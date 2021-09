Asul din mâneca lui Klaus Iohannis

Ce este astăzi mai important? Că miniştrii USR îşi depun demisiile? Că procedând constituţional Ludovic Orban îi va trage clapa lui Cîţu şi va promova moţiunea de cenzură? Chiar dacă PSD şi PNL vor boicota această operaţiune? Sau întâlnirea la care Klaus Iohannis l-a convocat pe Barna? De ce o face? Scoate un as din mânecă?

În fine USR, cam prea târziu şi după multe ezitări, a decis să-şi retragă miniştrii din Guvernul Cîţu. Nu am auzit nimic însă despre secretarii de stat şi nici despre prefecţii numiţi pe algoritm din USR. Şi cu atât mai puţin despre puzderia de reprezentanţi pe care acest partid îi are în miezul caşcavalului, respectiv în consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale şi regiilor aparţinând în tot sau în parte statului român. Când părea că s-a împotmolit, moţiunea de cenzură semnată de parlamentarii USR şi AUR primeşte un nou avânt din partea lui Ludovic Orban. Acesta, invocând prevederile Constituţiei şi acoperindu-se cu o decizie a Curţii Constituţionale de acum 20 de ani, a anunţat că dacă parlamentarii PSD şi PNL din birourile reunite ale Parlamentului vor absenta din nou, boicotând moţiunea, el o va depune totuşi în Parlament pentru a nu expira termenul de 5 zile. Se pare deci că şi moţiunea de cenzură merge înainte.

Şi tot astăzi, după ce de câteva ori, mai pe faţă sau mai discret, preşedintele Klaus Iohannis l-a susţinut în tot acest conflict pe Florin Cîţu, aşa cum a făcut-o în războiul intern din PNL, iată i-a convocat pe Dan Barna şi Dacian Cioloş la Cotroceni. Nu ar fi făcut-o dacă nu ar fi decis în prealabil să scoată un as din mânecă. Care este acest as?

Mă voi concentra asupra întâlnirii de la Cotroceni de astăzi, pornind de la prezumţia că acolo se va consuma un eveniment- cheie care ar putea pune capăt crizei guvernamentale, recunoscută deja de preşedinte, şi care se poate transforma într-o criză politică. Să încercăm o analiză prin eliminarea scenariilor care nu se susţin. Îi convoacă Klaus Iohannis pe şefii USR-PLUS pentru a bate din picior sau cu pumnul în masă într-o ultimă tentativă de a-l menţine în funcţie pe Florin Cîţu? Şi de a-i readuce pe neomarxişti în coaliţie şi la Palatul Victoria? Nu cred. Şansele de reuşită sunt minime. Ca să nu spun inexistente. Chiar dacă preşedintele va şantaja USR PLUS cum a mai făcut-o, invocând, tot fără niciun fel de probe, faptul că acest partid s-ar fi aliat politic cu AUR - nu există nicio alianţă şi nici premisele unei alianţe - sau că AUR ar fi un partid extremist. Deşi nici din această perspectivă nimeni nu a prezentat vreo probă. Un alt scenariu improbabil ar fi acela ca domnul Klaus Iohannis să dea curs uneia dintre sugestiile formulate de reprezentanţii USR privind înlocuirea lui Cîţu. Conform acestor sugestii, viitorul premier susţinut de coaliţie ar putea fi Ludovic Orban sau Ilie Bolojan. Ludovic Orban este exclus din start tocmai pentru că preşedintele Klaus Iohannis nu l-a mai vrut nici ca premier şi nici ca preşedinte PNL. Manifestându-se in acest sens drept un partizan hotărât al lui Florin Cîţu. Ar fi prea târziu să revină acum la gânduri mai bune faţă de Orban. Iar acesta, la rândul său, nu l-ar ierta pe preşedinte şi la momentul oportun l-ar penaliza. Nici varianta cu Bolojan nu stă în picioare pentru că domnul Klaus Iohannis are nevoie de un preşedinte marionetă al PNL şi nicidecum de un jucător decis să apere partidul. Bolojan nu se încadrează în preferinţele lui Klaus Iohannis şi pentru că este, aşa cum s-a dovedit, mai inteligent decât acesta.

Excluzând şi scenariul de mai sus şi fiind clar că preşedintele nu i-a convocat la Cotroceni pe liderii USR PLUS la o simplă şuetă politică, ajung inevitabil la concluzia că acesta are pregătită o soluţie care are toate motivele să fie acceptată de Barna şi de Cioloş. Un alt om susţinut intens de factorul intern şi de factorul extern. Iar acest alt om are experienţa necesară, întrucât a îndeplinit o vreme funcţia de premier interimar. Are şi fermitatea indispensabilă ţinerii în frâu a unei coaliţii în care există atât de multe contradicţii. Şi, ceea ce este încă şi mai important, se va comporta ca o marionetă a lui Klaus Iohannis. "Personajul providenţial" este generalul Nicolae Ciucă.

După care, planul lui Klaus Iohannis este să readucă în acest fel USR PLUS în coaliţie şi respectiv la guvernare pentru a dispune astfel de majoritatea politică necesară. Ceea ce presupune ca USR PLUS, după ce a depus o moţiune de cenzură împotriva guvernului din care face parte, acum va trebui ca în Parlament să respingă propria moţiune de cenzură. Dar ce nu fac aceşti "politicieni noi" neomarxişti pentru a rămâne înfipţi în caşcaval?

Mişcarea următoare, obligatorie, pe care va trebui s-o facă Klaus Iohannis este scoaterea lui Cîţu nu numai de la Palatul Victoria ci şi din cursa pentru şefia PNL. În ambele situaţii în baza principiului "maurul şi-a făcut datoria, maurul trebuie să moară". Şi înlocuirea acestuia cu a treia soluţie, Nicolae Ciucă. Generalul îi va prelua pe electorii lui Cîţu din cursa internă PNL, preluând şi obligaţiile pe care acesta şi le-a asumat faţă de ei pe banii publici. În felul acesta Klaus Iohannis se poate spăla pe mâini în mod elegant, dar ferm, şi de Cîţu, şi de Orban. Iar o vreme va fi din nou cu sacii în căruţă.

Scenariul de mai sus se va confirma sau va fi infirmat astăzi. Dar indiferent ce se va întâmpla, trebuie să închei această analiză afirmând că toate soluţiile miraculoase sau nu pe care le poate pune pe masă Iohannis sunt pur politicianiste. România va continua să fie vândută, bucată cu bucată, iar cetăţenii României sărăciţi într-un ritm fără precedent. Cetăţeanul lipseşte pur şi simplu, nu numai fizic dar şi virtual, de la luarea deciziei.