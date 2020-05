SIF Transilvania SA Brasov, comunica faptul ca a depus plangere prealabila la Autoritatea de Supraveghere Financiara si a cerut si Curtii de Apel Bucuresti, sectia de contencios administrativ,cerere de anulare a deciziei ASF nr.558/06.05.2020, data in continuare la decizia526/22.04.2020 si 539/27.04.2020 prin care s-au suspendat de la tranzactionare , in baza art.14 din Legea 554/2004.

Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor SIF Transilvania, ca urmare a gravelor incalcari ale legislatiei de catre unii membri ai Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania, sprijiniti in mod ilegal de catre conducerea ASF, aduce grave pagube detinatorilor de actiuni, acestia neputand sa-si valorifice dreptul lor de proprietate.

Incalcarea grosolana a Legii nr.31/90 de catre ASF prin acordare ilegala a aprobarii ca doi membri ai Consiliului de supraveghere sa faca rapoarte curente mincinoase, falsificand realitatea, comunicand informatii trunchiate privind hotararile instantelor de judecata care au suspendat dreptul lui Andanut Valer Crinel de a fi presedinte al Consiliului de supraveghere, induce in continuare in eroare si ASF si actionarii. ASF se foloseste de hotarari ilegale ale celor doi, hotarari suspendate de instantele de judecata, pentru a justifica ilegalitatile comise de functionarii ASF.

Pentru tentativa de a falsifica hotararile adunarii generale a actionarilor din 28.05.2020, avand in vedere ca ASF insista in a incalca legea privind stabilirea cvorumului si modului de adoptare a hotararilor, contrar prevederilor legale si modului de solutionare de catre instanta a unei astfel de probleme-vezi decizia nr.143/2017 data in dosar nr.1877/85/2016 de catre Curtea de Apel Alba iulia-SIT Transilvania a facut denunt penal la DIICOT Bucuresti impotriva membrilor Consiliului de supraveghere Crinel Valer Andanut, Moldovan Marius si vicepresedintele ASF Gabriel Gradinescu.

O noua completare de plangere penala s-a depus azi la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov impotriva lui Marius Moldovan, in cadrul dosarului penal nr.86/P/2020, pentru fals sub semnatura privata, uz de fals, insusire de calitati oficiale in mod ilegal, prin semnarea de contracte ilegale in numele societatii-el neavand acest drept conform art.153.9 alin 3 din legea 31/90 , inclusiv unei firme de paza , aceasta impreuna cu Moldovan Marius incercand a bloca accesul in incinta SIF Transilvania, hartuind si amenintand angajatii societatii si firmei de paza a sediului, sfidand masurile de protectie pentru combaterea infectarii cu Covid 19.

Informam ASF ca aceasta practica frauduloasa este folosita permanent de Moldovan Marius, fiind revocat in 2017 din toate functiile din SIF Transilvania, iar ASF doreste, in mod fraudulos a-l aduce la conducerea executiva a SIF Transilvania pentru a sprijini interesele grupului condus de Fratila Constantin si a impiedica societatea sa recupereze pagubele enorme produce de gruparea Fratila in portofoliul SIF Transilvania.