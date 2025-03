Cum să punem capăt unei lovituri de stat?

Ieri, într-o dezbatere desfăşurată pe platoul Realităţii Plus, profesorul Adrian Severin, un expert de talie mondială în drept constituţional şi internaţional, a afirmat cu toată fermitatea că loviturii de stat din România nu i s-a pus capăt prin simplul fapt că liderilor suveranişti li se va permite să participe la alegerile prezidenţiale. Că, prin urmare, democraţia a fost definitiv înfrântă. În ceea ce mă priveşte, am susţinut teoria că nu avem încotro şi trebuie să mergem mai departe. Apoi m-am mai gândit. Adrian Severin are dreptate. Şi există o cale pentru ca cetăţenii să repare ceea ce au stricat politicienii şi părea definitiv stricat.

Suntem în punctul în care abuzul în cazul Dianei Şoşoacă a continuat, dar "sistemul", în căutarea unei noi soluţii de perpetuare la putere a aşa-zişilor pro-europeni, lasă impresia că a cedat şi le permite altor doi suveranişti, Anamaria Gavrilă şi George Simion, să se angajeze în cursa prezidenţială. Unul dintre cei doi, conform unei înţelegeri prestabilite şi anunţate în mod transparent, va ceda în favoarea celuilalt. Dacă marele pierzător, Călin Georgescu, îşi va remobiliza energiile şi îl va susţine pe unul dintre cei doi candidaţi, probabil pe George Simion, care stă mai bine în sondaje, acesta va fi viitorul preşedinte al României. Deşi nu şi-a dorit asta. Eu am mers cu scenariul mai departe şi mi-am imaginat că, ulterior, Călin Georgescu va deveni premier şi astfel suveraniştii îşi vor putea lua revanşa faţă de sistem. Dar nu este bine nici aşa. Sunt prea multe personalităţi bine pregătite şi autorizate să vorbească, ale căror afirmaţii converg către ideea expusă de Adrian Severin, în sensul că lovitura de stat s-a produs şi, astfel, democraţia devine imposibil de reparat. Dar iată, există totuşi o soluţie.

În ipoteza în care alegerile vor fi câştigate, în ciuda capcanelor pe care i le întinde sistemul, de către George Simion, acesta are la îndemână nu doar un instrument prin care să repare ceva din ce s-a stricat, aducându-l la Palatul Victoria pe Călin Georgescu, ci un dublu instrument de natură să pună cu adevărat capăt loviturii de stat. Câştigă alegerile prezidenţiale, reuşeşte să-l plaseze la Palatul Victoria pe Călin Georgescu, produce în mod legal o serie de schimbări în componenţa Curţii Constituţionale şi apoi, în scurt timp, demisionează. Şi ce urmează? Urmează un nou tur de alegeri prezidenţiale, în care să candideze din nou Călin Georgescu, să nu mai fie împiedicat printr-un abuz şi să câştige detaşat, probabil din prima rundă.

La prima vedere, pare o nebunie. Numai dacă ne gândim la faptul că populaţia va fi traumatizată, fiind invitată la urne pentru a treia oară într-un interval foarte scurt, sau numai dacă ne gândim la costuri. Dar democraţia este scumpă. Presupune sacrificii. Presupune mari eforturi financiare pentru a fi păstrată şi un consum considerabil de energii în plan uman. Pentru a salva democraţia, pentru a pune cu adevărat capăt unei lovituri de stat, merită să facem orice efort. Şi, cu certitudine, la capătul acestei experienţe unice la nivel planetar, România va fi apreciată şi stimată de toate statele, chiar şi de cele ale căror guverne sunt adversare înverşunate ale suveranismului.