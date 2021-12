AURESCU:"România e angajată ferm în susţinerea de eforturi conjugate pentru întărirea rezilienţei partenerilor estici"

România este angajată ferm în susţinerea de eforturi conjugate pentru întărirea rezilienţei partenerilor estici, interesul strategic comun fiind facilitarea unui climat de securitate şi stabilitate democratică în imediata vecinătate şi la Marea Neagră, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, vineri, la Bucharest Forum, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Aurescu a arătat că Parteneriatul Estic - prin dimensiunea sa bilaterală şi cea multilaterală - reprezintă cel mai eficient instrument de sprijinire a rezilienţei şi a dezvoltării durabile în Vecinătatea Estică şi a atras atenţia că următoarea perioadă este crucială pentru acest format, care trebuie să devină mai ambiţios, fiind necesar ca strategia şi obiectivele pentru era post-2020, asupra cărora se va conveni Summitul Parteneriatului Estic, să fie implementate.

Şeful diplomaţiei române a accentuat importanţa continuării reformelor de către statele partenere, precum şi acţiunea lor coerentă în baza valorilor comune, ca fundament pentru atingerea stabilităţii pe termen lung şi a dezvoltării durabile. El a încurajat "o cooperare sectorială mai profundă cu cei mai avansaţi şi cei mai ambiţioşi parteneri".

"Trebuie să depunem toate eforturile pentru a întrerupe ciclul conflictelor, instabilităţii şi intereselor concurente care dăunează regiunii. Acesta este motivul pentru care România este angajată ferm pentru a susţine eforturi conjugate în vederea întăririi rezilienţei partenerilor noştri estici. Acest sprijin principial are la bază interesul nostru strategic comun de a proiecta şi facilita un climat de securitate, stabilitate democratică şi progres socio-economic în vecinătatea noastră imediată şi la Marea Neagră, care este în beneficiul comunităţii euroatlantice, UE şi a partenerilor săi," a conchis ministrul Bogdan Aurescu, citat în comunicat.

Bucharest Forum este o iniţiativă a Institutului Aspen România, susţinută de German Marshall Fund of the US - Biroul din Bucureşti şi de Ministerul Afacerilor Externe, alături de alte instituţii guvernamentale din România.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a susţinut un discurs în deschiderea sesiunii dedicate rezilienţei în Vecinătatea Estică ("Building resilience in the Eastern Neighbourhood"), la cea de-a 10-a ediţie a Bucharest Forum, desfăşurat joi şi vineri, sub înaltul patronaj al preşedintelui României.