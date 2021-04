BRK Financial Group devine primul Market Maker al Emitentului pentru obligatiuni la BVB

SSIF BRK Financial Group (BRK) devine primul Market Maker al Emitentului pentru obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Incepand de marti, 6 aprilie, emisiunea de obligatiuni listata in 26 martie de dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (IMP), in valoare de 6,6 milioane euro, si tranzactionata la BVB cu simbolul IMP26E va beneficia de serviciile de market making ale emitentului oferite de BRK Financial Group, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Emisiunea de obligatiuni IMP26E cuprinde 13.163 de obligatiuni denominate in euro, cu o maturitate de sase ani si o valoare nominala de 500 euro/obligatiune. Obligatiunile au fost emise la finalul unui plasament privat derulat in decembrie 2020 si au o dobanda fixa de 6,40% pe an.

Activitatea de Market Maker al Emitentului va fi prestata de BRK Financial Group in baza unui contract semnat cu Impact Developer & Contractor.

Market Makerul Emitentului (MME) este participantul la sistemul de tranzactionare al BVB care si-a asumat rolul de a sustine lichiditatea unui instrument financiar, in baza unui contract incheiat cu emitentul instrumentelor financiare respective, precum si cu BVB.

Adrian Tanase, Director General, Bursa de Valori Bucuresti, a declarat: "Market Makerul este unul dintre cei mai importanti participanti la piata, pentru ca ajuta la cresterea lichiditatii, iar cu cat un instrument financiar este mai lichid, cu atat este mai atractiv pentru investitori. Lichiditatea unui instrument financiar constituie unul dintre cei mai importanti factori in evaluarea unei companii prin prisma pretului actiunilor. Determinarea BRK Financial Group pentru a spori lichiditatea pietei se vede in numarul in crestere de instrumente financiare pentru care este Market Maker al Emitentului, dar si in volumul de produse structurate pe care le listeaza la BVB. Aceasta determinare a fost recunoscuta, de altfel, in ultimii doi ani de BVB, in cadrul ceremoniei de premiere a Performerilor anului bursier.".

Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group:

"Am extins adresabilitatea serviciului de market makingul al emitentului prin adaugarea obligatiunilor in tiplologia instrumentelor financiare pentru care asiguram sustinerea lichiditatii. Vom afisa cotatii ferme de cumparare si vanzare pentru seria de obligatiuni IMP26E, intr-un volum de minim 60 de obligatiuni pe ambele sensuri (echivalentul a 30.000 euro BID si 30.000 de euro ASK), la un spread maxim de 2%, dar ne propunem sa cotam la un spread de 1%. Felicitam Impact Developer & Contractor pentru ca a inteles importanta lichiditatii ferme pentru obligatiunile emise si transmitem in acelasi timp multumiri Bursei de Valori Bucuresti, deoarece au inclus obligatiunile in cadrul instrumentelor eligibile pentru programul «Market Maker al Emitentului»."