ASSEN CHRISTOV - PREŞEDINTELE EUROHOLD BULGARIA, ACŢIONARUL EUROINS:"Acuzăm persoane din conducerea ASF de facilitarea încercării de preluare ostilă a Euroins de către apropiaţi ai City Insurance"

• Compania care deţine Euroins acuză angajaţi ai ASF că "şi-au depăşit atribuţiile cu bună ştiinţă"

Reporter: Aţi transmis, printr-un comunicat, că "în atacul împotriva Euroins România ar putea fi implicaţi mai mulţi angajaţi de nivel înalt şi mediu din conducerea departamentului de asigurări al autorităţii de supraveghere şi reglementare financiară din România - Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), precum şi persoane implicate în criza City Insurance". La cine vă referiţi?

Assen Christov: Aş vrea să subliniez că avem un respect foarte mare faţă de ASF, ca reglementator al pieţei, faţă de preşedintele acestei autorităţi şi faţă de o mare parte a membrilor bordului, precum şi faţă de majoritatea angajaţilor autorităţii. Protestul nostru este direct adresat domnului Roşu (n.n. Cristian Roşu, vicepreşedinte ASF, Sectorul Asigurări-Reasigurări), domnul Ionescu (n.n. Valentin Ionescu, director al Direcţiei Generale de Asigurări din cadrul ASF) şi altor trei angajaţi de pe un nivel inferior. Acuzăm aceste persoane că şi-au depăşit atribuţiile cu bună ştiinţă, inducând în eroare membrii boardului, prin faptul că le-au pus la dispoziţie informaţii incorecte şi, de asemenea, le acuzăm de o încercare de preluare ostilă a companiei noastre de către persoane apropiate City Insurance.

Aceste lucruri au început în 2019 şi continuă chiar şi acum. La sfârşitul anului 2019, am primit o propunere, din partea unei persoane pe care domnul Roşu a angajat-o drept consilier, să analizez posibilitatea de fuziune a celor două companii. Iniţial, nu am crezut acest lucru, însă, după câteva întâlniri şi presiuni din partea domnului Roşu, a fost organizată o întâlnire cu unul din cei trei acţionari City, unde am primit oficial acea propunere, cu observaţia că este mai bine să fiu de acord pentru a nu avea probleme. La întrebarea mea despre cum va fi avizat acest lucru de ASF, răspunsul a fost că se va ocupa domnul Roşu. După refuzul nostru, se poate verifica câte atacuri au fost asupra Euroins şi câte controale din partea ASF.

Inclusiv pe o perioadă de o lună am fost sub administrarea FGA. Motivul principal a fost că membrii boardului nu mai îndeplineau condiţiile, deşi ei fuseseră realeşi, deci trebuiau doar reavizaţi.

În octombrie 2020, la una dintre întâlnirile de la ASF, domnul Roşu mi-a propus să cumpăr portofoliul City Insurance. După aceea, a avut loc o întâlnire la Viena cu un acţionar City, iar ulterior, încă o întâlnire la Istanbul.

La întâlnirea din Istanbul, adresasem rugămintea să fie prezent un actionar. Am fost şocat că, pe calculatorul acţionarului City, exista întreaga informaţie referitoare la situaţia Euroins, inclusiv cu privire la rezervele companiei - întreaga informaţie pe care echipa domnului Roşu a cules-o ca urmare a controalelor Euroins în ultimele patru luni. Mi s-a spus că putem cumpăra întreg portofoliul City pentru 1 leu. Când le-am spus că nu valorează nici măcar atât, mi s-a spus că trebuie să ne gândim bine şi că e în interesul ambelor părţi, altfel compania Euroins ar putea avea probleme. După refuzul nostru, se poate verifica uşor că în februarie 2021, din nou, au început acuzaţii împotriva noastră, de exemplu, că am respins 6000 de dosare de daună dintr-un total de 360.000 de dosare, plătite în ultimii trei ani.

În acea perioadă - primăvara lui 2021 şi ulterior în perioada în care intrase deja în faliment City - echipele de control erau prezente la sediul EuroIns câte 10 ore pe zi. Mai mult, după falimentul City, domnul Roşu a spus, în mass media, că nu ştie cum să verifice capitalul City şi că acest lucru necesită mai mult timp.

