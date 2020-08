Cu covidul... prin bălării

Staţi liniştiţi, nu se întîmplă doar la noi. Oamenii o iau razna peste tot şi din ce în ce mai mult. Oamenii politici, oamenii funcţiilor publice, oamenii profesiilor serioase şi onorabile cum este cea medicală, oamenii obişnuiţi. Proporţiile nu par să difere semnificativ, de la un grup la altul, de la un mediu social, la altul. Este, fără îndoială, un semn al timpurilor. "Alături cu drumul" a devenit o destinaţie frecventabilă, cool, de bon ton, şic. Un mod comun de viaţă, o atitudine care a părăsit de mult cotloanele întunecoase al nişei, excepţiei, singularităţii, pentru a fi plimbată cu fast şi aplomb pe marile bulevarde ale "normalităţii sociale".

Hai să privim un pic în America. Din raţiuni pur electorale, de aproape trei luni, Preşedintele în funcţiune a luat la rînd toate lanurile de bălării care i-au ieşit în cale şi s-a plimbat îndelung prin ele, cu tema covidului pe buze, cînd făcînd semne victorioase susţinătorilor săi, cînd arătînd cu pumnul ameninţător spre adversarii politici. Toate prostiile i-au ieşit pe gură, fără să clipească. Că e o simplă răceală, (mai ştim noi pe unul Klaus I... al cărui nume îl trecem sub tăcere!). Că o să treacă odată cu primăvara, vara sau dacă nu atunci, sigur cu toamna. Că o să ne facem bine, ca de orice guturai, cu nu ştiu ce medicament minune. El l-a şi luat, preventiv! Că nu are nici un rost să închidem oraşele, economia etc., iar dacă le-am închis o vreme, e musai să le deschidem cît mai repede. Că cei care nu vor să asculte de îndemnurile autorităţilor locale şi să stea mai mult pe acasă, să poarte mască şi să nu facă petreceri, ori manifestaţii publice, sunt nişte eroi ai libertăţilor cetăţeneşti şi ai drepturilor omului. Că expertul numărul 1 în infecţioase al SUA este un idiot care n-a nimerit niciodată nici măcar o evaluare sau măsură de protecţie; norocul naţiunii americane cu El, Trump, că altfel ar fi fost de jale. Că, datorită zidului ridicat de el la graniţa cu Mexicul, pe cîţiva kilometri, America a fost ferită de adevărata pacoste a covidului care, altfel, s-ar fi revărsat peste toţi şi peste toate, mai ceva ca potopul lui Noe. Că... lista este absolut copleşitoare şi nu e zi de la Cel de Sus în care un alt "porumbel covidel" să nu iasă din gura "profetului" de la Casa Albă. Pe podium, locul doi şi medalia de argint, Boris Johnson; pe locul trei şi medalia de bronz, Macron. Emmanuel Macron, desigur! Asta aşa, ca să umblăm cu colindul doar pe la casele mai mari.

Poate credeţi că medicii, specialiştii şi instituţiile de sănătate publică, inclusiv Organizaţia Mondială a Sănătăţii, au fost mai atenţi la gropi, denivelări şi capcane tip covid? Vă înşelaţi! Ba că virusul nu se transmite de la animal la om, ba că se transmite; ba că provine din China, de la lilieci, ba că nu provine; ba că a fost creat în laborator, ba că nu a fost creat, ci e natural; ba că se transmite în principal pe cale aerobă, ba că se transmite mai mult prin contact fizic; ba că măştile de protecţie sunt esenţiale, ba că nu ajută chiar cine ştie ce; ba că virusul are deja mutaţii, ba că nu are; ba că substanţa chimică X este antidotul cel mai bun, ba că nu face doi bani, poate face chiar rău; ba că evoluţia pandemiei este în valuri, 1,2 poate şi 3, ba că e unul şi acelaşi val; ba că vaccinul, cînd va ieşi, e soluţia sigură, ba că peste nici două luni nu o să mai facă doi bani şi o să fie nevoie de altul; ba că putem ajuta răspunsul de apărare al bolnavului prin aport exterior de plasmă cu anticorpi sau de la pacienţi care prezintă antigenul, dar nu au dezvoltat boala, ori au avut forme slabe, asimptomatice şi s-au vindecat, ba că metoda a fost pusă de mult la vitrina cu metode depăşite şi nu face nici cît o ceapă degerată; ba că prin imunizarea de masă o să scăpăm de beleaua virusului, ba că o să trăim cu el şi ameninţările lui de acum şi pînă la sfîrşitul veacurilor etc... etc... Chiar şi revistele ştiinţifice de specialitate sunt pline de analize şi evaluări contradictorii, ca să nu mai vorbim despre ceea ce se comunică în spaţiul public, fără nici o preocupare pentru efectele social-psihologice; doar de dragul notorietăţii, ori al cîştigării unei dispute "ştiinţifice" care ar putea înclina balanţa în favoarea autorităţii personale, a autorităţii unui laborator, ori producător de medicamente.

Cu covidul prin bălării au luat-o însă şi afacerile. Mai ales cele făcute "pe repede înainte", "în condiţii de criză", la repezeală, pe genunchi, de tot felul de autorităţi publice şi mari concerne private. Dacă nici cursa pentru vaccinul anti-covid nu este un exemplu clasic de influenţare a pieţelor şi de obţinere, prin orice mijloace, de la propagandă, la influenţarea decidenţilor politici, a unei poziţii de monopol, atunci nici Luna nu mai răsare, pînă la sfîrşitul anului! Cheltuielile en gros făcute în aceste cîteva luni de autorităţile publice, nu doar în România care este abia "o mică pată" pe harta desfrîului bugetar, ci în ţări ca Statele Unite, China, Rusia, Germania etc. vor rămîne cu siguranţă în istorie. Cu un nume: "Marele carnaval covid". Toată lumea s-a dat în bărci şi s-a plimbat prin bălării, justificînd totul şi orice prin "nevoia urgentă" şi "pericolele catastrofice" ale pandemiei.

