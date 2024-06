Autorităţile gălăţene investesc în sănătate, sport şi agrement

Autorităţile din Municipiul şi din Judeţul Galaţi au în derulare o serie de investiţii pentru oraşul reşedinţă de judeţ, dar şi pentru alte localităţi din zonă, în zone precum sănătate, sport sau agrement. Proiectele se află în diverse stadii de execuţie.

• Seră de plante exotice, cu palmieri de 20 de metri

Un proiect a cărui valoarea anunţată în urmă cu trei ani avea o valoare de trei milioane de euro, intrat în colaps în ultimul an, a fost resuscitat şi urmează să fie finalizat în următoarea perioadă. Este vorba despre o seră exotică, ce va avea palmieri de 20 de metri, cea mai mare construcţie de acest gen din ţară. Proiectul aparţine Consiliul Judeţean Galaţi şi presupune construcţia unei sere ce va avea o suprafaţă aproximativ 2500 mp.

Iniţial proiectul a fost lansat în 2021, însă, din cauza constructorului lucrările au fost sistate fără ca sera să fie finalizată. Scandalul a fost rezolvat abia luna aceasta, când Consiliul Judeţean a anunţat reluarea lucrărilor.

"Se lucrează din nou la sera de plante exotice de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii. Din cauza unui constructor neserios, care nu şi-a făcut treaba şi nu a respectat termenele de finalizare, a trebuit să reziliem contractul şi să reluăm procedurile de licitaţie, după ce am făcut şi o expertiză tehnică în prealabil. În plus, suntem în proces cu vechiul constructor. Noul constructor, o firmă din Galaţi, a început deja să lucreze la sera de plante. Şi este multă muncă de făcut, de la finalizarea închiderilor la realizarea tuturor amenajărilor interioare - instalaţii electrice, termice, sanitare, de climatizare, irigaţie şi aspersie. În noua seră, vor putea fi admiraţi palmieri de aproximativ 20 de metri înălţime, precum şi sute de plante exotice. De asemenea, va exista şi un spaţiu pentru expoziţii temporare, unde elevii vor putea desfăşura diverse activităţi didactice", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Sera exotică va fi construită pe scheletul metalic din curtea Grădinii Botanice, abandonat în ultimele două decenii, iar noua construcţie, anunţa Consiliul Judeţean, va deveni o adevărată atracţie pentru sud-estul ţării. Iniţiatorii proiectului au estimat circa 300.000 de vizitatori anual, din toate judeţele vecine Galaţiului. Pentru atingerea obiectivului, sera exotică va avea sute de specii de cactuşi din Mexic, Brazilia, Peru, Venezuela, Argentina, specii de aloe din Africa şi America de Sud, curmali, cocotieri, dar şi palmieri de 20 de metri.

"Sera de plante exotice va avea o suprafaţă de aproximativ 2500 mp, din care 1000 de mp pentru activităţi didactice. În noua seră vor fi transferate şi cele aproximativ 300 de specii (2500 de plante) din sera existentă", a spus Costel Fotea.

Noul constructor este S.C. Servland S.R.L., iar valoarea lucrărilor rămase de executat este de 11.193.661 lei (TVA inclusă).

• Zonă de agrement în valoare de 4 milioane lei

Complexul de agrement de la Zătun, unul din cele mai apreciate locuri de relaxare din Galaţi, a fost extins, în urma unei investiţii de 4 milioane de lei. Noul spaţiu ce oferă turiştilor noi zone de distracţie, joacă şi pescuit a fost inaugurat în luna aprilie. Proiectul aparţine Consiliului Judeţean, iar investiţia a fost realizată din fonduri europene.

"Cu o suprafaţă generoasă de peste 12.500 mp, Zătun 2 devine o oază de linişte şi relaxare în mijlocul naturii. Aici, veţi descoperi nouă căsuţe dotate corespunzător, trei foişoare mari (două de 14 persoane şi unul de 30) pentru întâlniri cu cei dragi şi un loc de joacă cu tobogane, rampe de căţărare şi balansoare pentru copii. De asemenea, zona extinsă a fost dotată şi cu balansoare de grădină, mese, bănci, umbrele cu învelitoare din stuf şi grătare. Totodată, pentru pasionaţii de pescuit, am pregătit nu mai puţin de cinci pontoane pescăreşti, oferindu-le posibilitatea de a se relaxa pe malul apei. An de an, Consiliul Judeţean organizează la Balta Zătun competiţii de pescuit pentru nevăzători, pentru persoane cu deficienţe locomotorii sau în scopuri caritabile", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Proiectul Zătun 2 este finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.

