăşesc nivelul sumelor achitate deja de Fondul de Garantare a Asiguraţilor pentru frauda de la City Insurance. Şi reprezintă mai mult decât întreg capitalul social al Euroins România.

Este posibil însă ca aceste estimări pe care le-am făcut, respectiv câţi bani a încasat în plus EUROINS prin scumpiri de tip cartel de la asiguraţi, în timp ce era protejată de ASF pentru neplata (zecilor de) mii de dosare din instanţă, să fie exagerate, dar exagerate în jos.

Adică banii luaţi de la asiguraţi în plus, sub protecţia ASF, să fie MULT MAI MULŢI, aşa cum arată chiar rezultatele preliminare publicate de Euroins, pentru primele şase luni ale anului 2022, în octombrie 2022:

Din aceste date, excluzând asigurările NON-RCA (foarte puţin semnificative la nivelul primelor), rezultă că doar în primele şase luni din 2022 faţă de primele şase luni din 2021, Euroins a încasat doar din RCA 1,43 miliarde lei, faţă de 700 milioane de lei în perioada similară din 2021, când ASF a descoperit neregulile şi le-a muşamalizat. Adică un plus de 730 de milioane de lei DOAR din scumpirea sălbătică a poliţelor, fără legătură reală cu daunalitatea . Adică mai mult decât întreg capitalul social al Euroins.

Tot pe site-ul Euroins mai apare o informaţie - a "capitălizării" Euroins în August 2022, despre o majorare de capital (bani mai vechi, dar care erau, contabil, până la acel moment un "împrumut subordonat" - am mai auzit asta...), de 45 de milioane de lei :) Merită, nu?

În timp ce ASF te protejează să încasezi, în numai un an, 730 de milioane de lei în PLUS faţă de perioada similară a anului precedent, Euroins rebotează şi el un împrumut subordonat (luat în calcul şi în 2021), ca şi capital.

Sau dacă vreţi, plastic şi netehnic spus, din 730 de milioane de lei capitalizare de la asiguraţi în aceeaşi perioadă, Euroins a întors şi el 45 de milioane de lei, după ce i-a încasat. Glumind, e mai tare decât la Caritas, care promitea de "doar" de 8 ori suma depusă! Aici, pentru un leu capital se încasează de 15 ori mai mult, cu protecţia şi complicitatea funcţionarilor din ASF.

Iată şi comunicatul Euroins din Octombrie 2022, privind majorarea de capital:

Există totuşi şi diferenţe majore între falsificarea solvabilităţii la City Insurance şi schema de la Euroins (prin neraportarea tuturor dosarelor de daună din instanţă, inclusiv în martie 2021, aşa cum a constatat şi permis ASF şi în timp ce erau neachitate şi posibil neraportate mii sau zeci de mii de dosare de daună).

În principal, pentru că City Insurance a făcut obiectul delapidării de către acţionari, prin falsuri pe care Nicu Marcu şi ASF au permis perpetuarea lor între februarie 2021 (când au pretins că au ştiut la falsul extras de cont - în realitate de mai de mult timp şi până în septembrie 2021, perioadă în care, sub complicitatea ASF şi a lui Nicu Marcu, City Insurance a continuat să emită poliţe RCA şi să amplfice frauda).

ASF şi Nicu Marcu aveau cunoştinţă de delapidare chiar mult înaintea de "conştinentizarea" extrasului de cont falsificat, spre exemplu prin cumpărarea de către City Insurance de drepturi litigioase de la societatea verişoară City Invest, care pretindeau că ţin loc de capital, fiind puse în bilanţ ca titluri de stat, pe care acţionarii City Insurance nu se sfiau să îl arate ASF-ului.

La Euroins este altfel: Nicu Marcu nu poate să pretindă că nu ştia de problemele de solvabilitate de la Euroins.

Pentru că era obligaţia lui să ştie. Iar dacă Euroins nu îi raporta toate dosarele din instanţă (şi ştia asta), era obligaţia lui să impună administrarea specială, să facă verificările îi instanţă (îi luau o săptămână) şi să calculeze obligaţia de capital. Pentru că asta face o autoritate de supraveghere. Aşa cum a făcut Autoritatea de Supraveghere din Marea Britanie.

