Bursele europene au scăzut ieri, investitorii având în continuare temeri legate de criza din sectorul bancar al SUA.

• Euronext Paris

- În acest context, titlurile grupului bancar francez BNP Paribas SA au coborât cu 6,6%, la 56,30 euro la ora locală 15.56, cele ale Societe Generale SA - cu 6%, la 24 de euro. - Acţiunile Credit Agricole SA au pierdut 3,6%, ajungând la 10,63 euro la ora 15.57.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 2,6%, la 7.034,64 puncte la ora 15.57.

• Deutsche Börse

- Titlurile Deutsche Bank AG, cel mai mare grup bancar german, au consemnat un minus de 4,1%, la 10,04 euro la ora 15.53, cele ale Commerzbank AG - de 10,8%, la 9,90 euro.

- Acţiunile producătorului de maşini sport de lux Porsche AG au coborât cu 4,8%, la 108,60 euro la ora 15.59. Compania a raportat pentru 2022 câştiguri record, acestea fiind primele rezultate anuale după listarea sa. Profitul înainte de taxe şi dobânzi a ajuns la 6,8 miliarde de euro, crescând cu 27,4% faţă de 2021, în timp ce livrările au sporit cu 2,6%, la 309.884 de vehicule.

- Indicele DAX a scăzut cu 2,7%, la 15.009,71 puncte la ora 19.00.

• London Stock Exchange

- Acţiunile gigantului bancar britanic HSBC Holdings Plc au coborât cu 4,2%, la 567,70 pence la ora 15.16. HSBC a cumpărat filiala britanică a Silicon Valley Bank (SVB), după colapsul acesteia, săptămâna trecută, printr-un plan de salvare privat facilitat de Guvernul Marii Britanii şi Banca Angliei.

- Titlurile Lloyds Banking Group Plc s-au depreciat cu 4,9%, la 47,32 pence la ora 15.17, cele ale Standard Chartered Plc - cu 6,7%,la 690,20 pence.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 2,3%, la 7.570,45 puncte la ora 15.18.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au fluctuat în prima parte a zilei de ieri, după ce preşedintele Joe Biden a dat asigurări ca sectorul bancar al ţării este solid.

- Totuşi, acţiunile gigantului bancar JPMorgan Chase & Co. au coborât cu 1,2%, la 132,07 dolari la ora locală 11.29. Banca poartă discuţii cu privire la o posibilă preluare a SVB Financial Group, în cadrul unui acord care ar exclude divizia bancară Silicon Valley Bank, care în prezent este sub controlul autorităţilor americane, a informat ieri portalul de ştiri financiare Axios, citând surse din apropierea discuţiilor.

- Titlurile Citigroup Inc. s-au depreciat cu 4,7%, la 46,09 dolari la ora 11.30, cele ale Bank of America Corp. - cu 2,3%, la 29,59 dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1%, la 32.216,02 puncte la ora 11.31, S&P 500 - cu 0,9%, la 3 3.897,18 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Meta Inc., deţinătorul Facebook, s-au apreciat cu 1,7%, la 182,59 dolari la ora 11.32. Meta Platforms, compania mamă a Facebook, va înceta disponibilitatea conţinutului de ştiri pentru canadieni pe platformele sale de socializare, dacă Legea ştirilor online a ţării va trece în forma sa actuală, conform Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1,3%, la 11.286,92 puncte la ora 11.33.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe fondul temerilor legate de problemele băncilor din SUA.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 4,2%, la 5.669 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 3,5%, la 900 de yeni.

- În acelaşi sector, titlurile Japan Post Bank Co. s-au depreciat cu 3,5%, la 1.155 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 1,1%, la 27.832,96 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au scăzut cu 1,6%, la 28,54 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,4%, la 95,12 dolari australieni.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. au înregistrat un minus de 1,9%, la 23,39 dolari australieni, cele ale Westpac Banking Corp., de 1,4%, la 21,49 dolari australieni.

- Acţiunile Newcrest Mining Ltd., cel mai mare producător de aur din Australia, s-au apreciat cu 2,9%, la 24,02 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd. - cu 1,1%, la 2,80 dolari australieni, în baza cererii pentru metalul galben. Pe acelaşi segment, titlurile Northern Star Resources Ltd. au consemnat un avans de 5%, la 11,08 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,5%, la 7.108,80 puncte.