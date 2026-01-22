Bogdan Chiriţoiu, noul preşedinte al Consiliului de Administraţie ACER

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, mandatul are o durată de doi, iar desfăşurarea activităţii implică, printre altele, prezenţa la şedinţele periodice ale Consiliului de Administraţie - Bogdan Chiriţoiu a fost numit membru al Consiliului de Administraţie de către Consiliul Uniunii Europene, la propunerea guvernului României.

„Decizia colegilor din Consiliul de Administraţie de a-mi încredinţa această funcţie, oferă cadrul pentru continuarea proiectelor şi obiectivelor urmărite în cadrul agenţiei. Priorităţile mandatului meu sunt numirea unui nou director al ACER şi dezvoltarea unei pieţe energetice europene mai bine integrate, competitive şi eficiente” a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, în comunicat.

Bogdan Chiriţoiu consideră că este importantă consolidarea colaborării dintre ACER şi autorităţile naţionale de reglementare, esenţială pentru creşterea rezilienţei la şocuri externe, într-un context în care politicile energetice vor continua să reprezinte o provocare majoră pentru Uniunea Europeană - atât în ceea ce priveşte competitivitatea şi securitatea energetică, cât şi obiectivele de decarbonizare, a relatat comunicatul.

„Politica energetică va continua să reprezinte una dintre principalele provocări ale Uniunii Europene, atât din perspectiva rezilienţei şi competitivităţii economice, cât şi a obiectivelor de decarbonizare. Provin dintr-o instituţie naţională, autoritatea română de concurenţă, care a beneficiat în mod semnificativ de cooperarea cu agenţiile din celelalte state membre, sub coordonarea Comisiei Europene şi, ca urmare, sunt convins că multe autorităţi naţionale de reglementare ar avea de câştigat în egală măsură din consolidarea colaborării în diverse domenii, inclusiv - dar fără a se limita la - investigaţiile REMIT”, a adăugat Bogdan Chiriţoiu, în sursa amintită.

REMIT (Regulamentul privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie) este actul normativ comunitar care are ca scop prevenirea manipulării pieţei şi a tranzacţiilor bazate pe informaţii privilegiate pe pieţele angro de energie (electricitate şi gaze naturale). ACER este agenţia Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului şi a gazelor naturale, potrivit sursei citate.

ACER sprijină autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european, oferindu-le un cadru în care acestea să poată coopera pentru a asigura un proces decizional eficient în chestiuni de relevanţă transfrontalieră, a concluzionat comunicatul.