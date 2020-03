• Europa, la cel mai redus nivel de după 2012 • Pierderi majore în sectorul transportului aerian • În SUA, declin de circa 10% în prima oră de tranzacţionare

Bursele europene au scăzut puternic ieri, pe fondul extinderii pandemiei de coronavirus, atingând nivelul minim din 2012 până în prezent. Măsurile de politică monetară adoptate duminică de băncile centrale din lume nu au reuşit să calmeze temerile legate de un şoc economic.

Indicele paneuropean STOXX 600 a coborât cu peste 8%, la cel mai redus nivel de după luna noiembrie 2012.

• London Stock Exchange

- Acţiunile companiei aeriene EasyJet Plc s-au depreciat cu 17,9% la 645,79 pence, cele ale IAG (proprietarul British-Airways) - cu 26,8%, la 256,5 pence la ora 14.23, în urma opririi călătoriilor globale. În acelaşi sector, titlurile Wizz Air Holdings Plc au pierdut 20%, atingând 2.189 pence la ora 14.24.

- Indicele FTSE 100 au coborât cu 6,6%, la 5.006,64 puncte la ora 14.26.

• Euronext Paris

- Acţiunile grupului bancar Societe Generale SA au consemnat un declin de 13%, la 14,91 euro la ora 15.12, cele ale BNP Pribas - de 12,5%, la 27,78 euro.

- Titlurile companiei aeriene franco-olandeze Air France - KLM au pierdut 17,3%, ajungând la 3,98 euro la ora 15.15.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 8,6%, la 3.765,27 puncte la ora 15.16.

• Borsa Italiana

-Titlurile constructorului auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) au scăzut cu 16,5%, la 6,99 euro la ora 15.32. FCA a anunţat că îşi va închide majoritatea uzinelor din Europa până la data de 27 martie, din cauza pandemiei de coronavirus.

- Indicele FTSE MIB a înregistrat un minus de 7,2%, la 14.811,44 la ora 15.34.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au scăzut puternic ieri dimineaţă, în pofida măsurilor anunţate duminică de banca centrală a SUA.

- Acţiunile băncii de investiţii Goldman Sachs Group Inc. au coborât cu 11,5%, la 157,01 dolari la ora 10.08, cele ale Morgan Stanley - cu 13,4%, la 32,50 dolari. Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda de referinţă cu un punct procentual, aproape de zero, şi a lansat un program masiv de relaxare cantitativă, în încercarea de a proteja cea mai mare economie mondială de efectele negative ale pandemiei de coronavirus.

- Ttlurile producătorului de copiatoare Xerox Corp. s-au depreciat cu 18,7%, la 19,48 dolari la ora 10.10. Compania a anunţat vineri că întrerupe procesul de achiziţie a Hewlett-Packard Inc. (HP), în contextul pandemiei de coronavirus.

- La ora 10.11, indicele Standard & Poor's 500 a coborât cu 9,6%, la 2.451,51 puncte, Dow Jones Industrial Average - cu 9,4%, la 20.998,15.

• Nasdaq

- Acţiunile gigantului tehnologic Apple Inc. au consemnat un declin de 9,5%, la 251,58 dolari la ora 10.14. Autoritatea de concurenţă din Franţa a stabilit o amendă de 1,1 miliarde de euro (1,23 miliarde de dolari) pentru Apple, din cauza practicilor anticoncurenţiale în reţeaua sa de distribuţie.

- Indicele Nasdaq Composite s-a depreciat cu 9,5%, la 7.123,46 puncte la ora 10.15.

• Tokyo Stock Exchange

Pieţele din Asia au scăzut ieri, după ce, în ziua anterioară, Fed a redus dobânda cheie.

- Acţiunile Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., cel mai mare grup bancar nipon, s-au depreciat cu 0,7%, la 394 yeni, însă cele ale rivalului mai mic Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. au urcat cu 0,3%, la 2.652 yeni. Banca Japoniei a decis ieri să menţină dobânda de referinţă şi a stabilit amplificarea cumpărării de titluri.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 2,5%, la 17.002,04 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Commonwealth Bank of Australia au scăzut cu 10%, la 59,72 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 12,4%, la 16,12 dolari australieni, deşi Banca Australiei a suplimentat lichidităţile din sistemul financiar.

- Acţiunile Westpac Banking Corp. au pierdut 11,8%, ajungând la 15,98 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 9,7%, la 5.002 puncte.

• Sanghai Stock Exchange

- Acţiunile China Construction Bank Corp. s-au depreciat cu 1,1%, la 6,42 yuani, cele ale Agricultural Bank of China Ltd. - cu 0,9%, la 3,37 yuani. Cele mai recente date din China arată că producţia industrială a înregistrat, în primele două luni din acest an, cel mai semnificativ declin din ultimii 30 de ani, deoarece efectele negative ale pandemiei şi măsurile stricte luate pentru a ţine sub control răspândirea virusului au perturbat semnificativ a doua mare economie mondială.

- Indicele Shanghai Composite a scăzut cu 3,4%, la 2.789,25 puncte.