În sfîrşit, ca să ne păstrăm buna dispoziţie pînă la final, să încheiem cu o mostră din genul "Dacă tăceai, filosof rămîneai". Acţiunea se petrece în România, secolul, anul, luna curente. Personajul: din categoria inconfundabilă a "sfertodocţilor fără frontiere". I-a pus cineva în faţă un microfon, iar în ochi lumina blîndă a unui reflector de studio tv şi l-a întrebat de vorbă. Atît i-a trebuit! A luat-o dezlănţuit prin bălării, ca un mînz neîmblînzit încă de funie sau căpăstru. Singura soluţie... ce revoluţie? Care revoluţie? N-aţi înţeles nimic... singura soluţie e "dictatura medicală". Lăsaţi icoanele, mătăniile şi crucile împărăteşti, omul n-are nici o vină. N-a inventat el termenul şi oricum ne vrea doar binele. Nu vrea să ne ia drepturile, ci doar să ne rărească, cît de mult se poate, pe linia de aşteptare la spital şi mai ales la ATI. Nu pentru că l-ar preocupa pe el sau pe altcineva dintre cei ce răspund de treburile publice starea noastră de sănătate, ori cînd şi cît de tare ne îmbolnăvim, ori i-ar ucide grija să dea mai repede peste remediul capabil să ne facă la loc sănătoşi. Nu, omul o spune pe şleau fără să clipească: problema autorităţilor este că "se blochează sistemul". Ca şi alţi "iluştrii" predecesori ai săi, într-ale comunicării oficiale, insul nu este cîtuşi de puţin deranjat de cauzele structurale ale fenomenului de blocaj, unele care nu au nimic de a face cu coronavirusul ori cu încăpăţînarea cîtorva mii de români de a se împrieteni trainic, prin contact personal, cu coronavirusul. Nu faptul că sistemul medical din România este sub... sub... sub... sub... sub... dimensionat, rău întreţinut şi subdotat, de vreo cinci decenii şi mai bine, atît pentru condiţii normale de asistenţă medicală, cît, nu mai vorbesc, pentru condiţii de criză, pandemie etc. Nu faptul că o birocraţie creată şi sprijinită de sistemul clientelar al politicii, îmbibată de corupţie şi incompetenţă, ţine cu dinţii de avantajele sifonării resurselor care circulă totuşi în sistemul sanitar, luînd decizii care favorizează întotdeauna lichelele şi lipitorile puse să facă averi din banii publici, nicidecum interesele bolnavului; nu faptul că ţin cu dinţii de un sistem de spitalizare tip industrial, de mult depăşit şi ineficient în condiţii de criză, că de trei decenii şi mai bine exodul cadrelor medicale a atins proporţii de masă, în condiţiile în care România le oferă cu generozitate doar jugul unui sistem de muncă şi retribuire de tip sclavagism sălbatic. Nu, toate astea nu-i tulbură somnul şi nici verbiajul telegenicului nostru. Omul ştie doar una şi bună... că trebuie să ne înbolnăvim pe rînd, ca la moară, cît mai rar... din doi în doi... doară marţea, după joi, ca să nu stresăm autorităţile atît de binevoitoare. Iar dacă asta cere o dictatură medicală... dictatură să fie!! Că doar, ne asigură insul, "noi vrem doar să fim crezuţi că ceea ce spunem este adevărul" (!!!). Pentru perla asta merită chiar o medalie... ce... dicoraţiile nu sunt făcute şi ele din sudoarea poporului... el nu e de-al nostru din popor... un fel de Chiriac... bun să instruiască trupeţii gărzii civice... ştii... colea... să fie compania noastră mai abitir ca toate... a dintîi. Domnule Emilian... doar aşa... pentru că ţinem la prestigiul dumneavoastră profesional şi civic... dacă, cine ştie, într-o seară vă prinde la colţul străzii miliţianul şi vă întreabă aşa, de control, pe nepusă masă, care este raportul dintre Adevăr şi Credinţă, să-i ziceţi aşa: Adevărul, doar atunci cînd este obţinut printr-un act de revelaţie, poate fi conjugat cu Credinţa. În rest, de la Aristotel şi până azi, Adevărul trebuie demonstrat, probat, susţinut, prin metode sigure, dezvoltate şi acreditate, în general, de logică, teoria argumentaţiei şi matematică. În consecinţă, noi cetăţenii ăştia care ne îmbolnăvim ca proştii şi vă dăm atîta bătaie de cap dumneavoastră şi atîtor altor binevoitori din categoria "Moş Teacă şi epizootia" (vezi Bacalbaşa), nu suntem datori să credem nimic din ceea ce spuneţi, dimpotrivă avem datoria să cerem acreditarea logico-ştiinţifică a ceea ce susţineţi. Pînă acum ea nu a venit de nicăieri şi, desigur, cel mai puţin o putem aştepta de prin bălăriile prin care călătoriţi "în căutarea timpului pierdut", cu admirabila eleganţă, uşurinţă şi detaşare a unui Gatsby. Mă rog, nu neapărat unul Mare... poate ceva mai... local... mai de-al nostru... de obor! n