Dar, la 4 octombrie, când noi am anunţat că BERD intră ca investitor şi a virat 120 milioane RON în capitalul Euroins, domnul Roşu, într-o sală la ASF, în prezenţa a 20 de persoane, într-un termen de 10 minute, a deschis calculatorul şi a verificat unde sunt banii. Există suficiente persoane care pot confirma. În 2022, presiunile asupra Euroins au continuat şi continuă şi acum. Scopul este să fie pusă sub administrare compania EuroIns care, de fapt, este într-o situaţie foarte bună şi, în acelaşi timp, să arăte publicului că se fac lucruri în interes public, în fapt scopul fiind de a atrage un nou acţionar în companie, de exemplu City. Aş vrea să menţionez că nici actualul preşedinte (n.n. Nicu Marcu), nici fostul preşedinte nu au vreo vină pentru acest lucru, sunt vinovate doar persoanele din sectorul asigurărilor.

Reporter: Aţi spus că prima propunere de fuziune a venit prin intermediul unui consilier ASF. Vă referiţi la domnul Cristian Muntean?

Assen Christov: M-aş abţine să dau nume, deoarece există în desfăşurare investigaţii.

Reporter: Spuneţi că sunt presiuni ca în acţionariatul Euroins să intre un acţionar care are legătură cu City?

Assen Christov: Propun să lăsăm acest lucru pentru organele competente. Dar asta ar fi una dintre idei.

Reporter: În ce stadiu sunteţi privind îndeplinirea cerinţelor ASF stabilite după exerciţiul ASF BSR publicat în ianuarie 2022? La jumatatea anului 2021 Euroins nu respecta cerinţele de capital. Care e situaţia acum?

Assen Christov: Pe parcursul a 12 ani, Eurohold a investit în România peste 350 milioane de euro. Compania Euroins a trecut prin perioade foarte bune şi perioade grele. Au existat momente ca cel de acum doi ani, când City practica preţuri de dumping şi, atunci, compania avut nevoie de capital. Din acel moment până în prezent Eurohold a adus 100 de milioane de euro, noi împreună cu BERD.

În prezent, Euroins se află într-o situaţie foarte bună. În ultimul an şi jumătate, compania a trecut printr-un amplu proces de digitalizare. Aceste rezultate pozitive sunt deja vizibile în rapoartele oficiale pe care compania le prezintă autorităţilor de supraveghere.

Ceea ce compania a schimbat astăzi sub noua conducere este, printre altele: asigurarea unei comunicări mai transparente, a unor explicaţii mai bune, a unei mai bune organizări şi a unei comunicări mai rapide cu solicitanţii. Euroins primeşte din ce în ce mai multe feedback-uri pozitive atât din partea solicitanţilor, cât şi din partea service-urilor (compania are aproape 1 000 de ateliere partenere în 2022, faţă de nici măcar 50 în 2020). Reclamaţiile au scăzut cu 85%, ajungând la mai puţin de 10 reclamaţii pe zi. Prin urmare, considerăm că facem tot posibilul pentru ca Euroins să îşi îmbunătăţească şi pentru a-şi arăta dorinţa de a procesa cererile de despăgubire cât mai rapid faţă de clienţii săi.

Euroins plăteşte în fiecare zi peste 5 milioane de lei de cereri, în medie la 13.1 zile de la aprobarea de plată, de două ori mai repede ca în 2021 şi cu aproape 30 de zile mai repede decât prevede legea, astfel încât nicio cerere aprobată nu rămâne neplătită.

Euroins România a plătit anul trecut aproximativ 160.000 de cereri de despăgubire în valoare totală de peste 1,6 miliarde de lei. Pe parcursul anului 2021, am plătit 1,5 miliarde de lei. Acest lucru arată consecvenţă şi stabilitate în cadrul companiei noastre.

Aşa cum am informat şi ASF, gradul de solvabilitate este de 140% pentru trimestrul 3 din 2022, în timp ce coeficientul de lichiditate este de 116% pentru trimestrul 4 din 2022.

La fiecare majorare de capital, inclusiv când existau credite subordonate, noi am aşteptat între trei şi cinci luni o aprobare din partea ASF, mai precis din partea domnului Golovatic (n.n. şef serviciu ASF). De exemplu, un credit subordonat în legătură cu care am pus la dispoziţie toate documentele, inclusiv documentele legate de spălarea de bani, când am dorit să-l transformăm în capital social, a trebuit să mai aşteptăm cinci luni pentru aprobare. Acest lucru a îngreunat îndeplinirea solicitărilor să se mai aducă bani. Până nu se înregistrează o majorare de capital, nu poţi face o alta. Asta este procedura.

Reporter: ASF a decis, miercuri, aprobarea proiectului de achiziţie prezentat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru dobândirea unei participaţii calificate indirecte în capitalul social al societăţii de asigurare Euroins România Asigurare Reasigurare. Care este exact structura acţionariatului Euroins Romania acum?

