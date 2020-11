Cumva, s-a împământenit convigerea că Statele Unite sunt o democraţie, în care fiecare cetăţean poate să îşi exprime votul liber, de fiecare data când sunt alegeri.

Realitatea este însă alta. Statele Unite au un sistem de vot arhaic, proiectat de către "părinţii fondatori" ("the founding fathers"), toţi oameni foarte bogaţi, majoritatea proprietari de sclavi, care s-au constituit într-o plutocraţie, creând în acelaşi timp, o iluzie de democraţie pentru toţi ceilalţi. Este foarte adevărat că la acea vreme, în 1787, Constituţia Statelor Unite era considerată foarte democrată, dacă avem în vedere că în aceeaşi perioadă, Europa era condusă de monarhiile absolute.

Astfel că sistemul de vot american nu presupune un vot direct al cetăţenilor pentru preşedinte, ci un vot dat de aşa numitele Colegii Electorale.

Fiecare stat are dreptul la un număr de electori egal cu membrii săi în parlamentul federal, deputaţi şi senatori.

La terminarea votului, aceşti electori votează pentru preşedinte, în general bazat pe votul popular din statul respectiv, dar nu obligatoriu. 48 de state au sistemul "the winner takes it all", exceptând Nebraska şi Maine. Washington DC are un statut special, alocându-i pe cei 3 electori câştigătorului din districtul său. Există un total de 538 de electori care aleg preşedintele SUA - 435 daţi de numărul deputaţilor, 100 daţi de numărul senatorilor şi 3 daţi de Washington DC. Votul a cel puţin 270 de electori alege preşedintele.

Există dezbateri intense asupra acestui sistem electoral, pe care unii îl consideră bun, pentru că reprezintă statele, alţii îl consideră rău, pentru că nu-i reprezintă pe cetăţeni.

Mai mult decât atât, încă din 1850, sistemul politic american este dominat doar de două partide politice - democrat şi republican, care împreună fomează un duopol de putere. Toate încercările altor partide de a intra pe scena politică au eşuat. Cetăţenii au de ales doar între republicani şi demo­craţi. Cu alte cuvinte, dacă nu îţi place coca-cola, atunci bea pepsi-cola, şi invers.

Şi ca lucrurile să se complice şi mai mult, fiecare din cele 50 de state au legile proprii după care se poate vota. Unele nu cer nici măcar un act de identitate pentru vot, altele îţi dau voie să votezi pe declaraţia de proprie răspundere, vezi aici - https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id.aspx

Cu atâtea imperfecţiuni, sistemul de vot permite voturi multiple, voturi de la cetăţeni nerezidenţi, ba chiar voturi de la morţi!

De aici şi îndemnul "voteză devreme şi des" ("Vote early - and often") al fostului primar al oraşului Chicago Richard J. Daley (1955 - 1976), când J.F. Kennedy a câştigat alegerile prezidenţiale.

În plus, ziua în care se votează în America este o zi normală din săptămână, marţi, stabilită prin lege încă din 1845. De ce marţi? Legiuitorii de atunci au considerat că duminca lumea merge la biserică, lunea se deplasează cu calul sau căruţa până la secţia de vot, iar marţi votează.

Ce am încercat să demonstrez? Că sistemul de vot american este anacronic, perimat şi uşor de controlat. În plus, prin menţinerea zilei de marţi ca zi de vot, alegătorul este descurajat să participe, întrucât trebuie să îşi ia o zi liberă, fără plată de la lucru, sau să îşi consume o zi de vacanţă.

Ideea că America este o plutocraţie şi nu o democraţie a fost vehiculată de mulţi analişti de-a lungul timpului, printre care şi Kevin Phillips, autor şi strateg politic pentru Richard Nixon. El spunea că Statele Unite sunt o plutocraţie în care există o fuziune între bani şi guvernare. ("The United States is a plutocracy in which there is a "fusion of money and government.").

Articolul "Don't call America a democracy, call it a plutocracy" ("Nu numi America o democraţie, numeşte-o plutocraţie") de mai jos poate fi edificator: https://dailyevergreen.com/3903/opinion/dont-call-america-a-democracy-call-it-a-plutocracy/<

Sau articolul "Plutocracy in America" ("Plutocraţia în America"): https://www.press.jhu.edu/media/video/plutocracy-america

Creearea unor aparenţe că America este o democraţie este însă bine realizată: alegerile propriu-zise însă sunt un fel de serbări galante, intens mediatizate, costă miliarde de dolari şi implică zeci de mii de actori care se străduiesc să joace cât mai bine în spectacolul numit de unii "Holywood style democracy"!

