BREC RETAIL: Interesul pentru mall-uri revine cu proiecte în lucru de peste 250.000 mp

Interesul pentru mall-uri revine, investitorii lucrând la proiecte noi sau extinderi, cu un total de peste 250.000 mp, ce vor fi livraţi până în 2025 în oraşe precum Bucureşti, Iaşi, Craiova, Piteşti sau Alba-Iulia. Noile proiecte vin în contextul creşterilor de trafic, care în 2022 au revenit la cele anterioare pandemiei, arată principalele concluzii ale evenimentului organizat ieri de BUCHAREST REAL ESTATE CLUB, The New Retail Conference, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"Brandurile care doresc să intre în România au ca destinaţie oraşele mari, precum Bucureşti, Iaşi,Timişoara şi Cluj-Napoca. Brandurile consacrate se extind în oraşele mijlocii şi mici, iar noi suntem interesaţi şi de zona de entertainment, fie că este pentru copii, sau pentru adulţi. Mall-urile trebuie să devină destinaţii de entertainment, iar eu cred că vom vedea lucruri interesante în perioada următoare," a declarat Luciana Giurea, General Manager, AFI Ploieşti.

Sebastian Mahu, Head of Asset Management în cadrul Iulius a menţionat două tendinţe în cazul proiectelor mixed-use: "Acolo unde clădirile de birouri au şi o componentă de retail am observat că numărul celor care revin la birou este cu 15% mai mare decât în cazul clădirilor care sunt strict office. A doua tendinţă arată că odată cu pandemia s-a schimbat un aspect pe care îl priveam ca dat şi anume că apogeul vânzărilor era sâmbăta. În proiectele mixed-use, având în vedere că oamenii muncesc de acasă lunea şi vinerea, corelând activităţile de weekend, am remarcat creşteri de trafic în zilele de miercuri şi joi."

Potrivit sursei citate, trendul proiectelor mixed-use se observă şi în cazul One United Properties, care lucrează la proiecte precum reabilitarea şi modernizarea halei Ford în cadrul One Floreasca City sau One Cotroceni Park. "Hala Ford va fi restaurată integral, fiind un monument de clasa A. Este un proiect destul de ambiţios, costisitor, dar odată finalizat acest proiect, va creşte valoarea cartierului, a patrimonului oraşului, şi va deveni o destinaţie unică în Bucureşti dar şi România. În ceea ce priveşte One Cotroceni Park, în prima fază a proiectului, 20.000 mp vor fi destinaţi zonei de retail, deservind nevoile angajaţilor şi locatarilor din cadrul proiectului", a declarat Mihai Pădurioiu, CEO, Office Division, One United Properties.

Retail park-urile au reprezentat un format avantajat în pandemie, datorită accesului direct în magazine şi a restricţiilor limitate. Interesul pentru dezvoltarea acestor tipuri de produse s-a menţinut, astfel încât la finalul anului 2021 suprafaţa totală a ajuns la 120.000 mp, iar estimarea pentru următorii trei ani este de până la 500.000 mp, aşa cum arată datele Fortim Trusted Advisors, prezentate în cadrul conferinţei BREC.

Atât proprietarii cât şi chiriaşii prezenţi la conferinţă au subliniat importanţa relaţiei de parteneriat între cele două părţi precum şi a identificării de comun acord a soluţiilor care să îi ajute să depăşească perioadele dificile, aşa cum a fost criza sanitară, sau, în prezent, problema costurilor explozive la energie, se mai arată în comunicat.