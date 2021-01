Cele 22 de tone de tablă care ar fi fost primite şpagă de Alexe, livrate la ferma soţiei

Cele 22 tone de tablă care ar fi fost primite ca mită de fostul ministru PNL al Mediului, Costel Alexe (37 de ani), în datele de 23 aprilie 2020 şi 7 iulie 2020, au fost livrate la punctul de lucru al unei societăţi administrate de soţia acestuia, Raluca-Elena Alexe (36 ani), au explicat surse judiciare pentru Ziare.com.

Potrivit sursei citate, este vorba despre firma Corporex SRL, care o are asociat unic şi administrator pe Raluca-Elena Alexe. Firma a fost infiinţată în 2013, are obiect de activtate "consultanţă pentru afaceri şi management" şi are sediul în satul Pietraria, Comuna Barnova (Iaşi).

• Domeniul secret

În 2015, societatea a cumpărat un complex de terenuri şi clădiri în satul Sculeni, comuna Victoria (Iaşi), de la Construcţii Hidrotehnice SA, în schimbul a doar 42.000 de euro, conform Reporter de Iaşi. Firma şi-a deschis aici, în 2016, un punct de lucru.

Localitatea este la 25 de kilometri de Iaşi şi a fost descrisă în mass-media drept "domeniul secret al lui Alexe".

"Întreaga proprietate e în plin proces de modernizare, investiţia fiind de câteva sute de mii de euro. (...) În doi ani, a făcut (familia Alexe n.r.) toate amenajările la un parc tematic întins pe 4 ha, fără să spună care a fost sursa banilor.

Ministrul are cai, struţi, ponei, păuni, 1.400 mp de construcţii la cheie, o piscină în lucru, cort de evenimente, sute de metri pătraţi de pavele, grajduri, stive de lemne şi hrană pentru animale, totul cifrându-se la cel puţin 700.000 de euro, adaugaţi valorilor iniţiale ale terenului şi clădirilor," relata Reporter de Iaşi. Jurnaliştii au evaluat valoarea întregii proprietăţi la 1 milion de euro.

"Cele 22 de tone de tablă, în valoare de aproximativ 103.000 lei, au fost livrate la acest punct de lucru," explică sursele judiciare.

• Cine ar fi livrat tabla

Potrivit DNA, în martie-aprilie 2020, Alexe ar fi pretins, în mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tabla în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera şi la monitorizarea măsurilor luate de aceasta societate comercială pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme.

Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com că este vorba de compania Liberty Galati, care administrează Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi. Este vorba de cel mai mare combinat integrat din ţară şi lider în fabricarea produselor siderurgice, cu o capacitate actuală de producţie de 2 milioane de tone de oţel, potrivit site-ului societăţii.

• Ordinul 1401/2020

Dupa cum a aratat ziare.com, cele 22 de tone de tablă ar fi fost livrate pe datele de 23 aprilie 2020 şi 7 iulie 2020.

Pe 13 iulie, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurile emite un ordin de alocare cu titlu gratuit a unor certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

Este vorba de Ordinul nr. 1401/2020 privind aprobarea numarului de certificate de emisii de gaze cu efect de sera alocate cu titlu gratuit aferente anului 2020 pentru fiecare instalatie din sectorul stationar in care se desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Ordinul a fost publicat pe 4 august in Monitorul Oficial si poate fi vizualizat pe portalul legislativ. Societii Liberty Galati i-au fost alocate un numar de 5.527.525 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

Reprezentantii companiei Liberty nu au comentat posibila implicare in acest dosar, potrivit publicatiei Viata Libera din Galati.

• Alexe respinge acuzatiile

Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a precizat, luni, ca a aflat "cu surprindere" de acuzatiile pe care i le aduc procurorii DNA si precizeaza ca isi doreste finalizarea acestui demers cat mai repede si aflarea adevarului.

"Nu am cerut si nu am luat in intreaga mea activitate publica foloase necuvenite cu incalcarea legii", sustine Costel Alexe.

"Am aflat cu surprindere si am luat act de comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie privind propunerea inceperii urmaririi penale indreptata impotriva mea", a transmis, luni, Costel Alexe, printr-un comunicat de presa.

Acesta precizeaza ca are incredere in actul de justitie.

"Am incredere in actul de justitie si imi doresc cat mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut si nu am luat in intreaga mea activitate publica foloase necuvenite cu incalcarea legii. Nu voi face nicio referire publica la aceasta situatie in acest moment al demersului judiciar, dar va asigur ca in perioada urmatoare voi studia acuzatiile care imi sunt aduse si voi oferi toata cooperarea si transparenta mea in fata organelor judiciare", a mai transmis Costel Alexe.