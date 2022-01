Cazul Stănescu, pe masa CCR

Plenul Curţii Constituţionale ar urma să dezbată astăzi seizarea cu privire la constituţionalitatea numirii lui Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD - Paul Stănescu -, în comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). Şedinţa CCR privitoare la această sesizare are loc în contextul scandalului privind majorarea preţurilor din energie, a facturilor greşit întocmite de furnizorii de electricitate şi gaze naturale, şi a acuzaţiilor venite dinspre clasa politică înspre ANRE privind modul în care instituţia publică a gestionat relaţia cu companiile din energie.

Sesizarea respectivă a fost trimisă la CCR în luna decembrie de USR, formaţiune politică ai cărei reprezentanţi consideră că Alexandru Stănescu este "o persoană care nu are nicio legătură cu domeniul energiei şi nici nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege".

"Noua majoritate parlamentară a făcut o mare greşeală votându-l pe Alexandru Stănescu membru în comitetul de reglementare al ANRE. Au transformat ANRE într-o afacere de familie, pentru că ştim cu toţii că domnul Stănescu este fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu. Nimic din CV-ul său nu-l califică pe domnul Alexandru Stănescu să ocupe această funcţie atât de importantă, plătită cu 6-8000 de euro pe lună. Să ţinem cont de faptul că deciziile comitetului de reglementare al ANRE au un impact direct asupra pieţei de energie şi, implicit, asupra facturilor pe care românii le plătesc la energie electrică, gaze naturale şi chiar la energia termică. Deciziile ANRE au impact şi asupra investiţiilor în sectorul energetic, investiţii care nu se mai fac, din păcate, de ceva vreme, tocmai pentru că oamenii din conducerea Autorităţii au încetat să mai ia hotărâri în interesul pieţei. Ca să nu mai spun că domnul Alexandru Stănescu nici măcar nu a venit să fie audiat în Parlament, PSD, PNL şi UDMR au făcut un simulacru de dezbatere. USR a fost singurul partid care s-a opus acestei numiri şi am decis să apelăm la Curtea Constituţională pentru a sancţiona încălcarea grosolană a legii", afirma în urmă cu o lună, Cristina Prună, deputat USR şi vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei prevede la art. 4 alin. (12): "Membrii Comitetului de reglementare trebuie să fie cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, cu o bună reputaţie, cu studii superioare şi pregătire profesională în domeniul tehnic, economic sau juridic, având o vechime în muncă de minimum 10 ani, precum şi experienţă de minimum 5 ani în funcţii de conducere în instituţii publice centrale ori companii din domeniul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale", a afirmat USR într-un comunicat emis marţi seara.

"După cum rezultă din CV-ul fratelui baronului PSD de Olt, nu este îndeplinit criteriul experienţei de minimum 5 ani, fie că se ia în calcul perioada în care Alexandru Stănescu a ocupat funcţia de vicepreşedinte, respectiv preşedinte al Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor, fie că se ţine cont de perioada în care a condus un SRL care se ocupă de cultivarea cerealelor", au precizat reprezentanţii USR.

Referitor la sesizarea celor de la USR, senatorii PSD, PNL şi UDMR din Comisia pentru constituţionalitate au decis, în 5 ianuarie 2022, că numirea Alexandru Stănescu nu încalcă Constituţia. Printre membrii comisiei care au votat împotriva acestei decizii se numără vicepreşedintele Sorin Mateescu, senator din partea AUR.

"Eu am avut o afinitate către punctul de vedere al USR (...). Acest membru în Consiliul de reglementare al ANRE nu îşi are locul acolo, având în vedere că, pe de o parte, dacă stăm să gândim şi să luăm lucrurile firesc, dacă te duci la un angajator să te angajezi, te prezinţi, vii la un interviu. Acest domn nu a participat nici măcar în comisii la un interviu. Adică s-au cam încălcat regulile minime de accedere într-o funcţie. Măcar aşa, de bun simţ, mă prezint, am aceste studii, am CV-ul acesta, consider că mă pricep în acest domeniu datorită faptului că am competenţe în domeniu. Am votat un nume, practic, nu ştim ce gândeşte şi ce criterii de competenţă ar avea acest membru", a susţinut Sorin Mateescu.

El susţine că CCR va respinge sesizarea formulată de USR, deoarece competenţa aparţine unei instanţe de drept administrativ care să stabilească, conform legii de organizare a ANRE, "dacă îndeplineşte acest domn condiţiile legale sau nu le îndeplineşte".

Alexandru Stănescu a fost ales în absenţă, cu voturile parlamentarilor PSD, PNL şi UDMR, în 14 decembrie 2021, pentru funcţia de la ANRE fiind propus de grupul PSD, pe locul rămas vacant în urma demisiei lui Marian Neaşu. Alexandru Stănescu a lipsit atât de la audieri cât şi de la votul din Parlament. Au fost 233 de voturi "pentru" şi 120 de voturi "contra".

Imediat după numirea acestuia la ANRE, Marcel Ciolacu - preşedintele PSD - a declarat: "Domnul Stănescu a fost parlamentar timp de două mandate, preşedinte de comisie şi eu spun că are nişte calităţi şi puteţi întreba de activitatea dânsului. (...) A avut o decizie domnul Stănescu: domnule, nu putem să fim doi fraţi candidaţi; a avut această decizie, pentru această nouă abordare şi a venit cu propunerea de a fi membru neexecutiv la ANRE. (...) Am înţeles că este un atac la Curtea Constituţională, făcut de către userişti, aşteptăm această decizie. Eu vă spun că profesional lui domnul Stănescu nu am ce să-i reproşez. (...) Domnule, un om care a avut două mandate, lăsaţi-l să vedem. Am înţeles că trebuie să judecăm şi să condamnăm oamenii; eu nu am adus un om de pe stradă, am adus un fost parlamentar şi l-am propus şi vom vedea activitatea".

Alexandru Stănescu a fost anterior deputat PSD, preşedinte al Comisiei de Agricultură din 2017 până în 2020, când nu s-a mai regăsit pe listele de candidaţi pentru Parlament ale PSD Olt, deşi acestea au fost întocmite de fratele său, Paul Stănescu.