Cefin Trucks, livrează prima parte a unei flote de 100 unităţi Ford Trucks 1842T, către Tempo Invest

Cefin Trucks, importator şi distribuitor al brandului Ford Trucks în România, anunţă livrarea in luna noiembrie a unei flote de 10 unităţi cap tractoare Ford Trucks 1842T, echipate cu semiremorcă pentru mărfuri pulverizate către Tempo Invest, ca primă parte dintr-o flotă de 100 unităţi Ford Trucks. Restul unităţilor vor fi livrate pe parcursul anului 2021, până cel târziu începutul anului 2022, conform unui comunicat de presă.

Autotractorul Ford Trucks 1842T este un partener de afaceri, conceput pentru a depozita orice marfă pentru transport. Noul motor Ecotorq de 13 litri, 420 CP, cu o putere de tracţiune ridicată se distinge prin economia de combustibil. Capabil să îndeplinească diferitele cerinţe ale remorcii cu opţiuni de transmisie şi priza de putere pe motor, Ford Trucks 1842T vine, de asemenea, cu o transmisie automată cu 12 trepte, cu moduri de conducere economice şi performante, în funcţie de preferinţe. Se adaptează cu uşurinţă pe diferite şantiere de construcţii, datorită barei de protecţie frontală de curând concepută, care previne posibile daune minore.

Unităţile livrate sunt echipate cu semiremorci pentru mărfuri pulverizate, cum ar fi ciment, carbonat de calciu, făină, etc.

Fusun Aramaz, Ambasador al Republicii Turcia în România, în cadrul vizitei la Cefin Trucks:

"Turcia şi România sunt cei mai mari parteneri comerciali din regiunea Balcanilor, iar Turcia este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai României în afara Uniunii Europene. În 2019, volumul comerţului a fost de aproximativ 7 miliarde de dolari SUA. Suntem foarte fericiţi că avem în România operaţionale din ce în ce mai multe camioane produse în Turcia. Astăzi este doar prima parte dintr-o livrare mare de 100 de camioane Ford Trucks, care vor fi operaţionale pe termen scurt aici, în România. "

"Suntem deosebit de bucuroşi că am adăugat Tempo Invest printre clienţii noştri. Am demonstrat astfel că modelul Ford Trucks 1848T este o soluţie competitivă pentru transportul naţional. Vehicule puternice şi simple, capabile să funcţioneze eficient în cele mai exigente condiţii. Acum aşteptăm cu nerăbdare să ne extindem relaţia cu Tempo Invest până la înlocuirea completă a flotei lor cu Ford Trucks. " a declarat Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks.

"Relaţiile comerciale dintre România şi Turcia sunt la un nivel bun, dar încă nu sunt la potenţialul real pe care l-am putea realiza. Ar trebui să ne concentrăm pe proiecte ca acesta (n.red - livrare Ford Trucks pentru Tempo Invest). Vorbim despre un angajament de 100 de camioane, produse în Turcia şi care contribuie la industria românească, deoarece camioanele respective vor fi utilizate în segmentul industrial al economiei româneşti. " a declarat Guven Gungor - Preşedinte TIAD (Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci)

"Colaborarea noastră cu Cefin Trucks se desfăşoară de peste 12 ani, o dată cu programul de urmărire a flotei, iar anul acesta am decis să reînnoim flota noastră de camioane cu 100 unităţi Ford Trucks; aceste 10 unităţi sunt prima parte a întregii flote Tempo Invest , care rămâne de livrat până în prima parte a anului 2022. Aceste capete tractor vor fi utilizate pentru transportul produselor sub formă de pulbere, precum ciment, carbonat de calciu, făină etc. Aşteptăm şi alte 5 unităţi în următoarele săptămâni pentru transport bunuri generale." a declarat Omer Susli, CEO Tempo Invest.

"Am început discuţiile pentru această colaborare acum trei ani, acest grup de companii (n.red. Tempo Invest) făcând parte dintre primele noastre obiective în lista de clienţi de flotă, încă din primele zile în care am intugurat în România marca Ford Trucks. Acest tip de colaborări nu sunt uşor de încheiat, necesită timp, dar acesta este un parteneriat de lungă durată, de aceea este foarte important pentru noi. Suntem cu adevărat norocoşi să avem un astfel de distribuitor (Cefin Trucks) care are deja o acoperire de 360 de grade în domeniul vehiculelor comerciale: vânzări, reţea de service şi vânzări camioane rulate. Am reuşit acest succes al brandului Ford Trucks în România, ajungând la cota de piaţă existentă, şi datorită acoperirii reţelei de service. Ne propunem să creştem pe segmentul regional şi internaţional, care este segmentul ce detine cota majoritară de piaţă pe piaţa vehiculelor utilitare, cu aproape 60%, ajungând deja la cotele naţionale dorite în alte segmente (construcţii şi municipale). " a declarat Koray Kuvvet, Managing Director Eastern Europe & Balkans at Ford Trucks.