Bursele din Europa au crescut vineri, impulsionate de rezultatele financiare anunţate de unele companii din regiune.

• London Stock Exchange

- Titlurile AstraZeneca Plc s-au apreciat cu 1%, la 10.665 pence. Compania farmaceutică anglo-suedeză a raportat vânzări trimestriale peste aşteptări, în creştere cu 60%, datorită cererii de vaccin împotriva Covid.

- Acţiunile Reckitt Benckiser Plc au urcat cu 0,5%, la 6.240 pence. Furnizorul de produse de curăţenie a anunţat, de asemenea, creşterea peste aşteptări a vânzărilor sale în trimestrul întâi din anul curent.

- Titlurile companiei miniere Anglo American Plc au consemnat un avans de 3%, la 3.558,22 pence, pe fondul avansului preţului cuprului.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,5%, la 7.544,55 puncte.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei franceze industriale Safran SA au înregistrat un minus de 2,2%, la 103,18 euro, cele ale constructorului european de aeronave Airbus Group SE - un plus de 2,1%, la 105,54 euro. Safran a anunţat vineri că a ajuns la un acord cu Airbus privind livrările de motoare pentru avioane în 2024.

- Acţiunile producătorului de băuturi spirtoase Remy Cointreau SA au câştigat 1,8%, atingând 189,50 euro. Compania aşteaptă rezultate solide în trimestrul curent.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,4%, la 6.533,77 puncte.

• Deutsche Börse

- Acţiunile BASF SE, cel mai mare producător de chimicale din lume, au coborât cu 0,8%, la 50,41 euro, deşi acesta a raportat creşterea cu 19% a vânzărilor sale în primele trei luni din 2022.

- Titlurile ThyssenKrupp AG, companie siderurgică, au avut un preţ de 7,38 euro, în urcare cu 2,8%, pe fondul avansului din domeniul minier.

- Indicele DAX a crescut cu 0,8%, la 14.097,88 puncte.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs negativ în ultima zi a săptămânii trecute, din cauza temerilor de inflaţie.

- Acţiunile Berkshire Hathaway Inc. au înregistrat un minus de 3,1%, la 484.340 de dolari, după ce grupul condus de miliardarul Warren Buffet a anunţat scăderea profitului său net cu 53% în primul trimestru, la 5,46 miliarde de dolari.

- Titlurile grupului petrolier ExxonMobil Corp. s-au depreciat cu 2,2%, la 85,25 dolari, cele ale ConocoPhillips - cu 2,1%, la 95,52 dolari, ca urmare a declinului preţului ţiţeiului.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 2,8%, la 32.977,21 puncte, S&P 500 - cu 3,6%, la 4.131,93 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Amazon.com Inc. au pierdut 14%, ajungând la 2.485,63 dolari, după ce, joi seara, gigantul de e-commerce a raportat rezultate financiare dezamăgitoare pentru trimestrul întâi, din cauza costurilor mari cu operarea depozitelor şi livrarea de colete către clienţi.

- Acţiunile Microsoft Corp. s-au depreciat cu 4,2%, la 277,52 dolari, cele ale Apple Inc. - cu 3,7%, la 157,65 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 4,2%, la 12.334,64 puncte.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut vineri, după ce China a promis să ia mai multe măsuri ca să susţină economia afectată de lockdown, în contextul răspândirii Covid-19.

- Titlurile LG Display Inc., producător sud-coreean de ecrane cu cristale lichide, s-au apreciat cu 2,1%, la 16.750 yeni. Compania este furnizor pentru Apple Inc., iar gigantul tehnologic din SUA a raportat joi rezultate trimestriale record, însă a avertizat în legătură cu problemele din lanţurile de aprovizionare.

- Tot pe segmentul tehnologiei, acţiunile Samsung Electronics Co. au urcat cu 4%, la 67.400 woni, cele ale SK Hynix Inc. - cu 2,7%, la 112.500 woni.

- Indicele Kospi a crescut cu 1%, la 2.695,05 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. s-au apreciat cu 1,4%, la 32,63 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,6%, la 103,88 dolari australieni. Piaţa aşteaptă ca Reserve Bank of Australia (RBA) să majoreze dobânda-cheie la 0,25% pentru prima oară în mai bine de un deceniu.

- Titlurile producătorului de aur Newcrest Mining Ltd. au urcat cu 0,6%, la 26,88 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd. - cu 1,3%, la 4,05 dolari australieni, pe fondul avansului preţului metalului galben. În acelaşi domeniu, acţiunile Northern Star Resources Ltd. au câştigat 0,7%, ajungând la 9,82 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,1%, la 7.435 puncte.