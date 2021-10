CCMP EUROPROJECT, în parteneriat cu Blocul Naţional Sindical şi MEAT au finalizat implementarea proiectului Antreprenor 2020

Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Blocul National Sindical si Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), a implementat in perioada 3 ianuarie 2018 - 17 septembrie 2021 proiectul Antreprenor 2020, cod Mysmis 105025, potrivitu unui comunicat remis redacţiei.

Proiectul Antreprenor 2020 a fost finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus si a avut drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud Vest a Romaniei.

Grupul tinta al proiectului Antreprenor 2020 a fost format din 634 de persoane, dintre care 344 femei, cu domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural din regiunea Sud Vest, care doreau sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Sud Vest.

Toţi membrii grupului ţintă au beneficiat de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere.

In urma Concursului de planuri de afaceri desfasurat in cadrul proiectului au fost selectate 73 de planuri de afaceri care au primit finantare in cadrul proiectului de maximum 160 000 lei. Astfel, 73 de firme au beneficiat de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului au beneficiat de actiuni de sprijin in cadrul proiectului Antreprenor 2020 pe mai multe paliere: au participat la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilităţi practice în domeniul în care vor demara noua afacere, au beneficiat de consiliere, consultanţă, mentorat în scopul consolidării şi punerii în aplicare a planului de afaceri şi au fost sprijiniti în vederea înfiinţării afacerilor. Funcţionarea şi dezvoltarea afacerilor finanţate a fost monitorizată permanent pentru a minimiza riscul de eşec al acestora, precum şi pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supravieţuirea lor pe piaţă.

Cele 73 de firme au creat si mentinut 210 locuri de munca, ocupate de persoane cu domiciliul in regiunea Sud Vest Oltenia, astfel contribuind la cresterea nivelului de dezvoltare socio-economica a regiunii.