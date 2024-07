Curtea de apel Bucureşti anulează sentinţa de condamnare la şapte ani de detenţie a omului de afaceri Puiu Popoviciu

Curtea de Apel Bucureşti anuleazat, vineri, sentinţa de condamnare la 7 ani de detenţie a omului de afaceri Puiu Popoviciu şi a dispus achitarea omului de afaceri în procesul de revizuire pe motiv că fapta nu există. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu apel în termen de zece zile. Curtea a ridicat măsurile asigurătorii dispuse în cauză în ce priveşte confiscarea terenului din Băneasa, relatează g4media.ro.

În 2017, omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani de detenţie şi a fost dat în urmărire internaţională. România a cerut extrădarea lui de la Londra.

Anul trecut însă, judecătoarea Adriana Pencea de la Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de revizuire formulată de Popoviciu, a dispus rejudecarea dosarului şi a suspendat executarea sentinţei de condamnare de 7 ani de detenţie. Decizia judecătoarei Pencea a rămas definitivă la ÎCCJ.

Urmarea a fost că judecătoarea Liana Arsene, care judeca latura civilă a dosarului Băneasa, a retras mandatul european de arestare emis pe numele lui Popoviciu. Consecinţa a fost că Înalta Curte de Justiţie a Marii Britanii a respins definitiv extrădarea omului de afaceri în România.

Cine sunt judecătoarele care au stabilit că terenul din Băneasa nu face parte din proprietatea publică a statului

Decizia de la fond a fost luată de judecătoarea CAB, Ionela Tudor, magistratul care a suspendat analiza tezei de doctorat a liderului PNL Nicolae Ciucă invocând "nevoia de stabilitate a ţării". Detalii aici.

Decizia definitivă, din recurs, de la ÎCCJ a fost luată de judecătoarele Elena Gabriela Bogasiu, Doina Vişan şi Carmen Maria Ilie.

Judecătoarele Elena Bogasiu şi Carmen Maria Ilie sunt veterane ale ÎCCJ (sunt la Înalta Curte încă din 2006). Bogasiu a fost chiar vicepreşedinte al instanţei supreme.

Judecătoarea Doina Vişan a fost promovată la Secţia Contencios a ÎCCJ în aprilie 2021 de Secţia pentru judecători a CSM din care făcea parte atunci judecătoarea Lia Savonea. Alături de judecătoarea Vişan au mai promovat atunci la Secţia Contencios a ÎCCJ judecătoarele Alina Ghica, fostă şefă a CSM şi o apropiată a Liei Savonea, şi Adina Ponea, sora unui fost şef al IPJ Mehedinţi, arestat, însă în final achitat în dosarul de corupţie al lui Adrian Duicu, un fost baron local PSD.

Soluţia pe scurt de pe portalul instanţei:

Sentinţa penală.110/F din 12.07.2024 - În temeiul disp. art. 462 C. proc. pen, admite cererea de revizuire formulată de revizuentul Popoviciu Gabriel Aurel, ale cărei efecte au fost extinse şi cu privire la inculpaţii Alecu Ioan Niculae, Bejenaru Andrei Mihai, Diaconescu Ştefan, Şerban Ilie Cornel, Pitcovici Petru Daniel, Luican Mihai Ion Florin, Toader Gabriel Răsvan, Todiraş Ioan, Minea Lizeta, Petrulian Gheorghe. Anulează sentinţa penală nr.115/F/23.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 9577/2/2012, definitivă prin decizia penală nr.266/A/02.08.2017 a Înaltei Curţi de Casa?ie ?i Justi?ie şi în rejudecarea, laturii penale reunite cu latura civilă ce face obiectul dosarului penal nr. 46/1/2020: În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Alecu Ioan Niculae (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Popoviciu Gabriel-Aurel (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 248 V.C.p. cu ref. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p. şi pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. şi ped. de art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 33 lit.a V.C.p, întrucât faptele nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Bejenaru Andrei Mihai (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 248 V.C.p. cu ref. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Diaconescu Ştefan (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Şerban Ilie Cornel (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la dare de mită prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 şi pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 33 lit.a. V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Pitcovici Petru Daniel - (date), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la dare de mită prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 255 alin.1 V.C.p. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 şi pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 33 lit.a. V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Luican Mihai Ion Florin (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Toader Gabriel Răsvan (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Todiraş Ioan (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, , întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Minea Lizeta (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, , întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 396 alin 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Petrulian Gheorghe (date), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. şi ped. de art. 248 V.C.p. cu referire la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p., întrucât fapta nu există. În temeiul disp. art. 397 C. proc, pen. rap. la art. 25 alin. C. proc. pen. respinge ca neîntemeiate acţiunile civile formulate în cauză de Statul Român prin Ministerul Finanţelor- ANAF şi USAMV. Ridică măsurile asigurătorii dispuse în cauză faţă de persoanele responsabile civilmente S.C. Băneasa Investments S.A., S.C. Băneasa Bussines&Tehnology Park S.A., S.C. Băneasa Rezidenţial S.R.L. şi faţă de inculpaţii Alecu Ioan Niculae, Popoviciu Gabriel Aurel, Bejenaru Andrei Mihai, Diaconescu Ştefan, Luican Mihai Ion Florin, Toader Gabriel Răsvan, Minea Lizeta, Petrulian Gheorghe. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii Petrulian Gheorghe (av. Constantinescu Ana-Rodica), Todiraş Ioan (av. Cucu Viorel), Pitcovici Petru-Daniel (av. Gadea Cristian-Alin), majorate la dublul sumei prevăzute în fiecare delegaţie aflată la dosarul cauzei, conform art. 10 din Protocolul privind onorariile avocaţilor din oficiu pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpatul Şerban Ilie-Cornel (av. Ghinea Ion şi av. Marineci Daniela), Pitcovici Petru-Daniel (av. Dobre Adriana-Daciana) şi Minea Lizeta (av. Nicola Florentina), în cuantum de câte 500 lei, se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru persoanele interesate (av. Cucos-Gutan Cristina, Finchilescu Elena-Carmen, Stănculescu Oana-Mihaela, Lungu Cristina-Alina), se avansează din bugetul special al Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia Ministerului Public şi părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.07.2024.