Ce au ales să facă Nicu Marcu şi ASF în cazul Euroins? Să muşamalizeze şi să ia bani de la asiguraţi, prin scumpiri de tip cartel, în loc ca acţionarii Euroins să contribuie la capital. Adică o nouă complicitate la destabilizarea pieţei asigurărilor şi în esenţă la fraudarea asiguraţilor (prin neplată şi prin scumpiri).

Prin urmare, îmi vine să râd când citesc pe surse în Libertatea despre cum a decis ASF ieri, speriată de devoalarea complicităţii şi în cazul Euroins, să sesizeze Parchetul în privinţa tutoror membrilor conducerii Euroins.

Păi Parchetul este Autoritatea de Supraveghere în asigurări? Păi Parchetul trebuie să se ocupe ca acţionarii Euroins să aducă capital? Păi Parchetul trebuie să dispună ca societăţile de asigurare să plătească? Păi Parchetul trebuia să fi impus în primăvara lui 2021 administrarea specială la Euroins?

,,Preşedintele Marcu a spus clar că vom acţionat ,,asumat şi tranşant''. Acestea au fost cuvintele lui'', a declarat o sursă pentru Libertatea.

Îmi şi imaginez ce înseamnă sesizarea Parchetului de către Marcu, după ce i-a lăsat să nu aducă capital şi să încaseze în plus între 460 de milioane şi 700 de milioane de lei, prin scumpiri de tip cartel. Ar suna cam aşa - "asumat".

,,Subsemnatul Marcu Nicu, în calitate de Preşedinte ASF, reprezentant legal, sesizez Parchetul asupra propriilor acţiuni şi inacţiuni în ceea ce priveşte nerespectarea obligaţiilor ce îmi revin din calitatea de Preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, respectiv neluarea măsurilor necesare restabilirii indicatorilor de solvabilitate în cazul Euroins, prin acţiuni şi inacţiuni, creând un avantaj material pentru altul de 460-700 de milioane de lei şi pentru mine constând în încasarea salariilor de supraveghetor, ca Preşedinte ASF, în perioada iunie 2020 - februarie 2023''...

Desigur, dacă sesizarea pe care mi-o imaginez eu nu există, asta nu împiedică, ci chiar obligă Parchetul să declanşeze in-rem şi ulterior să extindă inpersonam cercetările pentru abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu în sarcina funcţionarilor ASF şi a lui Nicu Marcu, care iată, aşa cum reiese din Libertatea, au muşamalizat nerespectarea solvabilităţii Euroins.

Şi mai este ceva despre Euroins.

Euroins a făcut şi în trecut obiectul manifestării influenţei unor personaje non-ASF, devenite ulterior, precum Marcu Nicu, chiar Preşedinte ASF. Spre exemplu Mişu Negriţoiu, aşa cum rezultă din stenogramele aflate în dosarele DNA din august 2013.

În August 2013, când Negriţoiu nu era încă Preşedinte ASF (ci doar parcat într-o poziţie de tablou la Ing Bank Romania, după ce banca ING, la nivel global, a fost sancţionată de SUA pentru încălcarea embargoului cu Iranul, inclusiv prin operaţiuni din România), Mişu Negriţoiu intervenea la conducerea ASF, în favoarea Euroins.

Ulterior, Negriţoiu a devenit şef al ASF, perioadă în care Euroins a continuat să crească. La fel ca City Insurance. Daniel Tudor, cel din stenograme, era la acel moment vicepreşedintele ASF, responsabil pe asigurări şi care decisese sancţionarea EUROINS.

Stenograma DNA din 30 august 2013, după ce Euroins fusese sancţionată de ASF (Mişu Negriţoiu a devenit la 1 mai 2014 Preşedinte ASF, după ce în august 2013 susţinea că sancţiunile Euroins, fără precedent de dure până în 2013 , sunt date pe motiv ,,politic''):

"Tudor George Daniel: E o agitaţie demenţială cu ăştia de la Euroins.

Domn: Aşa...

