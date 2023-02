Compania Aliant raportează venituri de 12,6 milioane euro în 2022

Compania românească Aliant, integrator IT şi furnizor de servicii de transformare digitală a afacerilor, anunţă încheierea anului 2022 cu venituri consolidate de 12,6 milioane euro, în creştere cu 23% faţă de anul 2021, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Considerăm că 2022 a fost un an bun pentru Aliant. Am avut creşteri ale cifrei de afaceri pe toate diviziile noastre, atât Printing (incluzând distribuţia), cât şi IT infrastructure sau Digital/Hyper Automation. Suntem în continuare exploratori când vine vorba despre idei sau tehnologii noi pe care le evaluăm şi, după caz, le includem în strategia noastră, ceea ce se dovedeşte a fi o formulă de care piaţa are nevoie în acest moment. Credem că urmează o perioadă foarte interesantă din perspectiva schimbărilor şi noilor tehnologii, care vor impacta modele de business şi moduri de lucru. Mă refer în special la AI, dar şi la alte tendinţe din lumea tehnologiei, care tind să se accelereze. Noi ne-am definit un portofoliu de Digital/Hyper Automation în care am inclus tehnologii precum RPA, Chatbots, Low Code şi XR - extended reality, AR şi VR, Metaverse, dar există deja oportunităţi noi pe care le investigăm," declară Bogdan Ciubotaru, Managing Partner Aliant.

Potrivit sursei citate, principalii piloni de dezvoltare ai companiei, respectiv serviciul de distribuţie de printing şi divizia de vânzări directe, au înregistrat o creştere cu 2 cifre, având astfel o contribuţie majoră la cifra de afaceri consolidată. Veniturile s-au situat într-o traiectorie ascendentă atât pentru activităţile de vânzare de produse şi soluţii, cât şi pentru cele de servicii. Pe acestea din urmă Aliant mizează cu prioritate în strategia sa de dezvoltare, aflându-se în centrul planurilor de expansiune ale companiei pentru 2023.

Pentru anul în curs, Aliant estimează o creştere a cifrei de afaceri, în urma celor două direcţii strategice stabilite pentru 2023: creşterea prin achiziţii şi diversificarea portofoliului, cu accent pe soluţii cu valoare adăugată cât mai mare şi pe servicii. Compania îşi propune să continue să identifice zone unde poate inova, rezolva mai bine problemele de business şi recomanda pieţei soluţii de top, în special axate pe digital transformation. Obiectivul pentru 2023 este de accelerare a creşterii organice, fiind deja implementate schimbări în set-up-ul organizaţional care să o susţină.

În ceea ce priveşte achiziţiile, zonele de interes sunt în sfera start-up-urilor, precum şi a companiilor, pentru consolidarea prezenţei pe piaţă, atât în zona de Printing, cât şi în cea de IT şi Digital/Hyper-Automation. Principalele criterii de evaluare sunt existenţa unor produse, soluţii şi servicii care rezolvă probleme reale, au potenţial bun de scalare şi au în spate fondatori sau o echipă de management competentă şi cu viziune.

Conform estimărilor Aliant, piaţa IT creşte şi va continua această tendinţă, într-un mod accelerat, în următorii ani. Se poate observa o dezvoltare mai mare din punct de vedere al resurselor şi competenţelor IT către freelancing, ceea ce va determina o evoluţie a numărului de micro-întreprinderi. Tendinţele din viitorul apropiat vor fi sub semnul externalizării, având în vedere dificultatea de a găsi competenţe IT, o atenţie crescută fiind îndreptată spre impactul pe care AI îl va avea în următorii ani în zona de programare software. Alte cuvinte cheie pentru domeniul tehnologiei, în 2023, vor fi Cloud, care va continua să se dezvolte, AI, care îşi va face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în toate ariile de activitate, şi Cyber Security, unde atacurile informatice vor câştiga probabil titlul de maladia cea mai răspândită din lumea afacerilor, se mai arată în comunicat.