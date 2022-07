• Franţa vrea să naţionalizeze compania de utilităţi EDF

Bursele din Europa au crescut ieri, după declinul din ziua anterioară, generat de temerile legate de inflaţie.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei germane de utilităţi E.ON SE au înregistrat un avans de 0,03%, la 7,92 euro la ora 16.12, cele ale RWE AG - de 1,2%, la 35,93 euro. Energia regenerabilă a reprezentat 49% din consumul de energie în Germania în primul semestru din 2022, în creştere cu şase puncte procentuale faţă de anul precedent, datorită condiţiilor meteo favorabile, potrivit grupului industrial BDEW şi Centrului de cercetări în domeniul energiei solare şi al hidrogenului (ZSW).

- Indicele DAX a urcat cu 1,8%, la 12.619,76 puncte la ora 16.13.

• Euronext Paris

- Acţiunile Electricite de France SA (EDF) au urcat cu peste 10%, la 8,52 euro la ora 16.14. Guvernul de la Paris mizează pe o naţionalizare completă a grupului de utilităţi, conform premierului Franţei, Elisabeth Borne. "Pot să vă confirm că statul intenţionează să controleze 100% din capitalul EDF", a spus Elisabeth Borne.

- Titlurile constructorului european de avioane Airbus SE au câştigat 2,7%, ajungând la 91,80 euro la ora 16.14. Compania a livrat 58 de avioane de linie în iunie, ducând livrările din prima jumătate a anului la aproximativ 295 de aeronave, uşor sub performanţa de la jumătatea anului trecut, spun surse citate de Reuters.

- Acţiunile companiei auto Renault SA s-au depreciat cu 0,2%, la 22,70 euro la ora 16.15. Comisia Europeană a lansat ieri o consultare publică şi o cerere de contribuţii prin care invită toate părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la proiectele sale de propuneri privind viitorul regimului prevăzut de Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor (Motor Vehicle Block Exemption Regulation - MVBER).

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,9%, la 5.905,95 puncte la ora 16.15.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii aşteptând publicarea minutelor reuniunii de politică monetară a băncii cetrale (Fed) din luna iunie.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co., cel mai mare grup bancar din SUA, au coborât cu 0,7%, la 111,82 dolari la ora locală 10.34, cele ale Citigroup Inc.- cu 1,5%, la 45,93 dolari.

- Acţiunile Uber Technologies Inc., furnizorul aplicaţiei Uber pentru comenzi de taxi, au scăzut cu 4%, la 21,63 dolari la ora 10.35, cele ale platformei de comenzi online DoorDash Inc. - cu 7,7%, la 69,09 dolari, după ce Amazon.com Inc. a anunţat un acord în baza căruia le va oferi membrilor săi Prime serviciile platformei Grubhub.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,04%, la 30.955,83 puncte la ora 10.39, S&P 500 - cu 0,07%, la 3.828,59 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile gigantului de vânzări online Amazon.com Inc. s-au apreciat cu 0,04%, la 113,66 dolari la ora 10.40, în urma acordului cu Grubhub.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,04%, la 11.317,56 puncte la ora 10.41.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, temerile de recesiune fiind prezente în această regiune după ce China a impus noi măsuri de lockdown.

- Acţiunile casei nipone de comerţ cu materii prime Mitsui & Co. s-au depreciat cu 5,5%, la 2.774 yeni, cele ale rivalei Mitsubishi Corp. - cu 4,9%, la 3.784 yeni, după ce ex-preşedintele rus Dmitri Medvedev a avertizat în privinţa tăierii livrărilor de ţiţei şi gaze către Japonia.

- Titlurile Eisai Co., companie farmaceutică, au urcat cu 5,9%, la 6.167 yeni. Biogen Inc., partenerul american al Eisai, a informat că autoritatea medicamentului din SUA va va accelera evaluarea produsului experimental lecanemab (împotriva Alzheimer), creat de cele două companii.

- Indicele Nikkei 225 s-a depreciat cu 1,2%, la 26.107,65 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei minere BHP Group Ltd. au coborât cu 5,6%, la 37,76 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 7,4%, la 93,37 dolari australieni, odată cu declinul cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au scăzut cu 4,9%, la 16,48 dolari australieni.

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 1,8%, la 28,15 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,8%, la 92 de dolari australieni. Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală australiană, a decis marţi să crească dobânda-cheie cu 0,50 puncte procentuale, la 1,35%.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,5%, la 6.594,50 puncte.