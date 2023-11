Canotorii olimpici, alături de copiii din orfelinate

English Version

Lotul Olimpic de Canotaj al României s-a alăturat campaniei #CineNuCe şi a fost prezent la un eveniment public pentru a-şi arăta susţinerea pentru cei 2.000 de copii care încă trăiesc în orfelinate şi pentru care Hope and Homes for Children se luptă pentru a construi case familiale şi a le asigura o viaţă cât mai apropiată de normalitate. Au fost alături de fundaţie campionii-canotori Adam Adriana, Adam Constantin, Axintoi Andrei, Bejan Sergiu, Bereş Amalia, Bereş Mădălina, Buhuş Iuliana, Cozmiuc Ionela, Danciu Alexandru Laurenţiu, Dumitru Mariana, Lehaci Maria, Lehaci Florin, Rusu Magdalena, Tîlvescu Denisa, Ţigănescu Mihăiţă, Van Groningen Gianina, Vrînceanu Ioana. Potrivit fundaţiei: "La 25 de ani de intervenţii în sprijinul celor mai vulnerabili copii, Fundaţia Hope and Homes for Children spune #CineNuCe. Pentru că fiecare copil are nevoie de CINEva, nu doar de CEva, pentru a prinde avânt spre viaţă. Iar pentru asta, este nevoie ca, împreună, să închidem ultimele orfelinate din România şi să fim cei care schimbă viitorul copiilor fără părinţi. Campania este creată în jurul leagănului conceput de arhitecta Federica Sala şi construit de Hope and Homes for Children, în premieră, în România: cea mai frumoasă metaforă a dragostei şi a speranţei că niciun copil nu va mai trăi coşmarul instituţionalizării. Simbol al dragostei necondiţionate pe care părintele i-o poartă copilului, atrage, totodată, atenţia asupra a ceea ce îi lipseşte cel mai mult unui copil din orfelinat: dragostea, atenţia, grija şi căldura unei familii. Leagănul Hope and Homes for Children este găzduit pro bono de ParkLake Shopping Center, iar copiii şi familiile se pot bucura de acesta până la finalul anului".

În 25 de ani de intervenţii, Hope and Homes for Children România a susţinut peste 41.500 de copii să rămână în siguranţă lângă părinţii sau familia lor extinsă şi să nu fie instituţionalizaţi, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 şi până în prezent, Fundaţia a contribuit la închiderea a 68 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children şi ale partenerilor săi au fost dezvoltate 123 de case familiale, cu peste 7.200 de copii scoşi din orfelinate şi 1.900 reintegraţi în familia naturală sau extinsă.