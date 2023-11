Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor şi la datele economice.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au depreciat cu 1,5%, la 91,46 euro la ora locală 15.09, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 1%, la 56,98 euro. Producţia industrială a Germaniei a scăzut cu 1,4% în septembrie, faţă de luna precedentă, conform Destatis. Analiştii aşteptau un declin de numai 0,1%.

- Indicele DAX a coborât cu 0,08%, la 15.124,66 puncte la ora 15.12.

• Euronext Paris

- Acţiunile LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton SA, cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume, au pierdut 0,4%, atingând 694,60 euro la ora 15.12. LVMH cumpără marca de ochelari de lux Barton Perreira, conform CNBC. Valoarea tranzacţiei nu a fost dezvăluită.

Achiziţia este realizată prin divizia de ochelari Thelios a LVMH. Thelios a fost lansată în 2017, având ca activitate producţia ochelarilor pentru mărcile interne ale LVMH, inclusiv Louis Vuitton, Celine, Loewe şi Berluti.

- Titlurile Airbus SE au urcat cu 0,6%, la 129,12 euro la ora 15.13. Livrările Airbus au crescut cu 18% în octombrie 2023, comparativ cu perioada similară din 2022, ajungând la 71 de aeronave, spun surse citate de Reuters. Reprezentanţii Airbus nu au comentat informaţia.

- Acţiunile Sanofi-Aventis SA au coborât cu 0,5%, la 84,50 euro la ora 15.15. Procurorii francezi au deschis o anchetă preliminară împotriva companiei farmaceutice multinaţionale privind o posibilă manipulare a pieţei. Oficialii Sanofi au informat că nu au cunoştinţă de această investigaţie.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,3%, la 6.991,79 puncte la ora 15.18.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, după ce preşedintele Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee, a declarat că "o aterizare lentă" a economiei încă este luată în calcul.

- Acţiunile WeWork Inc., furnizor de spaţii flexibile de birouri, au fost suspendate de la trazacţionare. Compania a cerut luni, în Statele Unite, plasarea sub protecţia Legii falimentului, în încercarea de a-şi restructura datoriile, conform Reuters.

- Titlurile companiei miniere canadiene Barrick Gold Corp. au coborât cu 3%, la 15,80 dolari la ora locală 09.36, odată cu declinul cotaţiilor aurului.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,1%, la 34.053,21 puncte la ora 09.37, S&P 500 - cu 0,2%, la 4.357,30 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Peloton Interactive Inc., companie de echipamente de antrenament şi media, au scăzut cu 1,6%, la 4,94 dolari la ora 09.40. Analiştii Deutsche Bank au modificat în sens negativ calificativul Peloton: "păstrează", de la "cumpără".

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,09%, la 13.531,17 puncte la ora 09.42.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs descendent ieri, investitorii fiind atenţi la datele economice publicate de China.

- Acţiunile companiei alimentare nipone Ajinomoto Co. au coborât cu 10,2%, la 5.371 yeni, în pofida faptului că aceasta şi-a modificat în sens pozitiv estimările privind profitul său anual.

- Titlurile producătorului de utilaje Hitachi Zosen Corp. s-au apreciat cu 4,3%, la 858 yeni. Compania şi-a modificat în urcare peviziunile de profit.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 1,3%, la 32.271,82 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au depreciat cu 1%, la 29,04 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 1,1%, la 25,47 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală) a decis, ieri, să majoreze dobânda-cheie cu 25 de puncte de bază, la 4,35%, aşa cum aşteptau analiştii.

- În acelaşi domeniu, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au consemnat un minus de 0,4%, la 100,01 dolari australieni.

- Titlurile Westpac Banking Corp. au scăzut cu 2,7%, la 21,33 dolari australieni, deşi, în ziua anterioară, furnizorul de servicii bancare a raportat creşterea cu 26% a profitului său anual şi a informat că a lansat un program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 976 milioane de dolari.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,3%, la 6.977,10 puncte.