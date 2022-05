Cîţu, atac la PSD şi mână întinsă către USR

Ieşit din calculele politice, dar deţinând, încă, o funcţie importantă în stat, preşedintele Senatului, Florin Cîţu îşi continuă atacurile la adresa partenerului de guvernare şi are un discurs blând legat de fostul partener. Cîţu susţine că această coaliţie PNL-PSD nu e naturală. Într-o intervenţie la radio, fostul premier a răspuns la faptul că este acuzat că a readus PSD la putere: "A fost complicat, vreau să vă aduc aminte că eu am încercat să fac cu USR-ul, să refac totul cu USR-ul şi chiar eu am fost cel care s-a dus şi şi-a pus cenuşă în cap şi i-am avut la discuţii, am ieşit optimist după primele discuţii cu ei. Pentru mine, cu PSD-ul am spus că a fost un compromis, nu a fost ceva care e natural şi poate că şi de aceea lucrurile nu au funcţionat până la urmă şi a trebuit să fac un pas în lateral, pentru că, pentru mine, această coaliţie nu e naturală. Nu cred că, după ce am venit la guvernare în 2019 şi am corectat trei ani de măsuri total anti-economice şi anti-români, putem acum să stăm la masă cu aceiaşi oameni şi să credem că nu vor fi la fel, şi deja am câteva exemple că mergem în aceeaşi direcţie, dar este o decizie a conducerii PNL, sunt sigur că îşi vor asuma rezultatele, la final, pentru că aşa se face. Eu am considerat că nu pot să fiu în această coaliţie cu PSD-ul, pentru că mi se părea că orice măsură venea dinspre PNL nu era susţinută".

Încercând să compare colaborarea cu USR şi pe aceea cu PSD, Florin Cîţu a spus: "Era complicat cu USR. Cred că şi eu şi USR am învăţat câteva lucruri, cred că a doua oară o să facem mai bine amândoi. Românii au arătat că doresc dreapta la putere. Votul din 2020 a arătat clar că dreapta este majoritară şi că vor dreapta la putere. Acum, e clar că maturitatea politică poate nici la unii nici la alţii nu era la cele mai înalte cote, dar vă spun că eu am învăţat din această experienţă, eu am învăţat foarte mult, de aceea m-am dus la USR, să refac coaliţia. Eu sper că şi USR a învăţat şi poate, că în viitorul apropiat vom putea din nou..". Fostul preşedinte PNL a mărturisit că, din punct de vedere politic, nu a gestionat lucrurile aşa cum ar fi trebuit, însă economic, spune el, a fost "bigtime". Cert este că decontul a venit din zona politică, iar Florin Cîţu nu mai este nici premier şi nici şef al PNL.