Assen Christov: În prezent, Euroins România este deţinută de Euroins Insurance Group (EIG). BERD are o cotă de 9,9% în EIG. În prezent, BERD a obţinut aprobarea din partea tuturor reglementatorilor să-şi majoreze participaţia. A făcut acest lucru ca urmare a unui audit destul de serios, efectuat de către consultaţi din străinătate asupra tuturor companiilor din grup. Toţi supraveghetorii şi-au dat acordul cu o lună în urmă. Numai ASF abia acum. Am următoarea întrebare, dacă domnul Roşu considera că are mai multă experienţă decât auditorii, de ce nu au tras un semnal de alarmă? De ce a dat aprobare. Pentru că nu e vorba de un acţionar obişnuit, ci de o instituţie internaţională.

Reporter: Aţi spus, pe 2 februarie, că nu aţi fost notificaţi de către Parchet sau de orice altă instituţie din România cu privire la vreo procedură judiciară. Nici până acum nu aţi primit?

Assen Christov: Nu. Am primit de la ASF o notificare că au depus o astfel de plângere. Noi am făcut sesizări, în ultimul timp, împotriva domnilor Roşu, Ionescu, Golovatic.

Reporter:Surse din piata spun ca Euroins avea o aplicaţie informatică pentru raportarea daunelor ce nu era auditat şi raportata la ASF. Cum comentaţi?

Assen Christov: Nu există. În mass media, a apărut formularea Nu raportăm. Cuvintele Nu raportăm înseamnă că nu trebuie raportate, pentru că ori sunt achitate, ori sunt finalizate, dar încă nu sunt scoase din registrul instanţelor de judecată, unde nu se updatează repede informaţiile.

Un număr de 1300 de dosare se referă nu la dosare de daună, ci la faptul că instanţa trebuie să se pronunţe dacă anumiţi şoferi au sau nu vină.

Se referă cei care au contestat actele încheiate de poliţie.

Acesta este încă un document care, prin oamenii domnului Roşu, ajunge la reprezentanţii mass media.

Încă din luna decembrie, domnul Roşu mi-a spus atât mie, cât şi colegului meu, că a existat o scurgere de informaţii a unui document, dar niciodată nu mi-a spus despre ce document e vorba.

Acesta este modul de acţiune a 3-4 persoane, nu e modul e acţiune al instituţiei ASF, este o instituţie cu reputaţie, care îşi face treaba.

Reporter: Aveţi 26 de amenzi în cuantum total de 16.059.898 lei, în perioada anilor 2020 - ianuarie 2023. Aţi remediat aceste situaţii?

Assen Christov: Când vine cineva intenţionat să te controleze, din 160.000 de dosare de daună, face o selecţie a unui număr de aproximativ cateva sute de dosare, să zicem doar cu cele de reclamaţii sau cu probleme. Într-adevăr, se pot identifica dintre acestea câteva dosare în care au dreptate cei de la control, unde au greşit colegii noştri. Pentru aceste dosare greşite care reprezintă 0,01%, primim o amendă uneori între 1-2 milioane de lei.

Nu putem vorbi de existenţa unui principiu de proporţionalitate. Putem vorbi de o selecţie intenţionată, în cadrul controlului cu scopul de a arăta că există greşeli. Euroins a achitat amenzile, dar le-a şi contestat în instanţă. Vă daţi seama câte dosare de daună puteam plăti cu aceşti bani.

Atacul împotriva companiei Euroins poate duce la zguduirea întregii pieţe a asigurărilor din Româina şi, de asemenea, prin anumite canale, să se transfere şi asupra pieţei din Bulgaria.

De o astfel de instabilitate politică şi financiară pot beneficia foarte uşor ţările care duc război împotriva Ucrainei. Să nu vorbim că asta afectează şi aderarea ambelor ţări la Schengen. Apelez la organele competente ale statului român să ia măsurile necesare faţă de acest grup de persoane. De asemenea, apelez la colegii acestora din cadrul ASF să se distanţeze de aceste persoane. Suntem un holding cu venituri de peste 2 miliarde de euro. Un astfel de atac nu ne va răsturna. Dar noi suntem un grup care are o responsabilitate naţională şi nu ne dorim ca astfel de lucruri să destabilizeze acest spaţiu din peninsula balcanică.

Pe lângă presiunile asupra Euroins, în ultimele trei săptămâni, există presiuni din partea domnului Roşu şi asupra pieţei asigurărilor şi a brokerilor.

Au efectuat mai multe întâlniri, unde au solicitat, chiar dacă asta nu este compatibil cu legea concurenţei, asiguratorilor să scadă comisioanele. Având în vedere că acest lucru este anticoncurenţial şi nu poate fi făcut oficial, ei fac aceste lucruri în cadrul unor întâlniri individuale. Apelez la cei din piaţă să nu se mai teamă şi să spună deschis ce se întâmplă. Toată piaţa se teme de acţiunile acestui grup de persoane.