Este foarte posibil ca şi de această dată, rezultatele votului "democratic" în America să fi fost manipulate. S-a văzut clar cum Trump a fost boicotat de majoritatea trusturilor de media şi de toată social-media, în frunte cu Facebook şi Tweeter. În schimb, nimic despre acuzaţiile de corupţie şi despre afacerile dubioase ale lui Hunter Biden din Ucraina, China, Rusia, ba chiar şi din România, făcute la umbra tăticului Joe Biden, Vicepreşedintele Americii la acea dată.

Aşa numitul "deep state" de care vorbeşte Trump, reprezentat, printre alţii, şi de "complexul militaro-industrial", care sub Trump a trecut sub un şi mai mare control civil, nu îl mai vrea pe Trump ca preşedinte. Trump a terminat razboaie inutile, a creeat pace în Orientul Apropiat prin diplomaţie, nu prin forţa armelor, şi s-a opus unui război cu Iranul. În mod cert, reprezentanţilor acestui complex militaro-industrial nu le mai place politica externă americană a lui Trump.

(Interesant de citit şi de vizionat, pentru cei interesaţi:

https://thedailycoin.org/2020/09/11/trump-vs-the-military-industrial-complex-military-coup-danger-escalates/ şi https://www.youtube.com/watch?v=YrjBvHnjT2w

De ce altfel, sute de ofiţeri importanţi, ar semna o scrisoare prin care îl suportă pe Biden ca preşedinte?

https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/more-200-retired-generals-admirals-endorse-biden-including-some-who-n1240842

https://connectingvets.radio.com/articles/military-security-leaders-sign-letter-of-support-for-biden

Mai departe, Trump se opune globalizării şi doreşte reîntoarcerea la statul naţional. Sloganul său electoral "Make America Great Again" începe să se transforme într-o mişcare politică în America, capabilă să nască un al treilea partid important.

Dar poate cel mai mult îi deranjează pe plutocraţi faptul că Trump doreşte ca guvernul său să preia controlul asupra băncii centrale americane private, the Federal Reserve Bank.

"Nu conteza cine votează. Contează cine numără voturile" - spunea cinic unul din cei mai mari tirani ai omenirii, I.V. Stalin!

Se pare că şi în acest caz, plutocraţia hotărăşte cine câştigă şi cine pierde. Iar plutocraţia a decis ca Biden să câştige. Dar Trump nu admite asta! De data aceasta plutocraţia este atacată frontal, iar dacă alegaţiile de fraudă electorală se vor dovedii adevărate, vom fi martorii unor dezvoltări periculoase pentru societatea americană, atat de polarizată în acest moment.

O întrebare logică se pune aici: de ce aceeaşi plutocraţie l-a pus pe Trump preşedinte în 2016? Unul din posibilele răspunsuri ar fi că Trump a fost desemnat preşedinte ca să rezolve problemele plutocraţiei cu China, ceea ce a şi făcut printr-o serie de tarife şi interdicţii pentru companiile chinezeşti. Însă, în momentul în care Trump doreşte ca guvernul american să preia controlul asupra băncii federale, se opune globalizării şi atacă complexul militaro-industrial, plutocraţia nu îl mai doreşte.

Maurul şi-a făcut datoria. Maurul poate să plece! Maurul a fost chemat să se ocupe doar de China, nu şi de alte probleme.

Dar oare Trump va pleca?

Mai jos, câteva citate interesante:

"În spatele guvernului aparent stă întronat un guvern invizibil care nu datorează nicio loialitate şi nu recunoaşte nicio responsabilitate faţă de popor. A distruge acest guvern invizibil, a se confrunta cu alianţa nesfântă dintre afaceri corupte şi politica coruptă este prima sarcină a calităţii de stat a zilei. "- Theodore Roosevelt, al 26-lea preşedinte al SUA.

("Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to befoul the unholy alliance between corrupt business and corrupt politics is the first task of the statesmanship of the day".)

