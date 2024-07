Coşmar în traficul aerian din Europa

English Version

Transportul aerian pare să se confrunte cu probleme serioase, în fiecare sezon estival. Numărul mare de curse programate pe timpul verii, lipsa sloturilor disponibile şi condiţiile meteo nefavorabile, cauzate de schimbările climatice, duc la anularea sau amânarea mai multor zboruri şi, implicit, la perturbarea vacanţei pasagerilor sau a călătoriilor pe care aceştia sunt nevoiţi să le facă.

Finalul săptămânii trecute m-a adus în situaţia în care să simt din calitate de pasager cu ce se confruntă cei care aleg să călătorească cu avionul în timpul sezonului estival. Aflat într-un infotrip la Stuttgart, Germania, alături de mai mulţi colegi din presă, am fost mirat vineri seară când, cu 5 minute înainte de începerea îmbarcării în cursa Swissair LX 1175 către Zurich (de la Zurich urma să ne îmbarcăm în cursul orei 22 în altă cursă Swissair cu destinaţia Otopeni), am fost anunţaţi că zborul este anulat, fără a ni se oferi vreo explicaţie.

Iniţial, am crezut că este vorba despre o glumă, ţinând cont că în speţă era vorba despre o cursă Swissair, pentru că noi eram obişnuiţi cu asemenea întâmplări numai la compania Tarom, care la anulare nu oferă nicio explicaţie pasagerilor şi nicio alternativă pentru rerutare. Din păcate, anunţul făcut de o angajată a Lufthansa, companie care oferă asistenţă în Germania pentru cursele Swissair, era adevărat, fapt care l-a mirat şi pe fostul fotbalist polonez al FCSB, Lukasz Sukala, care a rămas blocat pe aeroportul din Stuttgart alături de noi, deoarece şi el avea acelaşi traseu: Stuttgart-Zurich-Otopeni. Din fericire pentru el, a primit imediat din partea companiei Swissair un e-mail cu o rerutare prin Paris, a doua zi, de unde urma să plece spre România cu o cursă Tarom.

Noi, fiind un grup de 10 persoane, nu am primit un astfel de e-mail de la Swissair, astfel că am fost nevoiţi să ne aşezăm la coadă, la ghişeele de service Lufthansa şi să căutăm soluţii. Prima şi singura soluţie a fost cea mai proastă: împărţirea grupului de 10 persoane pe mai multe curse de rerutare, unele prin Istanbul, altele prin Frankfurt şi altele prin Budapesta, majoritatea fiind programate abia duminică, 30 iunie, adică după două zile de la zborul anulat. Un singur coleg a avut noroc, cu o cursă a doua zi dimineaţă, la ora 9, din Frankfurt spre Otopeni, pentru care firma Lufthansa a achitat şi preţul biletului de tren pe distanţa aeroportul Stuttgart-aeroportul Frankfurt, dar care a fost nevoit să stea aproape opt ore în aeroportul de plecare pentru a zbura către ţară. Ceilalţi nouă componenţi ai grupului am primit cazare la hotelul de peste drum şi bilete de avion cu escală la Budapesta, pentru duminică 30 iunie.

Pentru că majoritatea eram nemulţumiţi, cei care au organizat deplasarea au făcut un efort şi au achiziţionat alte bilete pentru a doua zi, sâmbătă 29 iunie, pe ruta Stuttgart-Paris-Otopeni, curse efectuate de către Air France. Soluţie pe care Lufthansa, ca reprezentantă a Swissair în Germania, nu ne-o oferise, deşi vorbim de companii de renume la nivel mondial.

• Românii, stăpâni şi în aer

A doua zi, cu o oră întârziere, am plecat din Stuttgart spre Paris, şi totul a funcţionat aproape normal pe aeroportul Charles de Gaulle până în momentul îmbarcării. Care a fost amânat cu 30 de minute. După ce am trecut de momentul îmbarcării, odată instalaţi fiecare pe locul lui, într-o aeronavă plină ochi, adică 222 de pasageri plus echipajul de la bord, şi închise uşile exterioare, comandantul ne-a anunţat că, din cauza unei furtuni puternice din estul Franţei, vom fi nevoiţi să aşteptăm în avion timp de o oră şi 45 de minute până vom decola. Ulterior, timpul a crescut la două ore, iar până la momentul efectiv al decolării de pe aeroport au mai trecut încă 30 de minute.

Cu toate acestea, am fost norocoşi, pentru că, spre deosebire de noi, aeronava de alături, ce trebuia să decoleze spre Napoli, a fost trasă la hangar, din cauza depăşirii celor trei ore de întârziere. Nu ştiu ce au făcut italienii care aşteptau îmbarcarea lângă poarta noastră, dar noi am răsuflat uşuraţi când cursa Air France spre Otopeni s-a ridicat în aer. Numai pentru 10 minute însă, deoarece furtuna respectivă nu se terminase, ci fronturile atmosferice cumulate deasupra Europei de Vest şi Centrale au creat o zonă plină de descărcări electrice şi de turbulenţe aeriene care ne-au zdruncinat zdravăn timp de două ore, până am ajuns undeva deasupra teritoriului Ungariei.

