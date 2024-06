CFO-ul trebuie să încerce să digitalizeze toate procesele financiar-contabile, să asigure control şi securitatea datelor financiar

Profesionişti din departamentul financiar au participat, pe 10 iunie 2024, la cea de-a doua ediţie a proiectului "CFO Conference" organizată de BusinessMark la Iaşi. 12 lideri din domeniu au discutat la Palas Congress Hall despre strategiile pe care le poate folosi un CFO pentru a conduce cu succes compania, în contextul actual, definit de noi tehnologii, inteligenţă artificială, un mediu macroeconomic definit de incertitudine şi volatilitate.

Invitaţii conferinţei au fost de acord că adaptarea rapidă la schimbare trebuie să fie o abilitate definitorie a unui director financiar, la fel şi agilitatea de a urmări în mod constant obiectivele de creştere şi de a anticipa tendinţele pieţei.

Conferinţa a inclus două sesiuni de prezentări şi un panel, ce au fost moderate de Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark.

Grigore Constantinescu, Internal Audit Partner, NOA, a deschis prima sesiune vorbind despre auditul intern.

"Putem gestiona business-ul doar dacă înţelegem structura societăţii şi dacă avem un plan bine organizat. Astfel, putem duce compania la următorul nivel. Este foarte important să menţionăm că Auditul Intern nu se uită doar la cifre, punând accent pe procese şi riscurile asociate. La final sunt lăsate recomandări de optimizare a proceselor, astfel încât să adăugăm valoare şi să îmbunătăţim operaţiunile unei organizaţii. Trebuie să fim integri şi să respectăm principiul confidenţialităţii, pentru că, din postura de Auditor Intern, avem acces la multe informaţii cu caracter sensibil. Trebuie, totodată, să fim competenţi şi obiectivi. Procesul de Audit Intern urmează un parcurs pe care îl stabilim cu top managementul companiei. Astfel, decidem care sunt etapele şi paşii, stabilind şi ce anume vrem să obţinem de la respectivul audit. Derularea verificărilor de audit presupune şi definirea anumitor teste de control şi teste de detaliu, care conduc, ulterior, la formularea constatărilor şi recomandărilor din raport. Procesul de audit intern are trei paşi: evaluarea riscurilor şi planificare, derularea misiunilor şi emiterea unui raport, pe care îl confirmăm cu reprezentanţii managementului şi cu persoanele implicate în implementarea ulterioară a recomandărilor. Ulterior, stabilim un calendar de implementare a recomandărilor, discutăm cu persoanele responsabile, urmărim periodic statusul recomandărilor şi, dacă este nevoie, facem ajustări la calendar", a spus el.

A urmat Cristina Săulescu, Partener, Cabot Transfer Pricing, care a vorbit despre provocările pe care trebuie să le navigheze un director financiar.

"Sunt multe companii care nu au încă un CFO, ci un contabil-şef şi un consultant fiscal. Astfel, trebuie ca el să preia şi rolurile CFO-ului de: planificare, furnizare de informaţii financiare, managementul riscului, asigurarea finanţării şi managementul operaţional. Un CFO trebuie să ştie foarte bine şi ce se întâmplă în departamentul de HR, pentru că, pentru a produce resursele financiare de care are nevoie, trebuie să ne asigurăm că resursa umană e bine organizată, bine remunerată. Clientul intern este reprezentat de acţionariat, care îşi doreşte să obţină venituri cât mai mari, iar principalul său instrument în companie este CFO-ul. CFO-ul nu trebuie considerat ca un subordonat al CEO-ului, ci un partener al său. Una din cele mai mari provocări o reprezintă legislaţia financiar-fiscală, pentru că este în permanentă schimbare, este complexă şi interpretabilă, interacţionează cu celelalte legislaţii aplicabile afacerii. CFO-ul trebuie să încerce să digitalizeze toate procesele financiar-contabile, să asigure control şi securitatea datelor financiare. Este foarte important şi să dezvolte talentul, capacitatea şi diversitatea modalităţilor de lucru, astfel încât oamenii să fie pregătiţi", a explicat ea.

Un alt subiect abordat în cadrul conferinţei a vizat preţurile de transfer şi ce trebuie să avem în vedere în relaţie cu grupul, autorităţile fiscale, auditorii şi consultanţii pentru un dosar al preţurilor de transfer de succes. Astfel, Lavinia Monoranu, Transfer Pricing Partner, TaxWise, a punctat: "Preţurile de transfer sunt preţurile practicate între entităţi afiliate. Este bine să avem o discuţie cu grupul în materie de preţuri de transfer, pentru că ei au o imagine asupra entităţilor care aduc valoare. Ce putem face? Putem cere masterfile-ul - un document descriptiv ce trasează principalele principii aferente tranzacţiilor intragrup. Ce facem cu el? Îl primim, îl parcurgem, îl dăm consultanţilor, însă acesta nu trebuie prezentat autorităţilor fiscale. Legislaţia preţurilor de transfer are anumite caracteristici pe plan local şi nu coincide cu normativele internaţionale, astfel că a apărut o directivă care să armonizeze domeniul preţurilor de transfer - să fie acelaşi principiu după care să funcţionăm toţi.

