Bursele din Europa au scăzut ieri, în condiţiile în care lucrătorii din sectorul energiei din Norvegia au intrat în grevă (din motive salariale), ceea ce a alimentat temerile legate de creşterea preţurilor din domeniu, respectiv de inflaţie.

• London Stock Exchange

- Titlurile grupului petrolier anglo-olandez Royal Dutch Shell Plc au coborât cu 5,9%, la 2.073,50 pence la ora locală 14.54. QatarEnergy a semnat, ieri, un acord cu Shell privind proiectul de extindere a zăcământului North Field East, cel mai mare proiect din lume de gaze naturale lichefiate.

- În acelaşi domeniu, acţiunile BP Plc au scăzut cu 5,5%, la 379,20 pence.

- Indicele FTSE 100 s-a depreciat cu 2,4%, la 7.058,37 puncte la ora 14.55.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei germane de utilităţi E.ON SE au înregistrat un declin de 2%, la 8,01 euro la ora 15.41, cele ale RWE AG - de 2,4%, la 35,73 euro. Guvernul german va avea puterea de a veni în sprijinul companiilor de utilităţi, conform unor propuneri legislative aprobate ieri de Cabinetul de la Berlin.

- Indicele DAX a scăzut cu 2,5%, la 12.454,87 puncte la ora 15.42.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franco-italo-americane Stellantis NV s-au depreciat cu 3,1%, la 11,25 euro la ora 15.43. O criză globală a aprovizionării cu semiconductori ar putea costa Stellantis în acest an o producţie mai mică cu până la 220.000 de vehicule în Italia, a avertizat sindicatul FIM CISL, adăugând că acest lucru va marca al cincilea an la rând cu o producţie în scădere în ţară, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 2,6%, la 5.802,71 puncte la ora 15.44.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii având temeri legate de recesiune.

- Titlurile General Motors Co. (GM) au coborât cu 4,9%, la 30,61 dolari la ora locală 10.01. GM are în inventar aproximativ 95.000 de vehicule care au fost fabricate fără anumite piese, iar producătorul auto a informat că volumele sale de producţie din trimestrul curent sunt afectate de lipsa de cipuri şi întreruperile lanţului de aprovizionare.

- Acţiunile companiei miniere canadiene Barrick Gold Corp. s-au depreciat cu 3%, la 17,52 dolari la ora 10.02, ca urmare a declinul preţului aurului.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,9%, la 30.497,37 puncte la ora 10.03, S&P 500 - cu 2%, la 3.750,21 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Mondelez International Inc., companie de produse de cofetărie, au coborât cu 2%, la 62,10 dolari la ora 10.04. Mondelez a anunţat luni că a integrat în mod oficial compania recent achiziţionată Chipita Global SA, lider cu creştere rapidă în categoria snackurilor coapte, din Europa Centrală şi de Est.

- Acţiunile gigantului de vânzări online Amazon.com Inc. s-au depreciat cu 1%, la 108,47 dolari la ora 10.05. Compania a simplificat modalitatea prin care utilizatorii se pot dezabona de la serviciul Prime (care le asigură expedieri mai rapide), la presiunea Comisiei Europene.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1,7%, la 10.935,73 puncte la ora 10.06.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urcat ieri, după publicarea unor date pozitive privind mersul economiei regiunii.

- Titlurile companiei auto japoneze Nissan Motor Co. s-au apreciat cu 0,4%, la 514 yeni, cele ale rivalei Toyota Motor Corp. - cu 0,2%, la 2.116 yeni, pe fondul scăderii monedei nipone faţă de dolar.

- Acţiunile Rakuten Inc., companie de comerţ electronic şi internet, au câştigat 1,6%, atingând 627 yeni, la o zi după ce aceasta a informat că subsidiara sa Rakuten Bank a solicitat aprobarea listării la Tokyo Stock Exchange.

- Titlurile KDDI Corp. au urcat cu 1,5%, la 4.304 yeni. Operatorul de telecomunicaţii a anunţat, luni, că apelurile vocale şi comunicaţiile de date au fost restabilite aproape în totalitate, la nivel naţional, după problemele care au afectat reţeaua sa în weekend.

- Indicele Nikkei 225 s-a apreciat cu 1%, la 26.423,47 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei minere BHP Group Ltd. au urcat cu 0,39%, la 40 de dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,04%, la 100,78 dolari australieni, în pofida declinului cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au crescut cu 1,5%, la 17,32 dolari australieni.

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au coborât cu 0,3%, la 27,65 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,2%, la 91,23 dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală australiană, a decis ieri să crească dobânda-cheie cu 0,50 puncte procentuale, la 1,35%.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,3%, la 6.629,30 puncte.