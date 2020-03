Biologia contra globalizării?

Am citit de cîteva ori ştirea cu pricina şi tot nu-mi venea să-mi cred ochilor: "preţului petrolului şi coronavirusul provoacă dezastru la burse". Azi nu mai are nimeni timp să conceapă nici măcar o ştire, aşa că toată lumea copiază după primul care a dat o formulare. În exprimări aproape identice, ea stă frumuşel pe mai toate paginile de ştiri, de la CNN pînă la RTSC (Radio televiziunea sătească Cocîrceni!!). Povestea cu petrolul are o noimă. Rusia a rupt lanţul de iubire cu cartelul OPEC. Nu prea îi mai dă mîna să ţină robinetul petrolului şi gazelor semi-deschis. Are nevoie ca de aer de vînzarea aurului negru şi de miliardele care-i susţin restul slăbiciunilor şi ambiţiilor vane de mare putere globală. Clienţi ar avea, aşa că a refuzat să mai accepte vechile restricţii, asumate acum trei ani şi cu atît mai puţin, altele noi, suplimentare. Spectrul "supraproducţiei" a declanşat pe piaţă, aproape automat, scăderea preţului barilului de petrol. Şi, odată cu el, a scăzut şi valoa-rea acţiunilor pentru tot felul de companii angrenate în lanţul petrolier şi în aval. Nu c-ar fi fost chiar o catastrofă, dar 2000 de puncte mai puţin la Dow Jones în debutul unei sesiuni de tranzacţionare, dă frisoane nu doar operatorilor de bursă, ori deţinătorilor de acţiuni, ci tuturor celor care ştiu cîte ceva despre fazele declanşării crizelor economice. Oricum, cea care va să vie a fost profeţită atît de insistent în ultimii trei-patru ani, încît lumea e deja de mult în mod fandaxie, ipohondria e aici, şi vorba lui Conu Leonida: "Pe urmă, fireşte, şi nimica mişcă". Problema este: ce are asta de a face cu coronavirusul? Adevărat, nu puţină lume s-a străduit să creeze zarvă şi tumult cît mai mare în jurul noii teme şi nu doar de dragul apărării sănătăţii publice, ci pentru că e un ciolan de ros pe cîmpia politicii de putere, respectiv în lumea afacerilor bănoase. Ca în orice criză! Implicaţiile sociale şi, deci, economice ale unei eventuale scăpări de sub control a debutului epidemic la nivel global creează cu siguranţă o anume presiune asupra acţiunilor diferitelor tipuri de companii, de la cele de trans-port, la cele legate de industria turis-mului etc. Nu există încă nici un semn evident că asemenea considerente au fost luate deja specific în calcul de investitori la tranzacţionarea pe bursele de valori, iar dacă au fost, nu avem încă nici un fel de indicator al cotelor de influenţă. Este, mai degrabă, o supoziţie credibilă, departe de a fi fost sau de a putea să fie măsurată direct, cu oarecare exactitate. Atunci, cum să aduni mere cu măgari într-un singur vector de piaţă, preţul petrolului şi spaima de coronavirus, şi să spui că s-au corelat pentru a presa masiv valorile de tranzacţie la bursă în ziua X???

Problema importantă, însă, nu este capacitatea de elucubraţie a unora dintre cei care alimentează piaţa media cu asemenea "ştiri", ci intervenţia masivă a unui factor biologic perturbator pentru viaţa socială, la nivel global. Omul este forţat să constate că "lanţul trofic" nu este o frînghie care-l are la capătul favorabil pe Homo Sapiens, ci un circuit închis, în care Homo Sapiens este la rîndul lui folosit drept hrană şi vector de reproducere de cei de la baza lanţului, tot felul de viruşi şi bacterii, cu riscul de a-l împuţina serios, ca specie. Ce să-i faci, biologia nu vrea să ţină cont de înfumurările şi supra-orgoliile pros-teşti ale acelora dintre oameni care s-au declarat deja "stăpînii naturii" şi "modelatorii ei demiurgici". Problema este că prostia unora produce efecte de sistem, iar oalele sparte le plătesc în principal ceilalţi, cei care nu au mare vină în derapajele lumii rău globalizate de azi. De ce, rău globalizată? Fie şi numai pentru că globalizarea aceasta, de generaţia a doua, este făcută tot după modelul dezastuos al celei dintîi. Politic, este folosită în scopul redesenării şi reîmpărţirii ariilor de dominare şi control pe harta lumii; economic, este folosită în principal ca mecanism de redistribuire adînc inegală a beneficiilor activităţilor economice, de la cele de producţie la cele de consum, iar cultural a fost mai degrabă un vector de promovare a modelelor culturale şi comportamental-societale ale societăţilor care au creat reţelele şi infrastructura globalizării, iar nu pentru promovarea diversităţii şi a respectului pentru culturile locale. Iar, ca să avem o măsură comună a uriaşului derapaj al modelului actual de globalizare de la cerinţele unui model raţional-funcţional, ar fi suficient să observăm cum o industrie care învîrte anual mii de miliarde, cea a medicamentelor, nu a avut timp şi nici bani de investit în studiul şi descifrarea aprofundată a mecanismelor biologice de interacţiune viral-umane, iar, pe această bază, pentru crearea mijloacelor de control eficient al riscurilor patologice generate de aceste inevitabile interacţiuni. Lumea virusurilor şi a bacteriilor este una foarte dinamică şi reacţionează la interacţiunea cu lumea omului atît în dimensiunea ei biologică, cît şi nebiologică. Se adaptează, se transformă, se reinventează cu mare viteză pentru a îşi atinge scopurile naturale: supravieţuirea, înmulţirea şi acţiunea eficientă asupra factorilor de risc sau agresiune. Lumea oamenilor este, în mod vădit, mult mai puţin eficientă în a se schimba, adapta şi reinventa în raport cu factorii de agresiune şi risc de tip biologic. Nu este acesta un paradox aproape insuportabil, dacă te gîndeşti la diferenţa de complexitate în organizarea sistemelor umane în raport cu cele bacteriene şi virale? Ba este, iar tocmai de aceea ceea ce se întîmplă sub ochii noştri este şi o măsură destul de exactă a neţărmuritei prostii omeneşti, la scară globală, care ne împiedică să vedem dincolo de lungul nasului şi să acţionăm din timp eficient, chiar şi atunci cînd este vorba despre propria integritate şi supravieţuire. Paradoxal, erorile şi slăbiciunile structurale ale lumii globalizate pe care am creat-o, cele pe care, ici şi colo, oamenii lucizi le-au semnalat de mult şi destul de insistent, sunt exploatate agresiv şi expuse aproape obscen de viruşii şi bacteriile cu care împărţim globalizarea!!! Problema pe care descoperim că o avem, însă, este aceea că modelul lor de globalizare este mai performant decît al nostru!!!!