Într-o perioadă îngrozitoare, oamenii încă mai consumă filme de groază. Premiere, workshop-uri şi mese rotunde fac parte din programul celei de-a noua ediţii a festivalului internaţional de film fantastic de la Braşov, Dracula Film Festival, care va avea loc în perioada 13-17 octombrie.

Dracula Film Festival programează şi o serie de proiecţii ce au un caracter special, în primul rând avanpremierele de gală a două blockbustere care vor ajunge şi în ţara noastră, "Halloween Kills", cel mai recent film din saga lui Michael Myers creată de John Carpenter, şi "Last Night in Soho", drama horror cu Anya Taylor-Joy, cea mai recentă realizare a originalului cineast Edgar Wright, autorul lui "Baby Driver", "Shaun of The Dead" şi Hot Fuzz".

Producţii din Etiopia, SUA, Rusia, Portugalia, Argentina, Germania, Ecuador, Spania şi China au fost selecţionate în competiţia de lungmetraj a celei de-a noua ediţii a a festivalului, competiţie în care filmul câştigător va primi marele premiu Dracula Trophy. Cele 10 filme selectate în competiţia de lungmetraj sunt: "A Savannah Haunting" (SUA, 2021, r: William Mark McCullough); "Annular Eclipse" (China, 2021, r: Chi Zhang); "Infinite Sea" (Portugalia, 2021, r: Carlos Amaral); "Dawn Breaks Behind The Eyes" (Germania, 2021, r: Kevin Kopacka); "On the 3rd Day" (Argentina, 2021, r: Daniel de La Vega); "Night Caller" (SUA, 2021, r: Chad Ferrin); "Superno" (Etiopia, 2021, r: Abel Mekasha); "Iwianch, The Devil Deer" (Ecuador, 2020, r: Jose Cardoso); "Cursed Land. Fate" (Federaţia Rusă, r: Stepan Burnashev); "The Winter Hunger" (Spania, 2021, r: Álvaro García Gutierrez). Toate cele 10 filme din competiţia de lungmetraj vor fi proiectate la Cinema Astra din Braşov, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Totodată, filmele vor putea fi vizionate şi online, contracost, pe platforma Eventbook. Filmele de lungmetraj vor fi jurizate de Elena Munoz (Spania) - preşedinte juriu, producătoare al multipremiatului film "Amigo", regizat de Óscar Martín, film care a câştigat Dracula Trophy la Dracula Film Festival 2020, Stuart Jopia (Anglia) - fondatorul festivalului de film "The Dead of Night", şi Claudiu Bleonţ (România) - actor român de film şi teatru cu o experienţă consistentă în producţiile cinematografice din zona horror & fantasy, vocea lui Dracula în populara franciză animată "Hotel Transylvania". La categoria scurtmetraj, 19 filme concurează pentru trofeele Little Dracula (scurtmetraje internaţionale) şi Vladutz (scurtmetraje româneşti). Juriul acestei secţiuni este format din Wanda Hutira - artist grafic, Constantin Ene - director de imagine şi Carmen Zmaranda - membru fondator al Amural este reponsabilă pentru o bună parte din mişcările de arte cultură şi guerilă din Braşov. Toate cele 19 filme din competiţia de scurtmetraj se vor proiecta la Cinemateca Patria din Braşov, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile.

Dracula Film Festival este un proiect al Asociaţiei Culturale Fanzin şi cofinanţat de Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Centrul Naţional al Cinematografiei.