Complexul de agrement se află pe malul Dunării, la zece kilometri de municipiul Galaţi. Zona este foarte vizitată, în special de pescari, având un luciu de apă de 28 de hectare în care se află diverse specii de peşte, de la crap şi caras până la ştiucă.

• Parc din Galaţi, modernizat şi dotat cu o roată panoramică

Parcul de la Turnul Tv din municipiul Galaţi, aflat în apropierea Dunării, a intrat în luna aprilie în modernizare, iar la finalul lucrărilor va avea şi o roată panoramică de 36 metri înălţime.

"Şi acest loc îndrăgit de gălăţeni, din imediata apropiere a Turnului TV, un reper pentru oraşul nostru, va deveni unul modern şi atractiv. Iar piesa de rezistenţă va fi o impresionantă roată panoramică. Având Dunărea aproape, priveliştea oferită va fi foarte spectaculoasă. Spunem aşadar start lucrărilor pentru acest nou obiectiv", a spus Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi.

Prin acest proiect este prevăzută reconfigurarea în totalitate a aleilor pietonale; reamenajarea spaţiilor verzi, cu sistem automatizat de irigaţii; reabilitarea împrejmuirii; modernizarea locurilor de joacă pentru copii, pe categorii de vârstă; amenajarea de locuri de odihnă, recreere şi socializare; înlocuirea mobilierului urban (bănci, coşuri de gunoi, jardiniere, rastele biciclişti, cişmele, mese şah/table etc.); instalarea de echipamente specifice pentru terenul de sport, echipamente fitness şi pentru locurile de joacă; amenajare pistă pentru biciclişti; realizarea unui luciu de apă cu pasarelă pietonală; amenajare fântână arteziană cu jeturi de apă la nivelul pavimentului; realizare reţea de apă şi canalizare; modernizarea sistemului de iluminat pentru asigurarea iluminatului exterior, ambiental şi arhitectural; montarea unui sistem de supraveghere video; amenajarea unui teren pentru sport si fitness; montarea unei roţi panoramice cu o înălţime de 36 de metri.

Pentru obiectivul "Reabilitare Parc Turn TV", oferta declarată câştigătoare în urma licitaţiei publice a fost cea depusă de Asocierea Rovis Lider SRL - Tancrad SRL - ATU Consulting SRL. Astfel, valoarea contractului este de 12.837.400 lei fără TVA, iar termenul pentru execuţia lucrărilor este de 12 luni. Sursa de finanţare este bugetul local.

• Stadion de 100 de milioane de euro la Galaţi

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, şi managerul tehnic al SC Oţelul Galaţi, Dorinel Munteanu, au anunţat, recent, construirea unui nou stadion în oraş pe locul actualei arene "Nicolae Rainea" (Dunărea). Noul stadion va avea între 25.000 şi 30.000 de locuri şi se va ridica la standarde europene, cu obiectivul de a găzdui şi meciuri din competiţiile continentale. În următoarea perioadă, va fi lansat în licitaţie publică studiul de fezabilitate aferent acestei investiţii majore din municipiu. Costul ridicării noului obiectiv se va ridica la aproximativ 100 de milioane de euro, finanţarea urmând să fie asigurată în principal de la bugetul naţional, dar şi de la cel local.

"Gălăţenii merită un stadion modern, iar Oţelul, prin rezultatele minunate din ultima perioadă, mă obligă să nu mai amânăm nicio zi paşii necesari pentru ca oraşul nostru, singurul din Moldova care a câştigat campionatul naţional de fotbal, să aibă un stadion cum trebuie. Calificarea în Finala Cupei României, pentru care îi felicit pe toţi cei care pun umărul la această echipă, mi-a dat imboldul necesar să fac tot ce este posibil ca să ridicăm stadionul pe care să venim la meciurile echipei noastre, dar şi la altfel de evenimente, cum ar fi diverse concerte, aşa cum se întâmplă peste tot în Europa", a declarat Ionuţ Pucheanu.

