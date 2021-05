Asistenţa psihologică, o carenţă pentru Avocatul Poporului

Starea centrelor de reţinere şi arestare preventivă din ţara noastră este una satisfăcătoare, conform informaţiilor cuprinse în raportul dat publicităţii de Avocatul Poporului, la finalul săptămânii trecute, în urma vizitării, în perioada 2015-2020, a 51 de astfel de centre aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

"În urma pronunţării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Hotărârii-pilot în cauza Rezmiveş şi alţii împotriva României, având ca obiect condiţiile de detenţie din penitenciare şi centrele de reţinere şi arestare preventivă, Guvernul a adoptat o serie de măsuri în vederea soluţionării supraaglomerării şi îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie. Inspectoratul General al Poliţiei Române a iniţiat demersuri în vederea creşterii capacităţii de cazare şi modernizării spaţiilor cu respectarea standardelor de cazare şi a spaţiului minim de 4 metri pătraţi pentru fiecare persoană custodiată. (...) În ultimii ani, au fost făcute reparaţii la nivelul multora dintre centrele vizitate, altele au fost nou construite sau au beneficiat de renovări, modificări, reamenajări substanţiale. Au fost vizitate centre nou construite care prezentau condiţii bune de cazare (ex. Maramureş, Iaşi, Galaţi, Alba), alte centre îndeplinesc condiţii de conformitate (Bihor, Ialomiţa). S-au făcut igienizări, reparaţii şi dotări la camere, toalete şi duşuri. Curţile de plimbare au fost reamenajate, astfel încât să fie folosite şi pe timp ploios, a fost achiziţionată aparatură sportivă. Au fost realizate modificări pentru a asigura intimitatea la duşuri şi toalete sau la zona în care se realizau convorbirile telefonice. Sectorul vizită în multe centre a fost reamenajat. Spaţiile comune (holuri de acces, curtea de plimbare) erau dotate cu supraveghere video", se arată în "Raportul cu privire la asistenţa psihologică în cadrul centrelor de reţinere şi arestare preventivă - Extras din constatările celor 51 de vizite ale Mecanismului Naţional de Prevenire 2015-2020".

Capacitatea totală de cazare a centrelor de reţinere şi arestare preventivă din ţara noastră a fost de 1576 locuri de cazare în anul 2020, an în care, în perioada pandemiei, au fost emise mai puţine mandate de reţinere şi arestare, fapt reflectat şi în gradul mediu de ocupare la nivel naţional - 50% -, doar în unele situaţii excepţionale atingându-se gradul de 84% (Galaţi, Iaşi), sau 71% (Neamţ).

Cu toate acestea, funcţionarii din cadrul Mecanismului Naţional de Prevenire (MNP) au constatat mai multe deficienţe cu privire la asistenţa psihologică în centrele de reţinere şi arestare preventivă, deficienţe care pot constitui o problemă de sistem.

"Pe parcursul vizitelor MNP în centrele de arest, nu s-a constatat realizarea unor evaluări clinice a persoanelor private de libertate şi folosirea unor instrumente clinice de evaluare (teste) de către ofiţerii psihologi (de exemplu, teste psihologice, scale şi chestionare pentru depistarea anxietăţii, depresiei, ideaţiei suicidare, teste de personalitate). (...) Drept urmare, cu acordul persoanei private de libertate, s-ar impune evaluarea statusului psihic, a riscurilor pentru fiecare persoană privată de libertate la depunerea în centrul de arestare şi a persoanelor care urmau un tratament psihiatric în scopul stabilirii unui plan de tratament care să includă (sau nu) o intervenţie psihologică/psihoterapeutică concomitent cu tratamentul psihiatric", se arată în raportul publicat de Avocatul Poporului.

Solicitarea respectivă este impusă de faptul că orice persoană privată de libertate, pentru a i se garanta respectarea dreptului la sănătate mintală înainte de stabilirea asigurării oricărei intervenţii psihologice, are nevoie de o evaluarea a statusului mintal.

"În unele situaţii, se impune evaluarea personalităţii, evaluarea funcţiilor cognitive, evaluarea comportamentală, evaluarea mecanismelor de coping/adaptare/defensive, care sunt competenţe specifice psihologului atestat în psihologia clinică. Aceste evaluări psihologice se realizează prin utilizarea unor probe psihologice care necesită dobândirea unor competenţe în aplicarea testelor şi interpretarea lor prin cursuri formative specifice organizate de asociaţii profesionale acreditate de către comisia clinică a Colegiului Psihologilor din România", se arată în raport.

În urma deficienţelor constatate, mai ales cu privire la persoanele vulnerabile, Avocatului Poporului a formulat un set de 14 recomandări esenţiale, printre care se regăsesc:

- cazarea a cel puţin două persoane în camera de detenţie pentru diminuarea riscului suicidar şi pentru reducerea sentimentului de izolare (în funcţie de fiecare caz) şi evaluarea riscului suicidar prin scale/instrumente psihologice specifice;

- înfiinţarea, în unităţile de poliţie, a unor camere/secţii special destinate pentru custodierea minorilor care să fie diferite de cele pentru custodierea adulţilor, pentru minimalizarea impactului încarcerării;

- acordarea dreptului minorilor de a avea vizite fără dispozitive de separare în vederea diminuării efectelor negative ale privării de libertate asupra dezvoltării fizice, psihice sau morale şi în situaţia vizitatorului minor;

- desemnarea prin ordin al şefului inspectoratului a unor agenţi de sex feminin care să asigure paza, supravegherea şi transferul persoanelor private de libertate de sex feminin;

- Adaptarea a cel puţin unei camere şi a unui grup sanitar pentru a fi utilizate de persoanele cu dizabilităţi;

- adoptarea unor strategii, politici şi regulamente interne, manuale, pentru protejarea şi tratarea corespunzătoare a deţinuţilor LGBTI.

