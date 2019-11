CELE DOUĂ... sau mai multe... ROMÂNII

Astăzi, constatarea aparţine domnului Isărescu. Mugur Isărescu, desigur! Bucureştii au ajuns din urmă marile metropole ale Europei! Venitul pe cap de locuitor este aici, în această relativ redusă arie urban-socială, tot atît cît la Berlin, capitala Germaniei. Nu, nu este cazul unei premature jubilaţii. Este, dimpotrivă, motiv să ne îngrijorăm pentru că, la doar 60 de km distanţă, domnesc, tiranice, sărăcia lucie şi înapoierea. Cine crede că în această constatare este cea mai mică urmă de exagerare, să cerceteze starea wc-urilor din şcolile României. Este deajuns. În realitate, din punct de vedere social, două Românii structural diferite coexistă în această unică Românie generică, a secolului XXI. Constatarea pune un diagnostic dur şi rău prevestitor. Sună cunoscut. Memoria mă împinge de la spate să caut undeva, în cărţile mele. Deschid "Prolegomene sociologice la satul românesc" şi regăsesc aceeaşi constatare, la anul de graţie 1932. Îi aparţine lui Mircea Vulcănescu: "Călătorul care pleacă din Bucureşti spre miazăzi, cu trenul sau pe şoseaua mare a Giurgiului, sau cel care porneşte din Braşov spre Făgăraş pe drumul ocolit care intră-n ţara Oltului prin Poiana Mărului, sau iarăşi cel care iese-n cîmp pe singura şosea care trece prin Uioara, sau de la Iaşi, pe la Copou, spre Aroneanu, sau de la Galaţi spre Tighina, sau pe unde vreţi, şi se uită la ce vede-n jurul lui, nu se poate să nu-l încerce sentimentul straniu că, în nici un ceas de cale, a trecut în altă lume". Cele două Românii, ne spune Vulcănescu, se deosebesc clar prin port, ocupaţii, mod de trai, limba vorbită, construcţia şi înfăţişarea caselor şi multe altele. Cred că diferenţa, din mai toate aceste puncte de vedere, este la fel de marcată şi astăzi. Similitudinile de poziţie ale celor doi se opresc, însă, aici. Pentru Vulcănescu problema era aceea a unei alegeri politice între cele două Românii, cea a satului şi cea a oraşelor. O alegere care, din perspectiva epocii, era imperativă; de la ea atîrna viitorul. O alegere dificilă, însă, pentru că nici politica, nici societatea nu dispuneau de criterii precise pentru o asemenea opţiune istorică, după cum nu dispuneau nici de îndreptare sigure pentru calea de urmat spre ţinta dorită, ori de o evaluare corectă a riscurilor implicate. În cazul lui Mugur Isărescu, tema nu este alegerea între cele două realităţi, ci faptul că ele stau mărturie pentru şi în acelaşi timp alimentează tensiuni economice şi sociale care nu se rezolvă niciodată "de la sine". Dimpotrivă, lăsate să se dezvolte, sapă adînc şi rău la rădăcina prezentului şi a viitorului. Deşi tîrziu şi fără să insiste pe accent, M. Isărescu se alătură, astfel, puţinelor voci care, de peste două decenii, atrag atenţia (în pustiu, desigur!) că drumul României post-decembriste spre o societate ruptă în două lumi, separate de tot ceea ce este important pentru viaţa omului, aşezate în tranşee ostile şi îndreptate ca două guri de foc, una împotriva celeilalte, este cea mai mare ratare istorică a acestor vremuri care ne-au fost date cu sacrificii de sînge şi vieţi nevinovate. Ironia tristă a istoriei este că societatea a reproşat şi a reacţionat vehement atunci cînd această fractură a fost promovată politic de Iliescu şi FSN, în 1990, în timp ce astăzi mai toată lumea o consideră un fapt "natural" şi oarecum "acceptabil". Am avut în mîini un dar nepreţuit. Am avut, fie şi numai pentru un mic răstimp, şansa palpabilă a unei alegeri, a unei opţiuni pentru începutul de construcţie socială capabilă să ne aşeze în alt orizont de dezvoltare decît cel în care ne lăsaseră moştenirea interbelică şi cele cinci decenii ale dictaturii stalinisto-ceauşiste. Trei decenii mai tîrziu se vede şi de pe Marte, cu ochiul liber: am ratat. Ceea ce se petrece astăzi, în aşa zisa campanie pentru alegerea Preşedintelui României, nu este altceva decît rezumatul condensat al unei realităţi sociale strîmbe, disfuncţionale, creatoare de conflict social endemic, de subdezvoltare pe termen lung, nedefinit, de perspective rău şi foarte rău prevestitoare.

