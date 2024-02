Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la declaraţiile conducerii băncii centrale americane (Fed).

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Renault SA au urcat cu 1,6%, la 36,06 euro la ora locală 15.34, cele ale producătorului auto franco-italo-american Stellantis NV au scăzut cu 0,8%, la 21,08 euro. Preşedintele Stellantis, John Elkann, a dezminţit ieri speculaţiile din presă referitoare la o posibilă fuziune cu rivalul Renault.

- Titlurile Societe Generale SA s-au depreciat cu 1,5%, la 22,76 euro la ora 15.36. Grupul bancar francez intenţionează să elimine 900 de posturi de la sediul central din Paris printr-un program de plecări voluntare, potrivit Reuters.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,1%, la 7.581,53 puncte la ora 15.36.

• Borsa Italiana

- Acţiunile UniCredit SpA au urcat cu 7,8%, la 28,75 euro la ora 15.52. Grupul bancar italian a raportat ieri un profit peste aşteptări, ceea ce îi permite să majoreze recompensele acordate acţionarilor pentru anul 2023 până la 8,6 miliarde de euro, conform Bloomberg. În ultimul trimestru al anului trecut, UniCredit a realizat un profit net de 2,81 miliarde de euro, de aproape trei ori mai mare decât estimau analiştii.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 0,8%, la 30.950,61 puncte la ora 15.38.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei aeriene germane Deutsche Lufthansa AG au consemnat un minus de 1,7%, la 7,73 euro la ora 15.38. Personalul de la sol din cadrul companiei va intra în grevă mâine, a anunţat sindicatul Verdi, conform Reuters.

Vor fi afectate aeroporturile din Frankfurt, Munchen, Hamburg, Berlin şi Dusseldorf.

- Titlurile societăţii de livrare de alimente Delivery Hero SE s-au depreciat cu 0,2%, la 16,62 euro la ora 15.40, după raportarea rezultatelor preliminare.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,1%, la 16.897,73 puncte la ora 15.42.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, după ce preşedintele Fed, Jerome Powell, a spulberat speranţele investitorilor legate de reducerea dobânzilor pe termen scurt.

- În acest context, acţiunile gigantului bancar JPMorgan Chase & Co. s-au depreciat cu 0,5%, la 173,84 dolari la ora 09.59, cele ale Bank of America Corp. - cu 1%, la 33,15 dolari.

- Titlurile AbbVie Inc. au câştigat 2,6%, ajungând la 173 de dolari la ora 10.00. Compania farmaceutică şi-a îmbunătăţit previziunile privind vânzările medicamentelor sale imunologice Skyrizi şi Rinvoq, conform Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,6%, la 38.431,89 puncte la ora 10.01, S&P 500 - cu 0,3%, la 4.943,23 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. s-au depreciat cu 3,5%, la 181,27 dolari la ora 10.06. Tesla va acţiona pentru a organiza un vot al acţionarilor în vederea schimbării statului de constituire a producătorului de vehicule electrice din Delaware în Texas, a anunţat, săptămâna trecută, directorul general Elon Musk, conform Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,4%, la 15.566,54 puncte la ora 10.07.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs negativ ieri, în majoritate, odată cu aprecierea dolarului.

- Acţiunile grupului nipon de tehnologie Hitachi Ltd. au coborât cu 0,3%, la 11.930 yeni, cele producătorului de jocuri video Nintendo Co. - cu 0,7%, la 8.415 yeni.

- Titlurile Komatsu Ltd., producător de utilaje grele, s-au apreciat cu 2,2%, la 4.270 yeni, cele ale Canon Inc., producător de aparate foto, cu 1,3%, la 4.011 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,5%, la 36.354,16 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au apreciat cu 0,3%, la 32,34 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. au coborât cu 0,2%, la 27,21 dolari, acţiunile Commonwealth Bank of Australia - cu 0,3%, la 115,48 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală) este aşteptată să anunţe astăzi prima sa decizie de politică monetară din 2024.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au scăzut cu 2,4%, la 46,45 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 2,2%, la 129,12 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor minereului de fier. Pe acelaşi segment, acţiunile Fortescue Ltd. au avut un preţ de 28,90 dolari australieni, mai mic cu 2,8% faţă de sesiunea bursieră precedentă.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 1%, la 7.625,90 puncte.