Să ne uităm la relaţia dintre CFO şi ANAF pe tema preţurilor de transfer. Autorităţile fiscale au început să transmită notificări de conformare, ce se referă la riscuri noi sau nou identificate, ce nu au fost transmise anterior. Există 30 de zile pentru conformarea pentru această recomandare, iar în cazul în care nu sunteţi de acord cu ea, se poate transmite un feedback argumentat autorităţilor fiscale."

Remus Mihai Hirceaga, Country Manager, ERA Group, a analizat impactul situaţiei geopolitice asupra lanţului de aprovizionare şi ce pot face liderii pentru a menţine stabilitatea organizaţiilor în acest context.

"Supply chain este un subiect foarte important - nu ţine doar de zona de aprovizionare, pentru că vorbim despre nişte ecosisteme. Lanţul e mult mai complex, mult mai fragil, mult mai volatil. Din experienţele cu clienţii noştri, noua normalitate în ceea ce priveşte lanţul de distribuţie este extrem de complexă şi de vulnerabilă. Războiul din Ucraina a demonstrat un lucru extrem de important: vulnerabilitatea Europei din punct de vedere energetic, ceea ce a făcut anumite business-uri să se închidă. Având numeroase probleme, între care Canalul Suez, care leagă Europa de Asia, războiul din Orientul Mijlociu a afectat şi mai mult lanţul de aprovizionare, astfel că partea de stoc a crescut foarte mult. Lanţurile de aprovizionare sunt legate între ele, iar dacă apare o grevă într-un port, de exemplu, şi celelalte elemente vor fi afectate. 30% din comerţul mondial trece prin Canalul Suez.

Văzând aceste probleme pe lanţul de aprovizionare, multe state, precum SUA, au început să reconsidere, recalibreze şi reconfigureze strategiile, astfel încât să producă acolo unde vând sau să cumpere acolo unde produc. Toată lumea încearcă să se repoziţioneze, să găsească soluţii."

A DOUA SESIUNE

Dorina Marcu, Manager, People Advisory Services Romania, EY Romania, a deschis a doua sesiune vorbind despre Stock Option Plan ca avantaj fiscal pentru creşterea afacerii şi a talentelor.

"Avem patru momente ale unui Stock Option Plan. Primul este acordarea opţiunilor - acest moment nu e impozit pe venit şi nici de contribuţii sociale, pentru că nu se contorizează un beneficiu concret pentru angajat; este doar o opţiune. Vorbim şi despre maturizarea acţiunilor şi despre exercitarea opţiunii asupra acţiunilor, iar ultimul moment este cel al vânzării - abia aici apare impozitarea. La momentul vânzării acţiunilor de către participanţii la plan, ei vor avea un câştig de capital ce va fi impozitat. Câştigul din vânzarea de acţiuni proprii se impune cu 10% şi trebuie depusă o declaraţie unică la ANAF. Dacă este cazul, datorăm şi contribuţia socială de sănătate. Aceste planuri au fost create cu scopul de a stimula forţa de muncă, managerii de top, în vederea creşterii afacerii. Avem, totodată, costuri fiscale reduse. Stock Option Plan poate fi folosit cu succes pentru a motiva performanţa, ceea ce va duce la retenţia angajaţilor pe termen mediu şi lung şi va aduce, totodată, un avantaj competitiv."

În continuare, Marius Maier, Partener, Director General, CMC GRUP RISK ADVISOR, a vorbit despre gestionarea situaţiilor de risc pentru a asigura stabilitatea organizaţiilor.