"O mare naţiune industrială este controlată de sistemul său de credit. Sistemul nostru de credit este concentrat privat. Prin urmare, creşterea naţiunii şi toate activităţile noastre sunt în mâinile câtorva oameni ... [Am] ajuns să fim unul dintre cele mai prost guvernate, unul dintre cele mai complet controlate şi dominate guverne din lumea civilizată ... nu mai este un guvern prin opinie liberă, nu mai este un guvern prin convingere şi votul majorităţii, ci un guvern prin opinia şi constrângerea grupurilor mici de bărbaţi dominanţi". - Woodrow Wilson, al 28-lea preşedinte al SUA.

("A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is privately concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men... [W]e have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated, governments in the civilized world-no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and the duress of small groups of dominant men".)

"Adevărata ameninţare a Republicii noastre este guvernul invizibil, care, ca o caracatiţă uriaşă, îşi întinde picioarele subţiri asupra oraşelor, statelor şi naţiunii noastre ... Mica coterie a bancherilor internaţionali puternici conduce practic guvernul Statelor Unite în propriile lor scopuri egoiste. Ei controlează, practic ambele părţi ... şi controlează majoritatea ziarelor şi revistelor din această ţară. Folosesc coloanele acestor hârtii pentru a supune sau a alunga din funcţie funcţionarii publici care refuză să facă cererea puternicelor clici corupte care compun guvernul invizibil. Funcţionează sub acoperirea unui ecran creat de sine [şi] captează ofiţerii noştri executivi, organele legislative, şcolile, instanţele, ziarele şi orice agenţie creată pentru protecţia publică. " - Primarul oraşului New York, John F. Hylan, New York Times, 26 martie 1922

("The real menace of our Republic is the invisible government, which like a giant octopus sprawls its slimy legs over our cities, states and nation... The little coterie of powerful international bankers virtually run the United States government for their own selfish purposes. They practically control both parties, ... and control the majority of the newspapers and magazines in this country. They use the columns of these papers to club into submission or drive out of office public officials who refuse to do the bidding of the powerful corrupt cliques which compose the invisible government. It operates under cover of a self-created screen [and] seizes our executive officers, legislative bodies, schools, courts, newspapers and every agency created for the public protection.")

"Individul este dezabilitat venind faţă în faţă cu o conspiraţie atât de monstruoasă încât nu-i vine să creadă că există. Mintea americană pur şi simplu nu a ajuns la realizarea răului care a fost introdus în mijlocul nostru. Respinge chiar presupunerea că creaturile umane ar putea susţine o filozofie care trebuie să distrugă în cele din urmă tot ceea ce este bun şi decent " - J. Edgar Hoover, Revista Elks, 1956

("The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a philosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.")

"Însuşi cuvântul «secret» este respingător într-o societate liberă şi deschisă; şi suntem ca un popor inerent şi istoric opus societăţilor secrete, jurămintelor secrete şi procedurilor secrete ... Modul nostru de viaţă este atacat. Cei care se fac duşmanii noştri avansează pe tot globul ... niciun război nu a reprezentat vreodată o ameninţare mai mare pentru securitatea noastră. Dacă aşteptaţi o descoperire a «pericolului clar şi prezent», atunci nu pot decât să spun că pericolul nu a fost niciodată mai clar şi prezenţa lui nu a fost niciodată mai iminentă ... Căci ne opunem în întreaga lume unei conspiraţii monolitice şi nemiloase care se bazează în primul rând pe mijloacele ascunse pentru extinderea sferei sale de influenţă - pe infiltrări în loc de invazie, pe subversiuni în locul alegerilor, pe intimidări în locul liberei alegeri, pe gherilele nocturne în locul armatelor de zi. Este un sistem care a recrutat resurse umane şi materiale vaste în construirea unei maşini strâns legate, extrem de eficiente, care combină operaţiuni militare, diplomatice, de informaţii, economice, ştiinţifice şi politice. Pregătirile sale sunt ascunse, nepublicate. Greşelile sale sunt îngropate, nu titrate. Diferenţii săi sunt tăcuţi, nu lăudaţi. Nici o cheltuială nu este pusă la îndoială, nu se tipăresc zvonuri, nu se dezvăluie niciun secret" - John F Kennedy, al 35-lea preşedinte al Statelor Unite

(The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings... Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe... no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of "clear and present danger," then I can only saythat the danger has never been more clear and its presence has never been more imminent... For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence-on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day.It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.") (Dorel Năsui)