Complice.ro raportează vânzări de 850.000 de euro

Complice.ro mentine in 2024 vanzarile la un nivel de 850.000 Euro, similar anului precedent, in contextul cresterii cu 30% a numarului de clienti, conform unui comunicat emis redacţiei. Aceasta dinamica subliniaza o schimbare in comportamentul de achizitie al companiilor, care prioritizeaza optimizarea bugetelor. Experienta "cazare si degustare de vinuri la crama" domina in 2024 topul celor mai alese experiente de catre clientii Complice persoane fizice, in timp ce evenimentele tematice cu componenta experientiala sunt alegerea preferata a companiilor pentru consolidarea relatiilor de echipa si loializarea angajatilor.

Tendintele din piata arata ca, in contextul unui mediu de lucru dinamic si al nevoii de consolidare a culturii organizationale, evenimentele corporate capata din ce in ce mai mult o componenta experientiala. Fie ca vorbim despre teambuilding-uri, lansari, aniversari, ateliere creative, evenimente tematice pentru angajati, clienti sau parteneri, fiecare experienta gandita de echipa Complice.ro, la birou sau in afara lui, este conceputa pentru a stimula creativitatea, a consolida relatiile si cooperarea intre participanti, dar si pentru a aduce un suflu nou la locul de munca.

"A fost un an marcat de presiuni semnificative asupra bugetelor corporate, in care companiile si-au regandit strategiile de motivare si retentie a angajatilor, iar finalul de an - cea mai importanta perioada pentru noi - a adus provocari suplimentare generate de instabilitatea economica si politica. Presiunea pe buget va fi pregnanta si in 2025, asta inseamna ca vom adopta solutii creative pentru optimizarea costurilor, cum ar fi experientele hibrid, colaborarile cu furnizori locali si alegerea unor activitati care maximizeaza impactul emotional cu resurse optimizate", precizeaza Oana Pascu, fondator Complice.ro.

In 2024 numarul total de comenzi a crescut cu peste 30%, iar valoarea medie a comenzii se situeaza in jurul valorii de 410 euro (110 Euro - residential, 3920 Euro - corporate)

Cazare si degustare de vinuri la crama este cea mai aleasa experienta de catre clientii Complice persoane fizice, urmata de experienta in simulatorul de zbor si experienta de conducere a unei masinute special preparate pe sosea. Top 5 cele mai populare experiente in 2024 este completat cu o experienta de zbor, respectiv pilot pentru o zi si o experienta inedita de relaxare, mai exact terapia prin plutire.

Printre cele mai solicitate experiente corporate ale anului 2024 se numara evenimentele tematice cu componenta experientiala care promoveaza wellbeing-ul angajatilor, atelierele de dezvoltare personala si experientele cu componenta sportiva si de aventura, care contribuie la consolidarea relatiilor intre colegi si dezvoltarea spiritului de echipa.

Cele mai alese experiente de grup in 2024 raman activitatile creative de construit in echipa, atelierele de cupaje ori degustarile private in echipa, competitiile sportive inspirate de Jocurile Olimpice, dar si activitati centrate pe wellbeing-ul angajatilor- toate avand ca obiectiv conectarea oamenilor si stimularea creativitatii.

2025 vine cu evenimente mai mici, dar mai multe si recurente. Personalizare la superlativ, sustenabilitate si impact emotional.

In 2024 numarul de companii care au ales sa integreze experientele complice in strategia de recompensare, retentie si motivare a angajatilor a crescut cu aproximativ 30%, iar valoarea medie a comenzilor corporate se situeaza in jurul valorii de 4000 euro. Cele mai multe solicitari au venit, similar cu anii trecuti, de la companii din domeniile IT, retail si industrii creative, iar 80% dintre comenzi provin de la clienti recurenti.

"Experientele corporate memorabile pot lua multe forme, de la evenimente desfasurate in locatii emblematice, care combina cultura si istoria, pana la activitati de team-building creative si interactive. O conferinta de business poate fi completata de o cina tematica intr-un castel, oferind participantilor ocazia de a descoperi povesti fascinante intr-un cadru de poveste. Sau de o cina pe nevazute, probabil tipul de experienta "once in a lifetime". Totodata, exercitiile colaborative, precum construirea unui oras ideal sau explorarea unor scenarii de spionaj prin realitate augmentata, adauga un plus de dinamism si stimuleaza gandirea strategica a echipelor. Anul 2025 va fi despre personalizare la superlativ, sustenabilitate si impact emotional - anticipam o tendinta catre evenimente mai multe si mai mici, care permit un control mai eficient al bugetului si o conectare recurenta cu angajatii si partenerii" mai spune Oana Pascu.

Pachetele flexibile, cu mai multe experiente incluse in acelasi buget, din care destinatarul o alege pe cea preferata - Flexibox - raman o optiune importanta atat pentru cadourile personale, cat si pentru cadourile ori premiile corporate.

In 2024, trendul recompensarii partenerilor prin experiente premium a continuat cresterea, companiile optand pentru solutii care depasesc sfera cadourilor traditionale corporate. De la degustari exclusive si calatorii de business personalizate, pana la evenimente private premium, partenerii de afaceri sunt tot mai des surprinsi cu momente autentice si relevante pentru interesele lor.

Potrivit feedback-ului colectat, companiile care au adoptat aceasta abordare raporteaza o crestere a nivelului de engagement si loialitate din partea partenerilor, dar si o perceptie imbunatatita asupra brandului. Personalizarea joaca un rol esential in acest proces, iar solutiile flexibile permit adaptarea experientelor la nevoile si obiectivele fiecarei initiative in parte.

"Relatiile de afaceri nu mai sunt doar despre rezultate, ci despre conexiuni autentice si construirea unui ecosistem de colaborare bazat pe incredere. Experientele bine alese pot avea un impact semnificativ, oferind partenerilor o amprenta emotionala pozitiva si consolidand relatia pe termen lung. Printre cele mai solicitate experiente pentru partenerii de business se numara evenimentele premium private, cu experiente inedite, sesiunile de networking in locuri deosebite. De la evenimente premium cu cine private in castele celebre, pana la evenimente de networking la schi in una dintre cele mai celebre zone din Europa si la participarea la targuri si expozitii de profil combinate cu experiente locale inedite chiar si la Las Vegas, 2024 a continuat sa ne provoace sa gasim cele mai memorabile experiente pentru clientii nostri si partenerii lor de business" mai spune Oana Pascu.