"Realitatea ne-a demonstrat că anumite evenimente pot pune companiile în dificultate şi că din ceea ce era un business funcţional au rămas doar amintirile. Prin implementarea programelor de risc, putem controla ceea ce contează. Este important să avem o perspectivă externă - este uşor să faci evaluarea riscurilor cu oamenii din companie, însă ei vor gândi dintr-o perspectivă internă situaţiile. Ameninţările de securitate, schimbarea contextului economic şi politic, calamităţile sunt riscuri foarte mari pentru organizaţii. Din nefericire, multe companii nu îşi evaluează corect riscurile la care se expun, astfel că se întâmplă să ajungă la prejudicii care le dau planurile peste cap sau care le pun stabilitatea în pericol. În 2024, vedem că numărul insolvenţelor este într-o creştere alarmantă. Anul trecut, existau multe cazuri de concordat preventiv, însă anul acesta este al insolvenţelor. Realitatea economică şi cea de zi cu zi duce la contexte ce pun în pericol siguranţa. Sunt evenimente sau ameninţări pe care nu le puteţi influenţa, însă puteţi lua măsuri pentru a reduce daunele. Riscul nu se anunţă când vine, astfel că trebuie să luăm deciziile luând în calcul şi ceea ce ar putea să ne afecteze într-o manieră semnificativă. De aceea, trebuie să facem un audit pentru a ajunge să avem o protecţie integrată la risc."

Ultima parte a conferinţei a fost dedicată unui panel moderat de Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark, la care au participat: Cătălin Gherghiţă (Ekol International Logistics), Tiberiu Stoian (EXONIA), Ovidiu Bucătaru (Agricultorul Group), Adrian-Cătălin Bulboacă (Bulboacă & Asociaţii SPARL), Andreea Cristinari (Casa Auto), Octavian Avram (SelfPay).

Adaptabilitatea este un element cheie pentru a asigura continuitatea business-ului, au fost de părere invitaţii la panel. Astfel, Cătălin Gherghiţă, CEO, Ekol International Logistics, a intervenit precizând: "Avem, în companii, generaţii care vin din urmă, care sunt relaxate în ceea ce priveşte tehnologia. Avem şi generaţii mai reticente la schimbare. Însă, cu siguranţă, este necesar ca oamenii să fie recalibraţi, iar aici CFO-ul face diferenţa: cât de deschis este să implementeze sisteme digitale? Cât de deschis e să implice oamenii şi să îi educe? Facem un prim-pas acum, prin RO e-Factura. Omul trebuie să înţeleagă implicaţiile Ro e-Factura la timp, de exemplu. Pe financiar, există o presiune constantă. În partea de operaţional, intervine R0 e-Transport. Din perspectiva calibrării riscului, se duce tot în zona de financiar responsabilitatea. Nu poţi da acces în SPV oricărui om din companie. Astfel, trebuie să învăţăm, trebuie să ne adaptăm, însă nu cred că vom avea mari provocări din perspectiva oamenilor din financiar, pentru că ei sunt obişnuiţi cu dealine-uri, cu diverse soft-uri. În departamentul financiar ajung oameni responsabili şi nu este dificil să faci migrarea de pe hârtie la digital."

"Sunt optimist cu privire la digitalizarea, în general, a României. Am pornit cu un decalaj foarte mare faţă de restul Europei, însă am văzut inclusiv bănci de stat deschise la tehnologii. Avem un astfel de parteneriat cu o bancă. Acum doi ani, am lansat o aplicaţie cu peste 400.000 de utilizatori - e clar că apetitul populaţiei este foarte mare faţă de digitalizare. Este un trend. ERP-urile sunt din ce în ce conectate la API-uri, nu la fişiere offline, încărcate. Există tendinţa de a furniza informaţii, eventual la secundă. Vorbim şi despre data analysis, ce ne ajută să avem o înţelegere unitară asupra datelor. Ideea este să existe toate într-un loc, iar acest loc este departamentul financiar. Este o zonă de responsabilitate mare, unde circulă foarte multe date importante pentru companie. Suntem pe drumul cel bun, chiar dacă acum nu prea vedem luminiţa, însă în 2-3 ani, probabil că nu va mai fi nevoie să depunem atâtea hârtii şi că vom mai scăpa puţin de birocraţie", a spus, la rândul său, Octavian Avram, CFO, SelfPay.

Parte din acest proces este adoptarea de noi tehnologii. În acest context, Ovidiu Bucătaru, CFO, Agricultorul Group, a explicat: "La începutul acestui an, Grupul Agricultorul avea o discuţie despre ceea ce înseamnă bugetul de investiţii din 2024. Aveam proiecte începute acum ceva timp şi, în special, cele legate de granturi de finanţare nerambursabile. Astăzi avem proiecte noi, pentru că au apărut noi oportunităţi. Ne-am uitat şi spre zona de reducere a costurilor, de creştere a eficienţei operaţionale. Ne uităm foarte atent la ce înseamnă ajutoarele financiare nerambursabile - fie că vorbim despre independenţa energetică, creşterea capacităţii de producţie, îmbunătăţirea indicatorilor de extracţie şi cum putem folosi toată tehnologia actuală. Retehnologizarea, dotarea cu senzori care colectează date în timp real, îţi permit să scoţi maximul dintr-un proces tehnologic. Proiectele cu fonduri europene ne plac foarte mult - înseamnă garanţia statului român."

