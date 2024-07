Clean Recycle: "Valuri de deseuri nereciclate pe litoralul romanesc"

In judetul Constanta, procentul de reciclare a deseurilor din plastic si metal este de doar 17,83%, in timp ce deseurile din hartie si carton au o rata de reciclare de 17,14%, potrivit Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor Constanta 2020 - 2025, arată un comunicat al companiei Clean Recycle.

Conform sursei citate, aceste cifre sunt mult sub normele Uniunii Europene, care impun tarii noastre o obligativitate de reciclare de 40% pentru deseurile din plastic, de 65% pentru cele din metale feroase, 40% pentru cele din aluminiu si 70% pentru cele din hartie si carton.

Numarul turistilor in crestere de la an la an, numarul insuficient de puncte de colectare separata a deseurilor, lipsa de educatie a populatiei - sunt doar cateva dintre motivele pentru care acest judet nu isi poate indeplini tintele de mediu.

Incepand cu anul 2020, judetul Constanta raporteaza anual o cantitate de peste 300.000 de tone deseuri colectata de operatorii de salubrizare, iar pana anul viitor, cantitatea generata de populatie ar putea depasi 340.000 de tone.

Din aceasta cantitate, de exemplu, aproape 10% sunt deseuri din plastic.

Pentru a aborda aceste provocari, in municipiul Constanta, autoritatile au anuntat ca vor amplasa pana la finalul anului 275 de insule ecologice pentru colectarea separata a deseurilor, cu ajutorul fondurilor din PNRR.

"Evident ca in zonele turistice problema colectarii separate a deseurilor si a reciclarii este si mai acuta fata de alte zone din Romania. Exista un cumul de factori negativi. In primul rand, trebuie sa vorbim de infrastructura deficitara, mai ales in zonele de plaja, unde anual vin sute de mii de turisti sa se bucure de vacanta. Doar ca ne putem bucura de vacanta si intr-un mod mai responsabil, fara sa ne punem in pericol sanatatea pe viitor. Iar aici am subliniat deseori ca este nevoie de educatie spre un comportament eco-responsabil. Chiar daca nu ai puncte de colectare la plaja, poti sa te deplasezi cu deseurile inca cateva zeci de metri pana intalnesti un astfel de punct. Este un efort, da suntem de acord, dar este pentru binele nostru", declara Cosmin Monda, fondator si CEO Clean Recycle.

Numarul turistilor care viziteaza litoralul romanesc continua sa creasca. Peste 1,5 milioane de romani si straini si-au petrecut vacanta in judetul Constanta in 2023, o crestere de 8% fata de anul precedent*. Aceasta crestere semnificativa pune o presiune suplimentara asupra infrastructurii de gestionare a deseurilor si subliniaza necesitatea unor masuri rapide si eficiente pentru a asigura un mediu curat si sanatos.