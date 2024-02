Clotilde Armand anunţă o investiţie de 41 milioane lei pentru modernizarea grădiniţelor, şcolilor şi liceelor

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, anunţă o investiţie de 41 de milioane lei prin PNRR pentru modernizarea grădiniţelor, şcolilor şi liceelor. "Înlocuim integral mobilierul învechit, echipamentele IT depăşite şi echipamentele din sălile de sport din 53 de unităţi de învăţământ din Sectorul 1", spune aceasta, relatează News.ro.

"Pentru că pentru noi Educaţia este cel mai preţios diamant, am pus în practică cel mai ambiţios proiect pe fonduri europene din istoria Sectorului 1 destinat Educaţiei. Este vorba de o investiţie de 41 de milioane lei prin PNRR pentru modernizarea grădiniţelor, şcolilor şi liceelor. Înlocuim integral mobilierul învechit, echipamentele IT depăşite şi echipamentele din sălile de sport din 53 de unităţi de învăţământ din Sectorul 1", anunţă Clotilde Armand într-o postare pe Facebook.

Ea precizează că "o întreagă echipă a muncit în ultimele luni pentru pregătirea în cele mai mici detalii a achiziţiilor din acest proiect, iar documentaţia pentru primele trei loturi -mobilier şcolar, materiale didactice, dotarea laboratoarelor şi a cabinetelor şcolare- a fost finalizată şi urmează să fie încărcată începând de astăzi în sistemul electronic de achiziţii publice".

Potrivit primarului, valoarea primelor trei loturi este de12,8 milioane lei.

"Am ţinut legătura în permanenţă cu conducerile şcolilor pentru a afla care sunt nevoile reale din fiecare unitate de învăţământ. Doar printr-o colaborare deschisă cu cadrele didactice putem asigura elevilor cele mai bune condiţii pentru a performa şi pentru a fi pregătiţi pentru piaţa muncii. Vă dau câteva detalii despre ce înseamnă aceste prime achiziţii din proiect: 9014 pupitre şi scaune elev, 733 scaune ergonomice, 635 cuiere, 327 catedre cu scaun, 215 mese multifuncţionale de laborator, 182 suporturi de prezentare planşe etc. Achiziţionăm echipamentele necesare atelierelor de practică şi materiale didactice specifice pentru zeci de laboratoare de ştiinţă şi cabinete pe discipline: zeci de truse de disecţie pentru biologie, truse de fizică moleculară, calorimetrie şi fenomene termice, globuri geografice în relief, pachet planşe - anti-bullying, instrumente muzicale, truse de prim ajutor, termometru analogic Galileo Galilei etc", subliniază Clotilde Armand.

"Tragem tare pentru a pune cât mai repede în sistemul electronic de achiziţii publice şi celelalte achiziţii, suntem aproape gata cu ele, aşteptăm ultimele observaţii de la directorii de şcoli. Important, dotăm complet un număr de 38 de săli de clasă cu echipamente IT de ultimă generaţie. Este un pas important pentru digitalizarea învăţământului din Sectorul 1. Ce facem în Sectorul 1? Am pus capăt combinaţiilor transpartinice, achiziţiilor supraevaluate - cum ar fi celebrele tablete şcolare la preţ de Play Station - şi comisioanelor de diamant. În schimb, am alocat un buget local record pentru învăţământ şi am adus masiv bani europeni pe care îi investim corect şi transparent în educaţia copiilor noştri", mai afirmă primarul.