"Perioada pe care o parcurgem nu e una fastă, în special ca urmare a unei presiuni din partea pieţei şi a clienţilor internaţionali. Presiunile sunt legate de creşterea costurilor - legislativul ne-a generat nişte costuri impredictibile. Chiar dacă am înregistrat o creştere cu 20% a capacităţii de producţie, am avut anul trecut o scădere de 13% a cifrei de afaceri. Astfel, am adoptat strategia de a produce mai mult şi mai ieftin, iar aici rolul departamentului financiar-contabil este să ne ajute să trecem prin această perioadă de impredictibilitate, să ne ajute să navigăm provocările şi să le transformăm în oportunităţi (...) Avem o abordare globală - ne-am propus să avem tehnologii de ultimă generaţie, dotate cu toţi senzorii posibili, care să ne ajute tot mai mult la preluarea de date. Implementăm, totodată, tehnologii care fac video-inspecţie şi care fac previziuni asupra potenţialelor defecţiuni ce ar putea să apară în producţie. În acelaşi timp, ne străduim ca aceste date pe care le colectăm să le putem folosi cât mai eficient, pentru a avea acces la informaţii cu privire la necesarul de stocuri. Toate aceste informaţii ar trebui să ajungă în cadrul departamentului financiar şi, acolo, să putem face prognoze vis-a-vis de costuri, de implementarea soluţiilor ce ne reduc munca şi cresc productivitatea şi eficienţa. Este o echipă transdisciplinară, iar cei din departamentul financiar trebuie să lucreze alături de cei din alte departamente", a intervenit Tiberiu Stoian, CEO, EXONIA.

La rândul său, Andreea Cristinari, CFO & Director Executiv, Casa Auto, a adăugat: "Industria auto vine după doi ani în care maşinile nu au existat în piaţă. 2023 a arătat bine - am avut la început nişte provocări cu întârzierea termenelor de livrare şi, spre final de an, provocări legate de modificarea preţurilor legate de stocuri. România are un număr redus de roboţi utilizaţi în producţie faţă de media europeană. 2023 ne-a asigurat contextul să facem investiţii în tehnologie, dar şi în utilităţi. În 2024, piaţa autoturismelor înregistrate a avut o creştere de 14,4% faţă de anul anterior. Suntem mai precauţi, nu ne asumăm creşteri, vrem să ne menţinem în piaţă la cota la care suntem acum. Asta arată că există încă savings la nivelul populaţiei. Vom face, în continuare, investiţii, pentru a ne asigura creşterea şi o gamă mai mare de servicii after-sales. Finanţările nerambursabile sunt opţiunea numărul 1. IMM Invest a funcţionat, totodată. Avem şi firme de leasing, pentru că refinanţează achiziţiile clienţilor noştri."

Vorbind despre sursele de finanţare, Adrian-Cătălin Bulboacă, Managing Partner, Bulboacă şi Asociaţii SPARL, a analizat aspectele privind metodele de finanţare ce le sunt accesibile antreprenorilor,

"Multinaţionalele au liniile de finanţare asigurate în afara ţării, însă preferinţa antreprenorilor este să se finanţeze de la bancă, pornind de la premisa că va fi mai redus costul finanţării. Băncile comerciale locale reprezintă sursa tradiţională de finanţare. Există, într-adevăr, şi fonduri de investiţii cu prezenţă locală, ce sunt active pe piaţa locală şi oferă finanţare. Există şi fonduri ce nu au o prezenţă locală, dar care se uită cu interes spre oportunităţile unde pot plasa bani. În general, antreprenorii sunt axaţi, în mod firesc, pe costurile asociate finanţării. Costurile par a fi problema centrală, cel mai des enunţată de către antreprenori, pentru că trebuie să le prindă în proiecţiile lor financiare. Aş mai adăuga câteva elemente ce trebuie avute atât de către potenţiali finanţatori de bănci, cât şi de către antreprenori. Am constatat că băncile comerciale au o limită de finanţare, ce este dată de capitalul propriu şi, atunci, sunt condiţionate să finanţeze până la un anumit nivel. În experienţa mea, valoarea cea mai mare ce poate fi dată de o bancă locală, ca medie, are 30-50 milioane de euro. Antreprenorii, pe de altă parte, s-au dus într-o zonă în care au nevoie de volume mai mari de finanţare ce nu mai pot fi gestionate de o singură cale de finanţare. Limita finanţării este, aşadar, un aspect de avut în vedere. Totodată, gradul de pregătire documentar, economic şi juridic e foarte important. Antreprenorul se concentrează pe nevoia sa de dezvoltare a afacerii şi, subsidiar, asupra metodei de finanţare", a spus el.

