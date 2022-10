Bursele europene au scăzut ieri, investitorii având noi temeri legate de inflaţie.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei petroliere anglo-olandeze Royal Dutch Shell Plc s-au depreciat cu 3,7%, la 2.291 pence la ora locală 15.20. Societatea a informat că profitul său din trimestrul al treilea va scădea semnificativ.

- În acelaşi domeniu, acţiunile gigantului britanic BP Plc au pierdut 0,5%, ajungând la 457,70 pence la ora 15.22.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 1%, la 6.979,37 puncte la ora 15.22.

• Deutsche Börse

- Acţiunile grupului german de utilităţi E.ON SE au scăzut cu 2,4%, la 7,87 euro la ora 16.07, cele ale RWE AG - cu 2,8%, la 38,97 euro. Autorităţile fiscale din Germania ar trebui să dea dovadă de clemenţă faţă de gospodăriile private şi companii, de exemplu prin suspendarea măsurilor executorii în anumite cazuri, având în vedere contextul crizei energetice, conform Ministerului de Finanţe de la Berlin, informează Reuters.

- Titlurile companiei auto de lux Porsche AG s-au apreciat cu 1,6%, la 89,78 euro la ora 16.12, cele ale Volkswagen AG - cu 2,8%, la 174,65 euro. Porsche a devenit ieri cel mai valoros producător auto din Europa (capitalizare de piaţă de 85 de miliarde de euro), depăşind grupul Volkswagen (77,7 miliarde de euro).

- Acţiunile Merck KgaA s-au depreciat cu 1,9%, la 169,80 euro la ora 16.15, deşi societatea de ştiinţă şi tehnologie a anunţat că este în grafic cu realizarea ţintei de creştere a vânzărilor pe termen mediu.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,5%, la 12.449,51 puncte la ora 16.15.

• New York Stock Exchange

Şi bursele americane au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, investitorii având temeri legate de perspectivele dobânzilor, respectiv de impactul unor dobânzi tot mai mari asupra economiei.

- Titlurile producătorului de echipament sportiv Nike Inc. s-au depreciat cu 0,6%, la 90,60 dolari la ora 10.42. Retailerul online german Zalando a încheiat un nou parteneriat strategic cu Nike.

- Acţiunile serviciului de streaming audio Spotify Technology SA au pierdut 0,06%, atingând 91,35 dolari la ora 10.42. Spotify a achiziţionat Kinzen, firmă care o ajută la identificarea conţinutul dăunător de pe platforma sa.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,7%, la 30.072,62 puncte la ora 10.44, S&P 500 - cu 0,7%, la 3.756,62 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc., deţinătorul Facebook, au coborât cu 1%, la 137,54 dolari la ora 10.45. Facebook le va oferi utilizatorilor mai mult control asupra conţinutului pe care-l văd în feed, prin două butoane afişate sub postări - "Show more" şi "Show less".

- Tot în sectorul tehnologiei, titlurile Amazon.com Inc. s-au depreciat cu 0,3%, la 120,63 dolari la ora 10.53, cele ale Alphabet Inc., compania care controlează Google, au urcat cu 0,5%, la 101,92 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,2%, la 11.128,02 puncte la ora 10.54.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după ce OPEC+ a decis, miercuri, să taie producţia cu 2 milioane de barili de ţiţei pe zi.

- În acest context, titlurile producătorului nipon de petrol Inpex Corp. s-au apreciat cu 2%, la 1.517 yeni, cele ale rivalului Japan Petroleum Exploration Co. - cu 3,9%, la 3.855 yeni.

- Acţiunile Rakuten Group Inc. au urcat cu 4,6%, la 685 yeni, după apariţia informaţiei conform căreia Mizuho Financial Group Inc. poartă negocieri pentru preluarea unei deţineri la divizia de valori imobiliare aparţinând gigantului de e-commerce. Titlurile Mizuho Financial au înregistrat un minus de 0,2%, la 1.596 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,7%, la 27.311,30 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile producătorului de ţiţei Santos Ltd. au urcat cu 1,8%, la 7,75 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 2,6%, la 34,75 dolari australieni, pe fondul deciziei OPEC+.

- Acţiunile Appen Ltd., companie de date, s-au depreciat cu 11,7%, la 2,94 dolari australieni. Appen a informat că profitul său din exerciţiul fiscal 2022 ar putea să scadă cu până la 84%.

- Titlurile Magellan Financial Group Ltd. au pierdut 8,4%, atingând 2,94 dolari australieni. Administratorul de active a informat că fondurile aflate în administrarea sa au scăzut cu 11,6% în septembrie.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,03%, la 6.817,50 puncte.