• Autorii raportului au părăsit instituţia

Ce nu se spune în raportul respectiv, este că autorii reali ai acestuia nu mai lucrează la Avocatul Poporului. Cei doi autori reali şi-au dat demisia din cauza modului în care conducerea instituţiei înţelege să colaboreze cu funcţionarii din subordine.

Deşi raportul se ocupă de asistenţa psihologică a persoanelor încarcerate în centrele de reţinere şi arestare preventivă, se pare că şefii instituţiei Avocatul Poporului nu sunt interesaţi de modul în care angajaţii Mecanismului Naţional de Prevenire îşi desfăşoară activitatea. Cel puţin aşa reiese dintr-un mesaj adresat pe e-mail, de Paşte, colegilor săi, de către psihologul Mihai Copăceanu, care a demisionat din cadrul instituţiei Avocatul Poporului, mesaj care a intrat în posesia ziarului BURSA.

În ultimul mesaj transmis colegilor săi înainte de a părăsi instituţia, domnul Copăceanu, care şi-a început activitatea în urmă cu cinci ani, după ce a revenit de la studii din Marea Britanie şi după ce a fost angajat ca expert adicţii într-un penitenciar din Transilvania, arată modul în care a lucrat la raportul pe care Avocatul Poporului l-a publicat vinerea trecută.

"Am fost printre cei trei psihologi angajaţi la MNP. M-am simţit ataşat de valorile AVP (n.red. - Avocatul Poporului), devotat şi pasionat de activitate, astfel încât nu am refuzat nicio oră peste program (...) şi nicio vizită cu colegii jurişti. (...) Am prins şi serile în care protestatarii ajunseseră la sediul AVP şi strigau «Jos Ciorbea». (...) În 2019-2020, am avut cele mai multe vizite efectuate ca angajat din MNP, după medicul de la Craiova, domnul Şeicaru, plecat şi el din AVP. (...) Şi în ultimele luni, din proprie iniţiativă şi având doar sprijinul unui alt coleg medic (a plecat şi ea), am lucrat la un raport special. Dar nu din ăla în care soliciţi informaţii de la autorităţi şi faci o compilaţie din birou după răspunsuri şi adrese, pe care în final nu-l citeşte nimeni şi nu are niciun impact pentru că nu aduce nimic nou, în afară de nişte ştiri în presă. Nee, am citit şi analizat toate rapoartele MNP pe aresturi din 2015 până astăzi. Nu au fost multe, decât 51 - vorba bucureşteanului. Ştiţi cum e să citeşti 51 de rapoarte şi să analizezi şi să te gândeşti ce este util? Am făcut adrese repetate la IGPR şi am schimbat zeci de e-mail-uri cu MNP-urile internaţionale pentru bibliografie şi bune practici", arată psihologul Mihai Copăceanu, în documentul trimis de sărbătorile pascale foştilor colegi de serviciu.

El menţionează că a fost nevoit să se documenteze pentru analizarea celor 51 de rapoarte, citind 30 de surse bibliografice, iar în final a rezultat un raport de 70 de pagini, care a fost publicat abia vineri de Avocatul Poporului, după demisia lui Mihai Copăceanu din funcţie.

"Ce m-a întristat este rapiditatea cu care o instituţie se leapădă de tine. În ultimele două luni, cinci angajaţi de la MNP au plecat (trei medici şi doi psihologi). Cinci. Oameni care făceau sens în acest MNP, pentru că vorbim de persoane vulnerabile, toate, din penitenciare până la psihiatrie. Şi te încarci. Nu-i uşor. Şi greu ajung să lucreze şi să accepte restricţiile profesionale. Am amintit de fiecare dată nemulţumirile noastre, am dat grai unor iniţiative, am exprimat opinii... prea puţin contează. Note peste note, adrese, mormane de hârtie şi cam atât", susţine fostul angajat al Avocatului Poporului, care mai afirmă că angajaţii care au vizitat centrele respective, unele aflate la peste 300 kilometri distanţă de Bucureşti, nu au beneficiat de bani de cazare şi au fost nevoiţi ca, după 18 ore - atât cât au trecut de la plecarea în deplasare până la întoarcerea acasă - să se ducă la ora 8 la muncă.

"Trist că nu m-a întrebat cineva din conducere ce faci omule, de ce sau unde pleci. Hai să discutăm. Plec cu acest regret că nu m-am simţit valorizat şi apreciat în această instituţie care oricum are o imagine negativă în România. Nu doar de bani au nevoie oamenii, cât de apreciere şi recunoaştere. Ceea ce lipseşte. Din păcate", îşi încheie mesajul psihologul Mihai Copăceanu, fost angajat al Avocatului Poporului în cadrul Mecanismului Naţional de Prevenire.

În aceste condiţii, cine asigură asistenţă psihologică a angajaţilor Avocatului Poporului?