Tudor George Daniel: După ce s-a dat hotărârea m-au sunat bulgarii că ei vin (...) L-am primit pe preşedinte cu încă un bulgar din Consiliul de Administraţie, eu fiind însoţit de Cucu, de toată lumea... cărora le-am spus... discuţiile au fost foarte clare. Domnule, asta este. Reglaţi-vă nu ştiu ce... După care în presă peste tot, în toată presa, a apărut că de fapt istoria asta e făcută politic şi a apărut şi pe Realitatea o chestie că Mârzac e de la Carpatica. Şi am dat la schimb Carpatica pe Euroins. (...) O să vedem care e situaţia la Carpatica şi dacă e, o să ne ducem în control la Carpatica şi cu asta, basta.

(...)

Tudor George Daniel: M-a sunat Tăriceanu, m-a sunat toată lumea că diverse fonduri... De fapt m-a sunat Mişu Negriţoiu

Domn: Îhm!

Tudor George Daniel: Călin m-a sunat să mă roage să vorbesc cu Mişu Negriţoiu. Că nu ştiu ce Fond grecesc care e acţionar e panicat. Le-am explicat oamenilor situaţia, au zis: foarte bine ai făcut, ţine-o aşa şi nu e nicio problemă!

Domn: Păi da?

Tudor George Daniel: Că nu ştiu cum, eu vroiam să... asta... După care ei o întorc, că asta mi-a zis şi Negriţoiu, că e politic. Aşa mi-a zis şi Călin.

Domn: Îhm!

Tudor George Daniel: Politic, nu ştiu ce, că ei vor să ajungă la Crin, la dracu, pentru că de fapt asta e manevra cu Carpatica

Domn: Băi, dar nu au minte? Păi bun! Le-o dăm atunci! Vorbim şi cu ING-ul, şi cu Mişu Negriţoiu, şi cu ăsta. Adica ei ce vor?

Tudor George Daniel: Nu, nu, nu. Eu ţi-am spus vorbe. Mişu a înţeles.

Domn: Am înţeles. Da!

Tudor George Daniel: Nu, Mişu Negriţoiu a înţeles şi a zis: Da, bă, înţeleg! (...) Omul a întrebat că ăla zice: Băi, m-au sunat ăia şi eu lucrez cu ei şi vroiam să ştiu care e situaţia. Şi am zis: da, domnule, uite asta e situaţia. Şi a zis: Da, ai dreptate, de unde până unde? Că ăştia au sunat şi au zis: noi am lucrat toată noaptea şi am reglementat toate problemele

Domn: Ei au reglementat pe aia mă-sii!

Tudor George Daniel: Şi am spus: Băi, dacă le-aţi reglementat într-o noapte de ce dracu nu le-aţi reglementat până acum? (...) Că să le trimitem controlul dar am vrut să mă sfătuiesc cu tine să ştii foarte bine ce se întâmplă pentru că eu am văzut un pic dar nu apărea nimic cu tentă politică. Adică domnule s-a spus şi la Realitatea... Deci l-a întrebat Realitatea pe Soviani: Domnule, nu se favorizează alte firme prin chestia asta? Nu se duce la creşterea preţului?"

Ulterior, Mişu Negriţoiu, care în 2013 spunea "lucrez cu ei, vroaim să ştiu care e situaţia", a devenit de la 1 mai 2014 Preşedinte ASF. Sub mandatul lui (până în 2017), Euroins a continuat să prospere. Şi să nu plătască integral şi la timp. Iar nivelul încasărilor şi al neregulilor s-a perpetuat sub conducerile succesive ale ASF şi a culminat sub "supravegherea" lui Nicu Marcu (700 de milioane de lei plus de încasări în doar 6 luni nu a reuşit nici chiar Negriţoiu). Care Marcu sesizează acum şi pe surse Parchetul doar când devine evident pentru toată lumea că neexercitându-şi atribuţiile obligatorii de supraveghetor, nici la Euroins, a devenit complice. Aşa cum a fost şi la City Insurance, societate căreia i-a permis să emită în continuare poliţe RCA până în septembrie 2021 - deşi ştia de extrasul de cont falsificat.

Când nu devenea evident, în ianuarie 2021 şi în perpetuarea fraudei, Nicu Marcu sesiza la mişto Parchetul DIICOT, aşa cum scris în Ziarul Bursa, în exclusivitate, AICI.