Pe parcursul zborului, echipajul aeronavei a făcut nenumărate apeluri către pasageri pentru a rămâne la locurile lor, cu centurile de siguranţă prinse, dar noi suntem români şi... suntem şi în aer stăpâni, fie vreme bună, fie vreme rea.

Când părea că furtuna se mai domolise, s-a trecut la servirea pasagerilor cu sendvişuri, apă, sucuri şi bere, băuturile acide fiind greu de desfăcut din cauza zdruncinării din timpul turbulenţelor, turbulenţe care însă au revenit la finalul servirii, fapt ce a cauzat stări de greaţă unora dintre pasageri care tocmai mâncaseră din sendvişuri. Nu mai amintesc aici despre chinul celor care în timpul turbulenţelor zdravene au fost nevoiţi să apeleze la toaletele din avion, unde probabil au fost straşnic zdruncinaţi din cauza condiţiilor meteo exterioare. Am văzut însă persoane care s-au rugat şi s-au închinat în timpul zborului invocând divinitatea să ajungă cu bine acasă.

Una peste alta, a fost o cursă de coşmar, dar cu toate acestea trebuie să apreciez profesionalismul comandantului aeronavei şi echipajului Air France care ne-au informat tot timpul cursei prin ce turbulenţe urma să trecem şi care au ţinut avionul la aceeaşi altitudine de zbor în ciuda fulgerelor din apropiere. Comunicarea echipajului cu pasagerii a fost foarte importantă pentru că nu am asistat la niciun caz de panică la bord pe tot parcursul cursei aeriene, care a trecut prin mijlocul furtunii. Spre deosebire de compania Tarom, unde comunicarea lasă de dorit, preţurile curselor sunt foarte mari şi nu primeşti decât un pahar de apă.

• Mii de curse anulate sau întârziate

Potrivit datelor Flightradar24.com, mii de zboruri au fost întârziate în toată Europa, principala problemă fiind furtunile din weekendul trecut, dar şi lipsa de personal, sesizată în vara anului trecut, în contextul în care companiile aeriene au disponibilizat personal în pandemia de COVID şi nu au reangajat la acelaşi nivel. Potrivit datelor oficiale, din cele 5400 de aeronave de pasageri care au decolat sau aterizat pe aeroportul Otopeni în ultimele două săptămâni, peste 2000 au avut întârzieri considerabile, fiind afectate toate companiile care operează în ţara noastră în acest domeniu. Totodată au existat şi curse anulate, cum a fost aceea din Bruxelles, unde zeci de români au fost nevoiţi să doarmă două nopţi în aeroport, aceea de la Hamburg unde 100 de români au rămas în aeroport după ce cursa spre ţară a fost anulată de Luftansa sau cea din Creta unde pasagerii s-au îmbarcat spre România abia a doua zi, cu o întârziere de 16 ore. Acestora li s-a transmis că de vină ar fi condiţiile meteo nefavorabile şi numărul mare de avioane care trebuie să decoleze ori să aterizeze. Aceste fenomene au afectat capacitatea autorităţilor de control al traficului aerian şi a Eurocontrol de a gestiona volumele de trafic la nivelul întregii industrii, ceea ce a condus la întârzieri şi anulări majore în întreaga industrie aeriană europeană.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor arăta într-un comunicat de presă la finalul săptămânii trecute că, într-o singură zi, de exemplu, spaţiul aerian european a înregistrat aproximativ 450.000 de minute de întârziere, dintre care 360.000 din cauza condiţiilor meteorologice, cu întârzieri semnificative de peste trei ore, ceea ce a dus la anularea şi reprogramarea zborurilor.

De exemplu, peste 500 de zboruri au fost întârziate pe fiecare dintre aeroporturile din Frankfurt (FRA), Paris - Charles de Gaulle (CDG), Amsterdam - Schiphol (AMS) şi Madrid - Barajas (MAD). Procentul zborurilor întârziate a fost de 85% la aeroportul London Gatwick. La Madrid Barajas şi Rome Leonardo da Vinci Fiumicino a fost de 80%, iar Frankfurt şi Paris- Charles de Gaulle (CDG), 78%. Airlines for Europe (A4E), o asociaţie a companiilor aeriene din UE care reprezintă 70% din transportatorii europeni, a publicat în 2023 un raport care arată că numărul întârzierilor de zbor în Uniunea Europeană a crescut cu peste 400% faţă de anii anteriori.

De aceea, ANPC recomandă pasagerilor să se informeze permanent cu privire la condiţiile meteorologice din ţara de destinaţie, ca şi din cea de plecare şi să ţină legătura cu companiile aeriene.