De la Vulcănescu încoace, sociologia a mai făcut cîţiva paşi înainte şi, de aceea, poate nu este rău să spunem că problema României este astăzi mult mai gravă şi mai complicată decît era în 1932. România socială de astăzi nu este împărţită în două, ci fragmentată, ruptă, dizlocată între mult mai multe arealuri sociale de tip insular, entităţi care chiar şi atunci cînd nu se află direct în competiţie şi conflict, comunică şi cooperează doar superficial, disfuncţional. Spre deosebire de vremurile lui Vulcănescu, spre exemplu, astăzi, "România satelor" este departe de a mai fi o entitate coerentă structural, din punct de vedere social. Ea a devenit o juxstapunere disfucţională de generaţii, ocupaţii şi activităţi, de oameni şi grupuri sociale pentru care satul nu este cîtuşi de puţin creuzetul unei comunităţi, cu atît mai puţin al unei culturi (fie ea şi locală) ci, mai degrabă, o extensie a activităţilor periferice (în toate sensurile) ale unei vecinătăţi urbane ostile, neinclusive şi dis-comunicante. Ruralul României de astăzi, cu mici şi foarte rare excepţii, este mai degrabă o arie sub-zonată a degradării urbanului, un fel de lumea a doua şi a treia din vecinătatea imediată sau mai îndepărtată a oraşelor, un hinterland urban al excomunicaţilor. Rezervor precar de forţă de muncă, zonă de retragere a celor obligaţi, forţaţi, de împrejurări neprielnice să părăsească urbanul, zonă de extindere a activităţilor şi a reţelelor de infracţionalitate urbane, ca să dăm doar cîteva exemple de funcţii actuale ale ruralului din România. Tot aşa, urbanul nostru de astăzi, departe de a fi un ţinut al coeziunii şi al coerenţei sociale, este mai degrabă o piramidă socială rigidă în vîrful căreia se află "elita celor 1%" aşezată pe "umerii" unei hipertrofiate "clase superpuse" creată de expansiunea necontrolată şi grav disfuncţională a instituţiilor statale; sub care se află o largă masă salarială; respectiv, o pătură bine dezvoltată a reţelelor şi activităţilor criminale; în sfîrşit, un strat semnificativ al lumpen-proletariatului urban. Între aceste "lumi" ale oraşului există tot atîtea diferenţe, dacă nu încă şi mai multe, mai marcate, decît între "sat" şi "oraş" aşa cum era pe vremea lui Vulcănescu.

Atunci, ca şi astăzi, diagnosticul pertinent al disfuncţiilor structurale ale societăţii româneşti a fost pus. Clar şi apăsat. Ceea ce a lipsit mereu, ieri ca şi astăzi, a fost gradul de organizare, de coeziune şi coerenţă socială necesare apariţiei şi succesului unei "clase, pături, elite a constructorilor". A lipsit, în masă, voinţa de efort necesară rupturii drastice cu "tradiţia" şi "moştenirea trecutului". Am preferat, mereu, să slujim mitul ruinător al "continuităţii", refuzînd să vedem sau să acceptăm că a continua înseamnă a merge acolo unde am mai fost şi anume unde este răul, nu binele. La scară macro-socială, am îmbrăţişat fără prea multe dificultăţi etico-morale soluţiile comode ale compromisurilor, de toate şi de orice fel, nu doar în politică. Cea mai mare parte a timpului, marea şi muta majoritate s-a mulţumit mereu cu inflaţia speranţelor produsă necontenit de discursul politic şi a acceptat, mai mereu fără crîcnire, distrugerea sistematică a oportunităţilor pentru un alt tip de viitor. Tabloul cel mai elocvent este oferit de comportamentul nostru social în raport cu oportunităţile create de apartenenţa la Uniunea Europeană. Orizontul miop al lui "acum, mie să îmi fie bine" (cît de cît, chiar şi dacă este un bine aparent, trecător!) a avut mereu cîştig de cauză faţă de proiecţiile înceţoşate ale unui viitor pentru care se cereau eforturi mari, încrîncenate, pe durata cel puţin a unei generaţii. A construi altfel, la nivel macro-social, după alt plan, pe alte temelii, a rămas mereu doar o utopie, vizitată, cînd şi cînd, de puţinii visători ai generaţiilor prizoniere ale mareei treburilor şi problemelor zilei de mîine, zi începută mereu astăzi, încă din zori.