"Mă bucur că munca noastră din ultimii ani nu a rămas fără ecou şi că administraţia publică locală a luat această decizie. Galaţiul trăieşte prin fotbal şi merită cele mai bune condiţii la meciurile de acasă ale echipei favorite pentru care mai mereu umple tribunele", a spus Dorinel Munteanu, manager tehnic SC Oţelul Galaţi.

• 45 milioane lei pentru sistemul sanitar din Tecuci

Consilierii judeţeni din Galaţi au aporbat, în aprilie, un proiect de investiţii în sănătatea tecuceană, în valoare de 45 de milioane de lei. Banii vor fi folosiţi pentru construirea de la zero a unei clădiri şi pentru Policlinica (Ambulatoriul) spitalului, investiţia fiind realizată atât cu bani europeni, atraşi prin Programul Operaţional de Sănătate 2021-2027, cât şi cu finanţare locală.

"Am preluat spitalul din Tecuci în urmă cu doi ani într-o stare de degradare avansată, cu clădiri vechi, la care niciodată nu s-a investit cu simţ de răspundere. Sunt peste 100.000 de oameni din Tecuci şi din zonele limitrofe care depind de acest spital. De aceea, am decis, împreună cu echipa de la Consiliul Judeţean, să luăm totul de la zero şi să reconstruim pas cu pas tot sistemul sanitar din Tecuci. Astăzi, am aprobat o nouă investiţie pentru sănătatea tecucenilor şi nu numai. Vom construi o clădire nouă, dotată cu aparatura necesară, pentru Policlinica (Ambulatoriul) unităţii medicale. Va fi o clădire modernă, cu totul diferită faţă de ce există acum, care va pune accent şi pe confortul pacienţilor, de la culorile folosite până la crearea de spaţii verzi pe faţade şi acoperiş. Este a treia investiţie majoră pe care o aprobăm anul acesta pentru Tecuci - clădire nouă pentru spital, în scurt timp urmând să înceapă la propriu lucrările, modernizarea sediului Ambulanţei şi clădire nouă pentru Policlinică. Doar aceste trei investiţii au o valoare de 224 de milioane de lei (45 de milioane de euro). Şi nu ne oprim aici, urmează şi alte investiţii pentru Tecuci", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Noua clădire a Policlincii (Ambulatoriul) va avea o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 2700 de mp, panouri fotovoltaice, panouri solare pentru apă caldă, instalaţie de ventilare cu dispozitiv de recuperare a căldurii şi sistem de monitorizare şi control a tuturor echipamentelor instalate, pentru reducerea consumurilor şi optimizarea funcţionării acestora în condiţii maxime de confort şi siguranţă. De asemenea, pentru dotarea cu mobilier şi aparatură medicală, vor fi achiziţionate peste 300 de echipamente.

În noua clădire vor funcţiona 49 de cabinete medicale pentru specialităţile pediatrie, chirurgie pentru mici intervenţii, chirurgie generală, cardiologie, radiologie şi mamografie, ortopedie, dermatologie, diabet, boli interne, ORL, obstetrică-ginecologie, gastroenterologie, oftalmologie, ortoptică, psihiatrie şi neurologie.

• Investiţii în modernizarea sediului Ambulanţei Tecuci

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, a semnat, la începutul lunii aprilie, contractul de finanţare pentru o investiţie extrem de importantă la Tecuci. Este vorba despre consolidarea şi modernizarea clădirii, veche de aproape 70 de ani, în care funcţionează Ambulanţa Tecuci.

"Clădirea are nevoie de ample lucrări de consolidare, de aceea vom interveni atât la nivelul fundaţiei, cu centuri de beton, cât şi la nivelul stâlpilor şi a grinzilor. Apoi, vom pune un acoperiş nou, vom schimba toată tâmplăria şi vom reface instalaţiile electrice, termice şi sanitare. În plus, vom monta panouri solare şi fotovoltaice. De asemenea, vom implementa şi soluţii inovatoare, cum este sistemul inteligent de management energetic, astfel încât să fie redus consumul de energie. Avem şi licitaţia pentru desemnarea constructorului gata, astfel că emitem şi ordinul de începere a lucrărilor, prima etapă fiind cea de realizare a proiectului tehnic", a spus Costel Fotea.

Valoarea investiţiei este de peste 3,1 milioane de lei, din care aproape 2 milioane de lei sunt fonduri europene atrase prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu.

(Articol preluat din revista BURSA Conbstrucţiilor)