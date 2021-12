Bittnet Training intră pe piaţa din Republica Moldova

Bittnet Training, parte a Bittnet Group listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă intrarea pe piaţa din Republica Moldova, prin încheierea unui parteneriat cu Reliable Solutions Distributor (RSD), o companie locală de soluţii business şi software. Bittnet Training va sprijini RSD Moldova în creşterea, pregătirea şi certificarea formatorilor din cadrul companiei pentru ca aceştia să poată preda la nivel local cursuri de IT specializate, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Suntem entuziasmaţi de intrarea Bittnet Training pe piaţa din Republica Moldova prin semnarea acestui parteneriat cu RSD Moldova. Compania are o experienţă desăvârşită în sectorul IT&C fiind unul dintre cei mai de încredere parteneri la nivel naţional în furnizarea de servicii în acest domeniu. În ceea ce priveşte modelul de business, ne bucurăm că am găsit un partener care are aceeaşi viziune, profesionalism şi abordare a calităţii serviciilor furnizate precum grupul nostru. Misiunea noastră este de a construi împreună un centru de formare complet dezvoltat în Republica Moldova prin care să furnizăm training-uri live, atunci când acest lucru va fi posibil," a declarat Cristea Ghiţă, Manager, Partner Channel Team, Bittnet Training.

Deşi sectorul IT este unul important pentru economia ţării, majoritatea profesioniştilor din Republica Moldova s-au specializat singuri în acest domeniu şi nu au beneficiat de o certificare recunoscută la nivel internaţional. Astfel, Bittnet Training împreună cu RSD Moldova au în plan dezvoltarea primei companii dedicate serviciilor de formare profesională în domeniul IT, o premieră pentru piaţa din Republica Moldova. Obiectivul este de a pune la dispoziţie potenţialilor participanţi o serie de cursuri IT certificate, de la diferiţi furnizori. De asemenea, cele două companii au în vedere şi introducerea unui sistem de certificare bazat pe examene ce vor fi susţinute în cadrul unui centru de testare recunoscut la nivel internaţional.

"Prin acest parteneriat RSD intră într-o zonă relativ nouă, complementară celei de confort de până în prezent. Da, este o provocare, dar alături de Bittnet Training, suntem convinşi că putem răspunde mai mult decât pe măsură. Avem parteneri şi clienţi dornici de a beneficia de instruire corespunzătoare, certificată internaţional, oferită de profesionişti. În sprijinul lor venim cu acest parteneriat." a declarat Ovidiu Creangă, Managing Director, RSD.

Sectorul IT este în continuă creştere în Republica Moldova, dimensiunea forţei de muncă în acest domeniu fiind de aproximativ 26.000 de angajaţi. De asemenea, în ceea ce priveşte studiile de specialitate, anual sunt 2.000 de absolvenţi cu diplome universitare în IT, aproximativ 3.500 de studenţi sunt înscrişi la studii de software IT şi circa 5.000 la programe de inginerie software. Cu toate acestea, în afară de diploma universitară, aceşti studenţi nu au avut până în prezent nicio oportunitate de a obţine certificări recunoscute la nivel internaţional care să le ateste specializările sau competenţele specifice deţinute.

În anul 2022, Bittnet Training şi RSD Moldova se aşteaptă la un număr de 75-100 de studenţi înscrişi la cursurile furnizate prin RSD Moldova, iar numărul acestora să se dubleze în fiecare an în următorii doi-trei ani, după ce piaţa va fi îndeajuns de matură pentru acest tip de cursuri.

Pentru următorii 5 ani, Bittnet Group are ca obiectiv creşterea activităţii grupului în Europa Centrală şi de Est, prin construirea unui grup IT relevant la nivel regional, capabil să răspundă cererii accelerate din această regiune pentru servicii de IT. Parteneriatul cu RSD Moldova este un alt pas în această direcţie.

RSD Moldova este o filială a companiei Romsym Data din România şi este prezentă în Republica Moldova din anul 2010, unde a implementat peste 250 de proiecte în domeniul IT&C prin furnizarea de soluţii business şi software.