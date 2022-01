Bursele din Europa au scăzut ieri, în majoritate, din cauza temerilor legate de creşterea dobânzilor, pe fondul majorării inflaţiei în regiune.

• London Stock Exchange

- Titlurile constructorului britanic de automobile de lux Rolls-Royce Plc au pierdut 0,08%, ajungând la 127,04 pence la ora locală 14.39, deşi acesta a informat că a înregistrat vânzări record în 2021, graţie cererii pentru modelul Ghost. Compania a precizat că în 2021 a livrat 5.586 de automobile, în creştere cu 49% comparativ cu 2020.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,3%, la 7.462,47 puncte la ora 14.40.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA au urcat cu 0,8%, la 34,50 euro la ora 15.20. O acţiune colectivă în justiţie ar putea fi lansată în zilele următoare în Franţa, împotriva Renault, din cauza problemelor de fiabilitate ale motorului pe benzină 1.2 litri TCe, informează săptămânalul Le Journal du Dimanche.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,6%, la 7.175,70 puncte la ora 15.21.

• Deutsche Börse

- Titlurile producătorului german de automobile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au câştigat 2,58%, atingând 98,29 euro la ora 15.21. BMW a prezentat prima maşină din lume care "îşi schimbă culoarea", la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas. Conceptul de maşină, numit BMW iX Flow, foloseşte tehnologia de cerneală electronică care se găseşte în mod normal în cititoarele electronice pentru a transforma exteriorul maşinii într-o varietate de modele în gri şi alb.

- Acţiunile Munich Re AG au urcat cu 0,3%, la 272 euro la ora 15.22. Anul 2021 a fost al doilea cel mai costisitor an din istorie pentru companiile de asigurări din întreaga lume, a anunţat grupul german de reasigurări. Pierderile asigurate de pe urma catastrofelor naturale s-au ridicat la aproximativ 120 de miliarde de dolari anul trecut, fiind depăşite doar de pagubele de 146 miliarde de dolari înregistrate în 2017, an marcat de uragane devastatoare.

- Indicele DAX a coborât cu 0,6%, la 15.857,12 puncte la ora 15.23.

• New York Stock Exchange

Pieţele din SUA au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, investitorii anticipând o majorare cât mai curând a dobânzilor de către banca centrală (Fed).

- Titlurile grupului bancar american Citigroup Inc. au coborât cu 0,4%, la 65,50 dolari la ora locală 10.06. Banca şi-a informat vineri angajaţii că va înceta contractele de muncă pentru cei care nu vor fi vaccinaţi la data de 14 ianuarie.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,1%, la 35.835,32 puncte la ora 10.07, S&P 500 - cu 1,5%, la 4.607,39 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au depreciat cu 2,2%, la 2.680,96 dolari la ora 10.08, cele ale grupului tehnologic Apple Inc. - cu 1,5%, la 169,51 dolari. Unul dintre executivii Google a criticat deschis Apple pentru că producătorul iPhone preferă să-şi ţină utilizatorii "prizonieri" în cadrul propriului ecosistem şi nu-i lasă să comunice cu cei care au smartphone-uri cu Android.

- Titlurile Zynga Inc. au urcat cu 45,8%, la 8,75 dolari la ora 10.10. Take-Two Interactive a anunţat că va plăti 11,04 miliarde de dolari pentru achiziţia producătorului de jocuri online Zynga.

- Acţiunile grupului farmaceutic Moderna Inc. au crescut cu 0,3%, la 214,52 dolari la ora 10.10. Compania a anunţat că se aşteaptă în acest an la vânzări record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul său împotriva Covid-19, şi de aproximativ 3,5 miliarde de dolari de pe urma potenţialelor achiziţii suplimentare, inclusiv doze booster actualizate pentru variantele coronavirusului.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 2,2%, la 14.603,42 puncte la ora 10.11.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, în aşteptarea datelor oficiale privind evoluţia inflaţiei din SUA.

- Titlurile companiei auto sud-coreene Hyundai Motor Co. au coborât cu 2,6%, la 209.500 woni, cele ale Kia Motors Co. - cu 3,3%, la 83.800 woni, după ce un consorţiu condus de Edison Motors Co. a ajuns la un acord pentru preluarea producătorului auto Ssangyong Motor Co.

- Indicele Kospi a coborât cu 1%, la 2.926,72 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Novonix Ltd. au crescut cu 10,8%, la 10,36 dolari australieni, după ce compania de tehnologie a anunţat că a lansat procedurile pentru o listare secundară la Nasdaq SUA.

- Acţiunile AGL Energy Ltd. au înregistrat un plus de 8,6%, la 6,82 dolari australieni, cele ale Whitehaven Coal Ltd. - de 5,1%, la 2,89 dolari australieni, pe fondul avansului din sectorul energiei.

- Indicele S&P/ASX 200 s-a depreciat cu 0,08%, la 7.447,10 puncte.